Incepand cu data de 04.03.2024, Compania de Transport Public Calator Cluj-Napoca S.A. si-a extins serviciile de transport persoane in Zona Metropolitana Cluj respectiv si in comuna Savadisla.

Au fost analizate toate doleantele locuitorilor comunei Savadisla impreuna cu Primaria Savadisla. A fost suplimentat programul de transport al elevilor si s-a modificat orele de plecare in intervalul de dupa-masa. Au fost infiintate doua noi statii pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in comuna Floresti in zona Podul Lunii, statiile ʺFerma 9ʺ si ʺLuna 2 Nordʺ.

In continuare vom analiza cu atentie toate sugestiile primite pe adresa electronica sugestii@ctpcj.ro si vom incerca sa venim in intampinarea utilizatorilor liniei M81. Va asiguram pe aceasta cale de preocuparea noastra permanenta de a oferi servicii de calitate.

Programul de circulatie al liniei metropolitane M81, valabil din data de 01.04.2024:

Ore de plecare din Savadisla: 04:40, 05:50, 06:30, 08:30, 11:50, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 20:20, 21:45, 23:05.

Ore de plecare din Cluj-Napoca: 05:10, 05:45, 06:45, 11:05, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 19:35, 21:05, 22:30.

Programul de circulatie va putea fi consultat pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită pentru mobil Tranzy.

Mentionam faptul ca prima cursa de 04:40 cu plecare din Cluj-Napoca cat si ultima cursa de la ora 22:30, vor fi comune cu lina M23. Acestea vor avea plecarea de pe Calea Floresti statia Taberei.