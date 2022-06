Ziaristul Cristian Tudor Popescu a anunțat, marți, pe pagina sa de Facebook, că postul de știri Digi24 a decis să înceteze colaborarea cu el, după emisiunea „Cap Limpede” de vineri, 3 iunie. CTP a vorbit despre modificările aduse legii Siguranţei Naţionale, pericolul ca SRI să aibă puteri sporite şi să ajungă ca Securitatea din perioada comunistă și l-a crticat în termeni duri pe Cosmin Prelipceanu, jurnalistul care a prezentat un clip vechi de cel puțin 14 ani ca fiind o înregistrare cu un recrut rus” care vorbea despre războiul din Ucraina.

Jurnalistul Liviu Alexa a publicat o analiză în care explică pe larg dedesubturile concedierii lui CTP. Redăm mai jos textul integral:

Să știți de la mine, doar v-am spus eu: în cea mai bună anchetă despre Teszari scrisă vreodată, vă ziceam acum două săptămâni că Trustul RCS-RDS și televiziunea Digi24 sunt deja controlate și manageriate de acoperiți ai SRI. Am și enumerat câteva perspective: faptul că oficiali ai Statului Român au negociat cu oamenii lui Zelenski intrarea cablistului pe piața ucraineană după încheierea războiului; sau faptul că nimeni de la Consiliul Concurenței nu se leagă de ei, chiar dacă au deja peste 75% din piața de cablu.

Tot eu am explicat și protecția ciudată de care beneficiază după scandalurile listării la Bursa de Valori, sau a șmenurilor făcute atunci când RCS a intrat pe piața de energie.



Nu trebuie să vă mire faptul că martalogul CTP a fost trecut în rezervă de către SRI de la UM Digi24 pentru că doar această instituție decide de câtăva vreme ce se întâmplă editorial pe acest post. Și ar fi fost culmea ca SRI să accepte ca un matroz chel, fost actor în filmele pornopolitice în ultimii 30 de ani, să juiseze pe sigla acestei instituții în momentul în care a criticat noile proiecte legislative ce vizează schimbări radicale în ceea ce privește competențele SIE și SRI.

Practic, bătrânelul opărit CTP le-a oferit motivul pe tavă celor de la Securitate.

Chiar dacă, tehnic, motivul oficial a fost critica deșănțată la adresa lui Prelipceanu și a fakenews-ului îngrozitor scos pe guriță de Stația Dreptății.



Vreau să explic, totuși, ceva, în favoarea lui Prelipceanu, pe care nu-l ador, din contră, și să spun că din punctul de vedere al bucătăriei interne a unui buletin de știri, vinovat pentru balega produsă este producătorul acestuia, fiindcă producătorii sunt cei care poartă prima responsabilitate pentru selecția, verificarea și împachetarea informațiilor într-o știre. E drept, unuia ca Răzvan Dumitrescu nu i-ar fi scăpat o asemenea enormitate. Dar de aceea e Dumitrescu cine e, un Jurnalist, și de aceea Prelipceanu e minte mică, pentru că ne-a dovedit încă o dată că e doar un cititor de prompter.



N-aș vrea să întind prea mult baliga despre CTP, că deja se întinde pe toată social media, aș vrea să spun doar că, în ceea ce-l privește pe acesta, Radu Herjeu, fost membru CNA și jurnalist cu CV tare, a clarificat cel mai bine, în câteva cuvinte, de ce e o greșeală că CTP l-a distrus pe Prelipceanu chiar pe postul Digi24. Herjeu are dreptate când spune că e jenant să critici un coleg de echipă și postul de la care iei simbrie, dându-te cocoș fără snagă.

Dacă era cu adevărat “Crucișător”, CTP își dădea demisia imediat după scandalul fakenews și după aceea putea să înceapă cu scremetele și acuzele.

Nu, nene! Lui CTP i-a mai trebuit o lună de simbrie și, aidoma bătrânilor cu Altzheimer de la azil, a uitat din palma cui a mâncat 33 de ani, a uitat câte gesturi jegoase media a patronat, câte schimbări de puncte cardinale a operat și a crezut că poate să scuipe azi în ciorba Securității.



