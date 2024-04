În pastila sa zilnică publicată pe blogul personal (CristoiuBlog.ro), jurnalistul Ion Cristoiu a criticat dur campania AUR-ului, comentând și analizând evenimentul de lansare națională a candidaților AUR pentru europarlamentare și locale, ce a avut loc la Târgoviște în weekend. Totodată, jurnalistul a evidențiat lipsa de curaj a liderului AUR și a membrilor partidului de a-și asuma poziții oficiale în legătură cu cele mai presante chestiuni ale momentului (războiul din Ucraina, problema finanțării acestuia din banii europenilor, dorința lui Iohannis de a pleca la Bruxelles ș.a.) și înclinațiile acestora de a pune prea mult accent pe o latură mult prea teatrală a campaniei (folosirea unor spații cu însemnătate istorică pentru desfășurarea campaniei, discursurile pompoase pe teme istorice ș.a.m.d.).

„’Partidul Comasat’ este de fapt tot partidul unic, doar că fără Ceaușescu. L-au omorât pe Ceaușescu aici, la Târgoviște, că nu îi lăsa să fure. Mai bine în luptă cu glorie deplină decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost’ pământ. Sunt mândru de voi, sunt mândru de fiecare dintre voi, fiecare dintre voi care vă asumați o candidatură, care faceți pasul în față și care nu vă temeți. ’Partidul Comasat’ e plin de fricoși. De frica AUR fac aceste alegeri, iar voi, oastea AUR, sunteți curajoși, pentru că vă asumați aceste candidaturi. Români, aveți oastea! Pe 9 iunie înarmați-o!”, a susținut George Simion în discursul său de la Târgoviște.

Redăm în continuare comentariul integral al jurnalistului Ion Cristoiu cu privire la acțiunile de campanie desfășurate de Alianța pentru Unirea Românilor la Târgoviște.

„Da, am văzut și discursul domnului George Simion. Pe mine mă lasă absolut indiferent (chiar pe mine, care chiar mă ocup de istoria națională) faptul că această lansare a avut loc la Târgoviște, unde Vlad Țepeș și marii voievozi ai țării au dus lupta română. Putea să aibă loc și în centrul Bucureștiului. Problema este că această lansare și discursul domnului George Simion m-a convins că partidul trece printr-o perioadă de, cum ziceau istoricii Rusiei, „vremuri tulburi”, la fel ca perioada care a fost după moartea lui Ivan cel Groaznic, după Revoluția bolșevică și după 1990, adică erau vremuri tulburi, vremuri nedeslușite.

AUR trece printr-o perioadă de nedeslușeală și o să vă spun de ce. Pe mine ițărismul ăsta de genul ‘Hai să facem lansarea în locul unde au fost voievozii’ nu mă impresionează. Nu mă impresionează pentru că domnul Simion nu a înțeles un lucru, adică n-a învățat nimic nici măcar din lecția Slovaciei. Candidatul guvernului național de stânga din Slovacia, Peter Pellegrini, a câștigat sâmbătă alegerile prezidențiale din această țară, consolidând controlul premierului pro-rus Roberto Fico asupra puterii. Știți în ce a constat campania lui Pellegrini? S-a dus el la locurile sfinte din Slovacia? Nu. Campania lui a fost ‘nu mai vrem să dăm ajutor Ucrainei pentru că avem și noi nevoie de bani’. A zis ’nu mai vrem să le mai dăm arme ucrainenilor, pentru că Occidentul ne pune pe noi, slovacii, să ne măcelărim’. Deci în chestiunea controversată a războiului din Ucraina, Ungariei i s-a alăturat Slovacia și un candidat la președinție, Peter Pellegrini, a câștigat cu un discurs în care a decis în chestiunea Ucrainei, în chestiunea raporturilor cu Bruxelles-ul, într-un fel rezolvând sau reprezentând o parte a electoratului care l-a votat.

La noi, foarte frumos, domnul Simion a organizat lansarea la Târgoviște și chiar a și întrebat cine să fie domnitorul. Dar ce, a fost lansare de seminar de istorie? Până acum, apropo de Pellegrini, noi nu știm așa: ce poziție are AUR în chestiunea războiului din Ucraina? Pro sau contra? Sau poziția pe care, uite, pot să o spun și eu: de exemplu, în chestiunea războiului din Ucraina, eu sunt pentru un armistițiu, scris sau nescris, care să dea posibilitatea să oprim acest război, pentru că, până la urmă, el este întreținut de noi, de europeni, să se dezvolte și chiar să intre în NATO Ucraina care rămâne și restul vom vedea istoria ce decide. Deci eu sunt pentru stoparea războiului. În același timp, eu, Cristoiu, spre deosebire de marele suveranist care este domnul Simion, spun următoarele lucruri: nimeni nu spune ca România să nu își respecte până la ultima virgulă îndatoririle de membră a Alianței și a UE; nimeni nu spune că actuala conducere trebuie să fie de acord cu invazia – este o invazie, nu trebuie să mai spun eu că e nelegitimă, și ca orice invazie încalcă dreptul internațional, nu are justificare -, dar, în același timp, trebuie să atrag atenția, din istoria României, dacă o cunoști cât de cât, că noi suntem aici o țară lângă un imperiu, rus. Deocamdată, acest imperiu nu s-a destrămat, încă există, are arme nucleare, e un imperiu, da? De ce trebuie să fim noi lătrării Occidentului? De ce trebuie să ne lăsăm noi împinși ca niște maidanezi, să lătrăm noi la poartă? Adică de ce trebuie să facem noi românii exces de zel? Nu spun, încă o dată, să nu respectăm alianțele, să nu ajutăm Ucraina. Dar de ce trebuie să discutăm noi, de ce să facem gălăgie cu tezaurul, să nu vină șeful statului și să exprime mâhnirea, condoleanțele în legătură cu atacul terorist, că au murit totuși niște ruși? De ce trebuie să ni-i facem noi pe ruși dușmani pe viață? Că nu ne costă nimic. Adică nu am zis nici să fim ipocriți, nici să fim oportuniști, ci să fim realiști, că în perioada interbelică am fost maidanezii, lătrăii Occidentului și în 1940 ne-a lăsat Occidentul cu fundul în baltă, și în 1945 ne-a lăsat iar cu fundul în baltă. Eu nu condamn, eu spun că o țară precum România trebuie să se mai gândească și la ea când i se spune ‘șo pe Putin și pe ruși’ se întrebe ‘bun, și care-i afacerea?’.

