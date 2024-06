Consilerul Judeţean AUR, Cristian Şipoş, ne-a oferit un interviu în exclusivitate despre provocările din campania electorală şi despre proiectele pe care îşi doreşte să le implememteze din poziţia de consilier judeţean.

Cine e omul Cristian Şipoş?

Sunt Cristian Şipoş, sunt inginer constructor, consultant şi antreprenor. Am lucrat doar în privat. Nu am lucrat niciodată la stat. Am intrat în politică pentru a apăra românii. Un exemplu ar fi nedreptăţile care s-au petrecut în pandemie. De asemenea, îmi doresc că românii să fie reprezentaţi în consiliile locale si judeţene şi de o altă clasă politică, din rândul lor.

Cum a fost această campanie electorală pentru dumneavoastră?

A fost o campanie foarte atipică pentru că, aşa cum ştim cu toţii, au fost alegeri comasate. Comasaţii şi-au făcut foarte bine cărţile, au văzut acum 3-4 luni că AUR este prima opţiune a românilor şi au găsit acest artificiu, şi anume să comaseze alegerile pentru a transforma primarii în cei mai buni agenţi electorlali. Aceşti primari, baroni locali în comunele lor, s-au transformat în cei mai puternici agenţi electorali care au ajuns până la intimidarea cetăţenilor şa să nu participe pe listele partidelor de opoziţie sau să nu îi voteze. Cum i-au intimidat? Cu mici şantaje – să nu le dea adeverinţe pentru APIA, de exemplu. Ştim că situaţia terenurilor agricole unde nu se dau autorizaţii pentru a îi şantaja şi ameninţa că daca nu vor vota cum trebuie o să aibă grijă de ei. Au ajuns până acolo încât în două comune din judeţul Cluj e un singur candidat. Acei baroni locali ar fi putut ieşi doar cu un vot. Ar fi putut pleca în concediu şi să nu mai investească nimic în campanie. Ei au investit înainte prin şantajul emoţional asupra competitorilor electorali să nu candideze şi de acolo cred că e foarte simplu. După care, au avut grijă ca preşedinţii de biroruri electorale de circumscripţie comunală să fie angajaţi ai primăriei, angajaţi ai baronilor locali. Cum pot fi aceste alegeri corecte, cu angajaţi personali? Vă dau exemplu Mărişel. Acolo experti electorali, cei cu tableta, erau soţiile candidaţilor. La pauză candidaţii au luat tableta şi şi-au tranmis datele. Vi se pare corect? Ce alegeri sunt astea? Noi, AUR, suntem locul trei. Probabil tot trei luam şi dacă ar fi fost altfel, dar măcar să fi fost corecte alegerile.

Cum a fost să luptaţi cu PNL şi Emil Boc care, cel puţin în Cluj, au un aparat de vot foarte bine pus la punct?

A fost foarte greu să ne luptăm. Noi suntem bucuroşi că am intrat cu trei consilieri locali. A fost greu pentru că unii transilvăneni, respectiv, clujeni sunt conservatori şi dacă au parte de o stare de bine aparentă nu vor să o înlocuiască cu ceva ce nu cunosc. Ştim cu toţii că acest oraş a fost cel puţin 16 ani sub imperiul Funar. Domunl Emil Boc a câştigat atunci prin două tururi, în turul doi, ceea ce nu ar accepta astăzi nici în ruptul capului să se întâmple. Vă garantez că în turul doi domnul Emil Boc ar fi pierdut, dar e greu să te lupţi cu un aparat de stat: primărie şi toate celelalte societăţi arondate primăriei care reprezintă 30% dacă înmulţeşti numărul angajaţilor cu 2, astea sunt voturile.

Deşi a fost greu, trei consilieri locali AUR reprezintă mai mult decât se aşteptau ei şi sper să jucăm o carte corectă acolo pentru cetăţenii Clujului şi să susţinem proiectele bune pentru cetăţeni.

Aţi obţinut un scor peste cel al partidului, cum aţi reuşit?