Din acest punct de vedere, maestrul Ion Cristoiu a rămas mereu demn și, când nu i-a mai plăcut cârciuma media la care a fost chemat să presteze, s-a retras elegant, întotdeauna.

Dar avem și noutăți despre RCS-RDS.

Se pare că lobby-ul deșănțat și ilegal făcut de Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, companiei lui Teszari, în prezența premieului Ciucă și a liderului PSD Marcel Ciolacu, a fost tratat cu sictir de oamenii lui Zelenski care vor alege partea poloneză.

Imediat după publicarea anchetei mele pe site-ul strictsecret.ro, am considerat de cuviință că e necesar ca și micul public al televiziunii de știri NCN să aibă posibilitatea de a cunoaște ce am scris eu. M-am filmat în biroul meu și am difuzat înregistrarea în care-mi citeam propriul text, pe postul meu de televiziune.



Am primit o grămadă de feedback pozitiv de la telespectatori, chiar dacă noi nu suntem o televiziune cu o prea mare audiență. Ce să vezi, ce să vezi, ieri am primit pe e-mail de la Simona Bidian, inspector CNA pe județele Cluj și Sălaj, un soi de raport de monitorizare în care practic această funcționară se auto-sesizează vizavi de ancheta mea și mă reclamă membrilor CNA, ca un soi de expertă în jurnalism de investigații.



Doamna Bidian Simona Daniela este o veche căpușă funcționară aciuată politic la CNA. Față de colegii ei de la București, niște profesioniști impecabili, și care muncesc de la sar capacele, doamna Bidian Simona este o adevărată tăietoare de frunze la câini, încasând undeva la 1000 de euro în mână în fiecare lună, ca să supravegheze singurul post de televiziune local din județul Cluj și ce-o mai fi existând în județul Sălaj.



Din când în când suntem nevoiți să interacționăm cu dumneaei, tocmai prin prisma de funcționar responsabil pe regiunea noastră din partea CNA. N-am o problemă că, după ani de zile de frecat tastatura pe zoom la ședințele CNA, Simona Bidian se “autosesizează” subit și dintr-o dată, dar am o problemă că se ”autosesizează” pe subiectul Teszari-Adrian Tomșa, cu ultimul având strânse legături subterane care pun la îndoială serios statutul ei de arbitru corect desemnat de CNA să ne supravegheze.

Doamna inspector Bidian este trefilată dintr-o dată de responsabilitatea funcției și raportează membrilor CNA ”posibile încălcări” ale prevederilor legale. Pe doamna Bidian a apucat-o joaca de-a procurorul media după ani de zile de lâncezeală profesională, fiindcă doamna aceasta, în realitate, nu lucrează prea mult zilnic pentru salariul pe care-l primește.

Doamna Bidian e deranjată că nu am luat și oglindit poziția lui Zoltan Teszari. Fiind analfabetă funcțional, doamna Bidian a citit (sau ascultat) ancheta mea, dar nu a înțeles că Teszari nu răspunde nimănui în afară de doi, trei apropiați – ceea ce am scris (vorbit) în materialul meu.



Tot doamna Bidian ignoră faptul că discutăm despre o pastilă editorială în care eu citam, e adevărat o citare mai lungă, un text publicat în alt site și a cărui scriitură nu se supune rigorilor audio-vizualului (chiar dacă e semnat de mine).

Apoi, doamna Bidian nu vrea pur și simplu să înțeleagă că discutăm despre o investigație cu multe elemente de analiză și, în lipsa sa de obiectivitate profesională, invocă articolul 64 din Legea CNA, insinuând că nu aș fi prezentat subiecte sau fapte în mod corect, verificat și imparțial.



Doamna Bidian ar trebui să știe că eu sunt, spre deosebire de dumneaei, un jurnalist cu 24 de ani de muncă de investigație și că nu am avut niciodată reclamații despre informațiile prezentate, ci, poate, câteodată, despre felul în care am ales să le prezint.

