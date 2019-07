Te-ai gandit vreodata ca poti cu ajutorul unor geluri UV colorate sa obtii o manichiura spectaculoasa? Ei bine, trebuie sa stii ca nu ai nevoie de prea mult talent la pictura ca sa obtii o manichiura superba, ideala pentru zilele toride de vara si pentru orice tinuta. Cu ajutorul unor geluri colorate, poti avea o manichiura de invidiat, cu aspect natural si rezistente timp de mai bine de o luna.

In primul rand, trebuie sa stii ca, o manichiura perfecta o poti obtine cu geluri UV colorate de inalta calitate. Daca ai bifat acest aspect, nu iti ramane decat sa fii indrazneata. Cu cat esti mai deschisa la noutati, cu atat mai repede iti poti transforma manichiura banala intr-una chic si extravaganta. Combinatiile de culori pot atrage foarte multe priviri si pot lasa impresia ca manichiura a fost realizata intr-un salon profesional, chiar daca nu e deloc asa. Spre exemplu, poti alege geluri UV colorate, pe care sa le folosesti in combinatie cu geluri in culori neutre. Cu ajutorul unei benzi de scotch poti trasa diverse linii care sa te ajute sa aplici geluri colorate in combinatie cu cele neutre, in diferite forme … triunghiuri, patratele, dungi colorate sau orice altceva te atrage.

Daca formele geometrice nu sunt pe placul tau, poti obtine o manichiura spectaculoasa doar cu ajutorul unor geluri UV colorate. Poti alege doua sau trei culori preferate, pe care sa le aplici aleatoriu pe unghii. Iar daca nu ti se pare o manichiura suficient de indrazneata, poti cu ajutorul unui betisor din lemn de bambus sa aplici buline de alte culori. Bulinele redau manichiurii un aer tineresc, insa, cu un plus de originalitate, poti sa oferi unghilor tale un farmec aparte.





In cazul in care doresti sa ai o manichiura moderna si spectaculoasa, dar in acelasi timp nu poti trece peste pasiunea fata de stilul clasic, poti opta pentru o manichiura de tip french putin mai atipica. In locul clasicului alb utilizat pentru manichiura french, poti utiliza de data aceasta geluri UV colorate. Astfel, vei obtine o manichiura cu totul speciala, chic si mai mult decat spectaculoasa. Chiar si unghiile intr-o singura culoare pot avea un aspect spectaculos daca aplici corect gelul. Inainte de toate, trebuie sa cureti unghile in profunzime. Mai apoi trebuie sa impingi cuticulele cu ajutorul unui betisor de lemn din bambus pentru un aspect mai alungit. Unghile trebuie pilite, dar nu foarte mult, pentru ca vei risca sa ramai doar cu o pielita in loc de unghie. Se aplica un primer de buna calitate, care are rolul de a adera gelul la unghia naturala, dupa care se aplica gelul UV.

Niciodata nu trebuie sa fii retinuta cand vine vorba de manichiura. Modele spectaculoase se pot obtine doar prin combinatiile de culori, indiferent ca ai unghiile lungi sau scurte. Cu o manichiura bine realizata si colorata, mainile tale vor avea un aspect mai atragator si ingrijit. In plus, nu esti nevoita sa mergi la salon pentru a avea o manichiura perfecta. Atata timp cat oja folosita este de calitate, cu putin antrenament vei reusi sa o obtii o manichiura de invidiat.