Eu personal am luat 750 de voturi, peste scroul partidului pe judeţ, ceea ce dovedeşte că am fost organizaţi, că am muncit şi ne-am făcut cunoscuţi în zonele unde am avut organizaţii locale şi nu numai. A fost o muncă titanică pentru că foarte multe operaţiuni care se fac în timpul campaniei electorale şi în precampanie pe care partidele mari PNL-PSD le fac prin primării, prin angajaţi la stat, a trebuit să le facem noi singuri. Am fost şi contabili-şefi şi mandatari financiari şi jurişti, tot.

Ce alinaţe urmează să faceţi în Consiliu?

Vom face alianţe doar pentru binele cetăţenilor clujeni şi pentru a sprijini toate proiectele care vor crea o bunăstare cetăţenilor. Vom încerca să nu mai lucrăm şi să nu mai acceptăm firme de partid pentru ca lucrările să fie de calitate şi să reprezentăm cetăţenii cu mândrie.

V-aţi simtit vreodată în pericol în timpul campaniei electorale?

Nu, pentru că ştiam că dacă lucrezi corect şi onest nu ţi se poate întâmpla nimic. Ca să fac un rezumat al victorilor noastre: Am obţinut 101 consilieri locali, 4 consilieri judeţeni, un primar şi am fost foarte apropape să mai obţinem încă doi primari în comunele Căşeiu şi Călăţele. Foarte, foarte aproape. Eu cred că e un scor bun pentru un partid care a fost înfiinţat acum 4 ani şi în care erau, la acel moment, 20-30 de oameni. E un scor bun pentru noi în condiţiile în care la Europarlamentare am luat locul 2 pe judeţi cu 45.000 de voutri. Ceea ce nu e puţin, nu e nici foarte mult, dar e al nostru. Fără blaturi, fără alianţe. Pe propriile forţe

Aţi simţit vreodată că clacaţi în această perioadă?

Da, a fost obositor pentru că în campanie dormeam doar 4 ore pe noapte. Trebuia să am grijă de toate filialele noastre şi de toţi candidaţii noştri. Să îşi depuna banii corect, să îşi facă contractele corect, ca să nu încălcam normele Autorităţii Locale Permanente. Am încercat să îi ajut cât am putut eu. Când simţit că clachez eram super-super obisit şi nervos. Nevors pentru că eram suprasolicitat. O suprasolicitare pentru că nu am avut experienţă. Acum, dacă s-ar repeta alegerile, am ştii ce să facem. Am intra în campania electorală direct cu un mandatar financar, ca noi să ne putem face doar campania, nu să verificăm şi acte contabile.

Când aţi simţit cea mai mare creştere, respectiv cea mai mare scădere în timpul acestei campanii?

Cea mai mare creştere am simţit-o cu şapte zile înainte. Simţeam că tot mai mulţi oameni ştiu despre noi. Cât despre cea mai mare scădere nu pot să zic că am simţit-o nepărăt, dar noi credeam că din acel electorat de 30% care susţinea că vine la vot, dar nu spunea cu cine votează, jumătate e al nostru. Însă, se pare că s-au împărţit între Sabin Sărmaş şi Nicu Ştefănuţă.

Ce aţi învăţat din această campanie?

Pot să vă spun ce aş face diferit la următoarea campanie. Aş discuta mai mult cu oamenii pe stradă. Nu aş mai sta deloc în birou, aş sta doar pe teren. Am observat, de asemenea, că pe clujeni nu prea îi interesează poveştile din presă sau de pe reţelele de socializare. Le place să te vadă, să te cunoască, să aibă contact direct cu candidatul.

Ce proiecte vă doriţi să implementaţi?

