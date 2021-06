In momentul in care alegi un pachet de servere VPS, administrarea unui website poate deveni o sarcina mai dificila. Desi este placut sa dispui de un sistem de operare si sa faci configurarile dupa bunul plac, cei care nu sunt dezvoltatori pot intampina probleme atunci cand lucreaza pe partea tehnica. Specialistii de la THC ne-au dezvaluit cum poti face lucrurile mai simple!

Alege un plan de gazduire cu panou de control

Un panou de control ofera acces la o gama larga de posibilitati de administrare. Cu ajutorul acestuia, poti modifica fisierele din website, sa creezi adrese de email profesionale si sa adaugi sau sa stergi diverse functii in doar cateva click-uri. Pe langa asta, dispui de posibilitatea de a analiza spatiul pe disc, memoria RAM si alte servicii active. Daca vrei o solutie familiara, poti utiliza in continuare cPanel. Serviciul necesita achizitia unei licente lunare. Pe de alta parte, aceasta este o investitie care va oferi randament pe termen lung.

Foloseste un sistem de operare Linux

Majoritatea persoanelor prefera sistemele Windows pe servere VPS, deoarece acestea dispun de o interfata placuta. Pe de alta parte, sunt necesare unele cunostinte pentru a efectua setarile corect, precum si o licenta lunara sau diverse programe aditionale. Linux este un software de tip open source, ceea ce inseamna ca oricine poate efectua modificarile dorite dupa bunul plac si fiecare arhitectura vine la pachet cu caracteristici unice.

Debian nu este destinat incepatorilor, dar poti alege oricand un sistem Ubuntu. Prin intermediul acestuia, nu mai este mereu nevoie de autentificare prin accesul root si ai parte de aplicatii gratuite, precum si de suport de la Canonican si sute de alte firme in jurul lumii. Sistemele Linux nu sunt la fel de cunoscute precum cele de la Microsoft, ceea ce inseamna ca bresele de securitate au loc mai rar. Activand un firewall activ, reduci masiv riscul de vulnerabilitate de la aplicatii, fiind separate intrarile normale de cele suspecte.

Angajeaza pe cineva care sa se ocupe de administrare

Ai putea crede ca acest serviciu necesita o investitie pe care momentan nu ti-o permiti, insa nu trebuie sa ai mereu pe cineva care sa se ocupe de mentenanta pe servere VPS. In schimb, poti angaja o astfel de persoana atunci cand au loc atacuri cibernetice sau intampini erori tehnice. In felul acesta, vei economisi timp si vei putea sa te focusezi pe cresterea business-ului tau online. Chiar daca alegi un sistem de tip cloud, furnizorul este in continuare responsabil de partea de hardware si de inlocuirea defectiunilor de acelasi tip. Prin urmare, lucrurile nu sunt atat de dificile in realitate precum crezi.

Cand este momentul potrivit sa treci pe servere VPS?

Atunci cand un website intampina cresteri neasteptate in trafic, se poate ajunge in punctul in care resursele oferite de o gazduire partajata sa nu mai fie suficiente. In acelasi moment, un server virtual va rezolva acest inconvenient si va oferi un nivel superior de flexibilitate. Asigura-te ca dispui de tehnologie OpenStack, pentru a putea da upgrade oricand la resursele existente. Serverele fiabile sunt create in RAID 10 si bazate in intregime pe SSD, pentru timpi de raspuns rapizi.