Domnul George Simion nu s-a pronunțat până acum. Domnul George Simion nu s-a pronunțat în legătură cu aventura Israelului în Gaza. Nu toată lumea din România este de acord cu ceea ce face Antena 3 și cu Ciolacu și cu Iohannis, în sensul că aplaudă omorârea a 32.000 de oameni, de copii și oameni nevinovați. S-a pronunțat? Nu s-a pronunțat. S-a pronunțat domnul George Simion cu hotărâre în legătură cu faptul că, la ora actuală, diplomația românească își consumă toate argumentele și toate energiile pentru ca Klaus Iohannis să beneficieze de niște mormăieli pozitive din partea a două-trei țări, inclusiv Slovacia, din care să se înțeleagă că s-ar putea să-l voteze pe el? Are vreo poziție hotărâtă, decisă, AUR în chestiunea transformării României într-o bază militară? Nu! Stimați telespectatori, în Slovacia un tip a câștigat alegerile fiind hotărât. Nu mai merge, la ora actuală domnul George Simion traversează și a intrat deja în sindromul partidului căruia începe să îi miroasă friptura. Și când miroase friptura și friptura e undeva acolo, pe un piedestal, trebuie să ajungă la friptură. Păi ca să ajung la friptură, am două posibilități, că friptura e păzită: să mă bat cu ăia care păzesc friptura și să iau friptura sau să mă gudur pe lângă ei. Domnul George Simion este în această fază: simte mirosul de friptură și cei din AUR simt mirosul de friptură. Nu le dă nimeni friptura guvernamentală, și acuma încearcă să facă frumos: să nu cumva să supere Ambasada Americană, să nu cumva să supere Ambasada Israeliană, să nu cumva să supere Bruxelles-ul. Nu merge, Simion!

Nu voi aplauda niciodată chestii din astea cu Vlad Țepeș, cu domnitorul, că am făcut la locul domnitorului. Nu mai! AUR nu are nicio șansă câtă vreme nu clarifică niște lucruri. E nevoie de o clarificare în chestiunea războiului din Ucraina, în chestiunea bazelor militare, în chestiunea relațiilor cu Klaus Iohannis. Un partid care se vrea de patrioți, un partid al României spune așa: ‘Stimate domnule Klaus Iohannis, de ce vreți să plecați din România?’, pentru că în cazul lui Klaus Iohannis nu avem de-a face cu cineva care zice ‘bă, după ce termin, mă duc profesor, mai fac o căsuță acolo, la Sibiu, sau după ce termin, mă întorc în politică și voi face nu știu ce’. Nu, el se zbate să se ducă în Occident. Dar de ce face așa? De ce trebuie el să plece din România? De ce îi pute România? A zis vreodată George Simion ‘Stimate domnule, de ce vă pute România?’. Pellegrini a câștigat, printre altele, pentru că l-a acuzat pe adversarul său că vrea să trimită, precum Macron, tineretul slovac în Ucraina să moară, să putrezească în tranșee, în timp ce bărbații, femeile ucrainene sunt pe străzi aici, pe Calea Victoriei, pe la înghețată. Întâi să se ducă ei să-și apere țara și venim și noi. Cum adică? Hăndrălăii ăia stau la Nisa și francezii să se ducă să moară pentru cine, pentru ei? George Simion a adresat la această reuniune o întrebare publică lui Klaus Iohannis și lui Ciolacu ‘Stimați domni, România trimite sau nu trimite trupe, oameni tineri români, să moară în tranșeele ucrainene?’? El nici nu s-a pronunțat, deși ar trebui să o facă. Deci, încă o dată, AUR, gata. E un an de alegeri, un an în care electoratul își caută partide care să îl reprezinte. Eu dacă aș fi suveranist sau naționalist, de ce m-ar reprezenta pe mine AUR? Că ce? Că face reuniuni la Vlad Țepeș? Asta poate s-o facă și cu ansamblul căminului cultural din Răscăcărații din Deal.”