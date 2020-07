Soarele e sus pe cer, mercurul se tot ridica in termometre si, probabil, tu te intrebi cu ce te vei imbraca in sezonul cald pentru a arata nemaipomenit.

Toamna, iarna si primavara poti face cu usurinta combinatii si poti incerca tinutele in straturi, dar vara, acest lucru nu este posibil, deoarece si un singur rand de haine te va face, uneori, sa transpiri.

Asadar, vara, tinutele lejere, cu doar cateva articole, sunt regula generala, dar asta nu inseamna ca nu poti arata bine.

La fel ca in orice alta perioada a anului, masura corecta, simplitatea si asortarea culorilor iti vor fi aliatii de nadejde.

Iata cum trebuie sa alegi piesele vestimentare pentru a face fata caldurii:

Pantalonii scurti

Probabil articolul de imbracaminte cel mai asociat cu vara sunt pantalonii scurti. Cum isi face prezenta soarele, cu totii se grabesc sa il poarte, insa foarte putini stiu cum sa o faca cu stil.

In primul rand, trebuie sa stii ca pantalonii scurti sunt, prin natura lor, casual. Nu exista nicio ocazie formala in care acestia sa fie acceptabili si nici pentru birou nu sunt potriviti.

De asemenea, evita modelele cu buzunare cargo, acestea fiind opusul unei tinute elegante. Pentru un outfit stilat, hainele tale trebuie sa urmeze indeaproape liniile corpului, iar pantalonii scurti nu fac exceptie.

Marimea trebuie sa se potriveasca staturii tale, iar ca lungime, cracul pantalonului trebuie sa fie pana deasupra genunchiului.

In ceea ce priveste culorile, cele simple sunt alegeri sigure, fiind chiar intelept sa ai una-doua optiuni in culori neutre, dar pot fi si o oportunitate buna de a integra cateva culori sau imprimeuri mai indraznete in vestimentatie.

Tricouri

Contrar unor opinii, tricourile nu duc lipsa de stil. De fapt, sunt elemente esentiale in garderoba oricarui barbat. Multi tipi, pur si simplu, aleg modelul sau dimensiunea gresita.

In cazul tricourilor, in primul rand, este recomandat sa eviti cele cu poze sau desene si sa alegi piese uni sau cu dungi. Daca chiar iti doresti sa alegi unul cu model, alege-le pe cele cu imprimeuri subtile, care nu ies in evidenta. Tricourile cu sloganuri nu au ce sa caute in tinutele tale, daca iti doresti ca acestea sa fie elegante si stilate.

Poti alege tricouri cu guler rotund sau in V. Si sa nu uitam de cele polo. Orice tip ar trebui sa aiba cateva in garderoba lor, deoarece gulerul adauga intotdeauna stil unei tinute.

Exista o multime de variante pentru acest articol, asa ca descopera colectia din aceasta vara si alege mai multe culori.

Camasi

Bineinteles ca poti (si ar trebui) sa ai in graderoba de vara si cateva camasi.

Acestea au un aer mai clasic decat tricourile. Desi nu trebuie purtate mereu, cu siguranta pot fi imbracate atunci cand vrei sa faci o impresie buna cuiva.

Alege modele realizate din materiale potrivite anotimpului cald, cum sunt bumbacul si inul. Multe sunt confectionate din tesaturi care nu permit aerului sa circule si, din acest motiv, nu sunt la fel de confortabile.

Este o idee buna sa ai cateva variante in culori neutre, dar aminteste-ti ca este vara, ceea ce inseamna ca este timpul sa te distrezi putin cu culorile si imprimeurile.

Pantaloni lungi

Ar putea parea contra-intuitiv, dar, de multe ori, pantalonii lungi pot fi mai racorosi decat cei scurti. Acestia au avantajul suplimentar de a te proteja de razele directe ale soarelui. Confectioanti din tesaturi potrivite, vei transpira mai putin si te vei simti mai confortabil decat daca ai purta bermude.

Majoritatea variantelor de vara ar trebui sa fie in culori neutre, deoarece vor merge mai bine cu tricourile si camasile colorate. Desigur, poti adauga si cateva modele colorate. In acest caz, ai grija sa pastrezi restul tinutei in culori simple.

Asadar, daca tii cont de sfaturile prezentate, vei reusi sa creezi tinute, care vor intoarce toate privirile.

Sursa foto: unsplash.com