Personal, aşa cum am spus şi în campanie, vreau să propun, în Consilul Judeţean, redeschiderea târgurilor tradiţionale din judeţ pentru ca producătorii locali să îşi poată vinde produsele acolo. Să se creeze o emulaţie în jurul acelor târguri cu produse româneşti. Militez pentru dezvoltare în zonele sărace ale judeţului, când zic sărace nu mă refer la resurse, ci sărace în locuri de muncă sau populaţie. De exemplu, Huedin nu are niciun parc industrial. Acolo aş milita pentru un parc industrial unde să existe firme naţionale sau internaţionale care să creeze locuri de muncă pentru ca cetăţenii să nu fie nevoiţi să fugă din zona aia. Îmi doresc infrastructură pentru copilaşii din zonele defavorizate geografic ca Poiana Horii sau ca localitatea Borzeşti din comuna Iara. De exemplu, copilaşii din Borzeşti nu pot ajunge în Iara. Aceştia merg la şcoala prin Petreştii de Jos şi merg zilnic pe jos 5 kilometri până în Petreştii de Sus pentru că microbuzul şcolii nu are voie decât să meargă până în Petreştii de Jos fiind în aceeaşi comună. Deci, copilaşii fac 10 kilometri în fiecare zi pe jos. Vreau să combatem aceste diferenţe între copii. Vreau, de asemenea, să încerc să rezolv problema semnalului de telefon în comunele Sânmartin şi Valea Ierii unde nu există semnal la telefon. Din trei reţele cunoscute doar una are din când în când semnal. Acestea sunt câteva proiecte pe care aş vrea să le susţin, pus zona munţilor Măguri-Răcătău care ar putea avea mult mai uşor drum spre Alba sau spre Mărişel. Nu există drum de acces dintr-o comună într-alta.

Apropo de elevi defavorizaţi, aţi propus în capmanie un proiect care presupunea dezvoltarea mai multor hub-uri educaţioanle online pentru elevii din sate, unde să predea profesori clujeni, bugetaţi de la Consilul Judeţean. Ce se întâmplă cu acest proiect?

E predemidat să vă spun acum. Cert e că reprezintă una dintre priorităţiile mele. Vreau neapărat să implementez acest proiect pentru că un copil fără educaţie nu poate să acceadă la nimic şi rămâne pe loc, izolat în comunitatea din care provine. E important ca prin aceste hub-uri să susţinem toţi copiii şi toţi elevii, în mod nediscriminatoriu, indiferent de mediu.

Imi puteţi spune şi câteva proiecte pe care şi le propun colegii dumneavostră consilieri locali?

Foarte important: şcoli şi grădiniţe în cartierele noi ale oraşului. Foarte important pentru cetăţeni şi pentru fluidizarea traficului. De ce să vină toată lumea să îşi aducă copiii la şcoală în centru? De ce să nu aibă posibilitatea de a îi duce în cartierul în care locuiesc? Toată lumea vine în centru pentru că nu există o infrastructură bună. Asta în primul rând.

În al doilea rând, sport. Încercăm să bonificăm cumva performanţa sportivă adică: există Clubul Sportiv Municipal, secţia box, care dacă vă vine să credeţi nu are în momementul de faţă o sală de antrenament, chiar dacă există Cluj Arena, Polivalenta sau sala veche Horia Damian. Sunt secţii la sport care nu au unde să se antreneze şi merg pe chirie. Trebuie să identificăm performanţa şi să încercăm să o răsplătim cumva – prin burse, de exemplu.

Sportul şi învăţământul sunt doi poli care pot întări societatea clujeană şi românească, deopotrivă, şi se alfă printre prioritatiile noastre.

Credeţi că rezultatele alegerilor reprezintă o înfrângere pentru Emil Boc, chiar dacă a fost reales primar?

Eu zic că este o mare înfrângere. Să nu uităm că domnia sa a câştigat alegerile cu peste 74-75% acum 4 ani, iar azi a scăzut cu peste 30 de procente. În mod evident este o înfrângere. Dacă exista turul 2, domnul primar putea fi istorie.

Credeţi că acesta va fi ultimul mandat al lui Emil Boc?

Da. Cred că va fi ultimul mandat

Ce le transmiteţi clujenilor care au ieşit la vot?

Să aibă încredere şi în alţi competitori electorali. O să spun o glumă la care să se gândească: în momentul în care îşi scot banii din bancomat, nu laudă bancomatul. E datoria bancomatului să le dea banii. Să se gândească la acest aspect.