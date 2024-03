Atemporalii blugi reprezintă o piesă cheie în stilizarea ținutelor. Primăvara acestea, designerii pun accent pe o abordare simplă a ținutelor, cu detalii subtile, care aduc în prim plan denimul. Jeanșii sunt un articol versatil, confortabil și pot fi integrați în zeci de ținute. Dar cum să-i porți în 2024? Și care sunt cele mai la modă stiluri pentru primăvară? Află în rândurile următoare.

Ce modele de blugi sunt în tendințe primăvara aceasta?

Anul 2024 aduce o serie de tendințe interesante în materie de blugi. Se pune accent pe confort, dar și pe stilul personal. Scena modei este dominată de o selecția largă de modele, de la baggy jeans, la wide leg, mon fit, ballon sau cargo. Desigur, clasicii blugi skinny în nuanțe de negru sau albastru închis, rămân în continuare iubiți de fashionistele din întreaga lume. Modelele baggy jeans sunt printre cele mai populare în rândul celor pasionați de streetwear și modă urbană. Cu o siluetă relaxată, sunt perfecți pentru a-ți exprima stilul liber și neconvențional.

Blugii mom fit, inspirați din moda anilor ’90, continuă să fie unul dintre cele mai căutate stiluri de blugi în 2024. Cu talie înaltă, croială relaxată în zona șoldurilor și picior conic, acești blugi oferă un aer retro chic oricărei ținute. Piesele cargo revin în tendințe, cu o croială lejeră, buzunare practice și zone întărite. O pereche de blugi balloon este caracterizată printr-o talie înaltă, croială lejeră în partea superioară. Pentru cei care își doresc un echilibru perfect între confort și stil, sunt alegerea perfectă.

Cum să porți cu stil blugii în 2024?

O garderobă nu are niciodată prea multe perechi de blugi. Însă ar trebui să dețină stiluri diferite, pentru outfituri personalizate. Fiindcă tendințele din această primăvară mizează pe confort, iar blugii sunt în prim-plan, cum îi porți cu stil? Blugii cargo pot fi asortați cu tricouri oversized și sneakers pentru un look casual, cool. Sau cu o cămașă albă și geacă de piele pentru un vibe edgy. Poți purta blugi mom fit cu un tricou simpli și teniși albi sau o cămașă lejeră și pantofi sport pentru un look androgin.

Blugii balloon aduc un aer bohemian-chic ținutelor. Pot fi combinați cu bluze lejre și hanorace și sandele cu talpă joasă pentru un look relaxat. Sau un crop top și botine cu toc. Jeanșii wide leg sunt ideali pentru zilele călduroase de primăvară. Îi poți asorta cu un crop top și sandale cu șireturi pentru un vibe retro și răcoros. Pentru un vibe relaxat și cool, poartă o pereche de baggy jeans cu un hanorac oversize și sneakers pentru un look urban și lejer sau cu un top cropped și botine cu toc pentru o notă mai chic.

În ciuda apariției altor stiluri, blugii skinny rămân un clasic și versatil. Îți poți alege favoriții și găsi inspirație accesând https://www.cropp.com/ro/ro/femei/imbracaminte/blugi. Poți să îi asortezi cu aproape orice, de la un tricou simplu și teniși pentru un look casual la o cămașă simplă și stiletto pentru ocazii mai speciale.

În 2024, ținutele cu blugi sunt mai diverse și mai captivante ca niciodată. Baggy jeans, ballon, mom fit, wide leg, skinny, în nuanțe de denim închise sau deschise la culoare, își vor găsi locul în garderoba ta. Poartă-ți favoriții și simte-te confortabilă și încrezătoare în ținuta ta. Fii creativă, explorează noi combinații și adoptă stilul care te reprezintă.