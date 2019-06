Indiferent de domeniul in care iti desfasori activitatea, daca biroul este spatiul in care iti petreci cea mai mare parte din programul de lucru zilnic, atunci este bine sa fii organizat pentru a avea cel mai bun randament si o productivitate crescuta.

Felul in care iti organizezi spatiul de lucru are o influenta majora asupra modului in care lucrezi, asupra performantei tale la serviciu si implicit asupra carierei tale. Din acest motiv, un fiset metalic este una dintre cele mai bune alegeri pe care le poti face pentru a pastra organizate documentele si actele importante.

Cand vrei ca acestea sa fie in ordine si in siguranta, unul dintre primele lucruri pe care ar fi indicat sa le faci, este sa sortezi toate documentele de pe birou si din restul spatiului de lucru in functie de importanta fiecaruia.

Pentru sortarea actelor poti folosi un sistem de etichetare facil si eficient, care te va ajuta vizual sa le ordonezi. Nu uita ca, de cele mai multe ori, documentele de care stii ca ai nevoie in curand pot fi mentinute in bibliorafturi, mape sau dosare de pastic ori cartonate.

Pentru acele documente a caror utilizare nu este necesara in urmatoarea perioada de activitate ar fi util sa achizitionezi un fiset metalic, unde pot fi depozitate toate acele acte care consideri ca sunt importante.

Spre deosebire de alte piese de mobilier produse din materiale precum lemnul sau plasticul, un fiset metalic este mult mai rezistent si capabil sa depoziteze o cantitate mai mare de documente. Daca esti in cautarea avantajelor unui fiset metalic, ar trebui sa cunosti urmatoarele beneficii:

Rezistenta si capacitate de stocare ridicata

Datorita faptului ca un fiset metalic este produs din materiale de inalta calitate, acesta are o viata mai indelungata comparativ cu dulapurile din lemn, plastic sau alte piese de mobilier cu aceasi destinatie. Cu toate acestea, structura din otel care il face rezistent in timp si potrivit pentru un volum mare de depozitare a documentelor, are dezavantajul greutatii.

Din acest motiv, iti recomandam ca atunci cand comanzi un fiset metalic sa te asiguri ca piesa de mobilier iti va fi livrata complet asamblata si montata in locul unde ai planificat.



Pentru a gasi mai usor producatorul care ofera unele dintre cele mai bune fisete metalice din Romania, viziteaza Viamond.ro, profita de reducerile de pe site si beneficiaza de produse livrate complet asamblate.

Compartimentare personalizata

Domeniile in care se foloseste un fiset metalic sunt variate. Pentru acest motiv, un producator serios iti pune la dispozitie posibilitatea de a alege fisete metalice specifice activitatii tale si beneficiul de a-l putea compartimenta in functie de nevoi.

Acestea pot fi dotate suplimentar cu 2, 3 sau 4 rafturi si cu seif, in situatia in care ai nevoie de mai multa siguranta.

Sistem de siguranta de baza

Unul dintre cei mai mari producatori de fisete metalice din Romania ofera aceste piese de mobilier cu sisteme de inchidere cu cheie standard sau cu balamale interne anti-furt, in functie de model.

Totodata, in functie de spatiul de care dispui, poti opta pentru un fiset metalic cu usi glisante, batante sau pliabile, care te pot ajuta la eficientizarea utilizarii spatiului din biroul unde iti desfasori activitatea.

Un fiset metalic prevazut cu aceste sisteme de siguranta si de inchidere contribuie mult la depozitarea sigura a actelor si linistea ca documentele aflate in gestiunea angajatului nu sunt in pericol.

Tratament ignifug si rezistenta la coroziune

Este bine sa stii ca printre avantajele fisetului metalic este tratamentul ignifug si rezistenta la coroziune, aplicat prin vopsire. Acesta asigura siguranta suplimentara, in special cand o piesa de mobilier este amplasata in zone care o predispun la supraincalzire sau cu grad de umiditate ridicata.

Asadar, daca doresti sa beneficiezi de aceste avantaje, tot ce trebuie sa faci este sa vizitezi site-ul Viamond.ro, nr. 1 in Romania in materie de dulapuri si fisete metalice, beneficiind totodata de livrare si asamblare gratuita, oferte promotionale si alte surprize.