Ce face doamna Bidian Simona, ”autosesizându-se” subit, este un proces de intenție la comanda prietenului său drag Adrian Tomșa. De-o pildă, doamna Bidian, mare inspectoare pe control, nu s-a ”autosesizat” cu privire la fakenews-ul Digi24 dat de Prelipceanu. Nici astăzi pe răbojul CNA nu figurează vreo reclamație în acest sens. Mai mult, doamna inspector audio-vizual Bidian n-a avut curaj să se ”autosesizeze” în urma materialului meu de pe Strict Secret, publicat foarte recent, despre posibila fraudă de la emisiunea MasterChef, situație care o privea direct pe dumneaei, având în vedere că scandalul are legătură și cu Clujul.

În speță, pe strictsecret.ro, am publicat vineri faptul că italianul stabilit la Cluj, Marco Genna, a publicat pe pagina sa de socializare o fotografie șocantă în care ține în mână premiul MasterChef și cecul aferent, cu numele său, insinuând că Pro TV ar fi filmat cel puțin două finaluri pentru finala concursului culinar. Fiindcă Genna nu a câștigat. Dacă e așa, discutăm nu numai de o fraudă, ci și de înșelătorie. Dar pe doamna Bidian n-o intersează așa ceva, mai ales că știe că nu are voie să se ocupe de Pro TV.

Interesant, nu, felul în care sclaveții Securității se strâng ciopor în jurul lui Teszari și al lui RDS, ca să ”reacționeze”.

Încă una.

Ați auzit, desigur, despre curajoasele amendamente depuse de senatorul Lucian Romașcanu la un proiect de lege din Senat care, dacă ar fi adoptată, ar face ca orice cablist ce are mai mult de 40% din piața de cablu și deține și posturi TV să fie obligat să renunțe fie la afacerea de cablu, fie la cea de media.



Ei, bine, amendamentele lui Romașcanu vizează în mod foarte corect RCS-RDS, care potrivit unui raport oficial al ANCOM din 2021 are 74,4% din piața de cablu din România. No, dați-mi voie să vă spun că, potrivit surselor mele, amendamentele lui Lucian Romașcanu nu vor fi adoptate.



În ceea ce privește îngrozitorul aspect că o companie precum RCS-RDS deține, nu 40, nu 50, ci 74,4% din piața de cablu din România, am fost șocați să vedem cum acoperitul Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței, s-a antepronunțat, cu tupeu, vizavi de plângerea Aleph News contra RCS, alegând un canal confortabil de comunicare precum Pagina de Media. Tupeistul Bogdan Chirițoiu scoate pe gură o perlă pentru care ar trebui zburat mâine, căci e clar că nu poate fi un arbitru echidistant în aplicarea Legii Concurenței. Zice Chirițoiu că, deși știe că RCS are o poziție dominantă, adică aproape monopol cu cei 74,4%, trebuie să ”analizeze dacă într-adevăr reprezintă un abuz ceea ce face RCS”. Spunând pe Pagina de Media – stați jos! – că “nu e ilegal să ai o poziție dominantă. ”Zice Chirițoiu: “Problema este că dacă ai o poziție dominantă trebuie să fii mai grijuliu când îi tratezi pe partenerii comerciali, să fii atent să nu-i discriminezi”, zice Chirițoiu, dând sfaturi de dădacă lăuză.



Deși CNA a constatat, în repetate rânduri, că RCS-RDS încalcă deja o lege a României, legislația audio-vizuală, domnului Chirițoiu nu i se pare relevan acest lucru. El aplică Legea Concurenței cu cârciumarii și patronii de service-uri. E mai comod. Sau, când primește comandă de la SRI, că trebuie distruși antreprenorii români.

În calitate de patron al NCN, o televiziune de știri discriminată de Teszari și RCS, doream să depun și eu o plângere, bine argumentată la Consiliul Concurenței. Dar, după antepronunțarea lui Chirițoiu, care pute de nedreptate, și epoleți, îmi voi lua avocat competent și mutăm ”joaca” la Comisia Europeană.

Eu nu am nicio problemă că Securitatea vrea să aibă control pe RCS sau pe sclavii de la Digi24. Dar am o problemă când sunt împiedicat să trăiesc ca afacere de media și când îmi este obstrucționat jurnalismul.

