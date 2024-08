Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informeaza publicul calator din Floresti ca pentru finalizarea lucrarilor din Proiectul de sistematizare rutiera, in intersectia D. Tautan – D.N.1 – Str. Morii se impune restrictionarea circulatiei auto in data de 10.08.2024, intre orele 5:30 – 9:00 pentru lucrari de asfaltare.

In acest interval orar linia M 22 va circula deviat pe str. A. Iancu (E 60), cu intoarcere in sensul giratoriu din Luna de Sus si va avea in Floresti statiile comune cu liniile M 23 si M 24. In apropierea intersectiei cu str. D. Tautan, pe sensul spre Cluj-Napoca, se infiinteaza o statie provizorie pentru preluarea calatorilor din proximitatea zonei afectate de lucrari.

Va multumim pentru intelegere.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.