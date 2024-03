Primăvara îşi face simţită prezenţa, aşa că poţi să începi deja pregătirile pentru schimbarea de sezon. Venirea primăverii este ocazia perfectă să faci câteva schimbări în casă, în dressing, dar şi în rutină de zi cu zi. Din fericire, te poţi ocupa de astfel de pregătiri fără prea mari bătăi de cap, cu o organizare că la carte.

Iată câteva trucuri utile ca să te pregăteşti mai uşor pentru începutul sezonului cald:

Schimbă garderoba

La final de sezon rece, este o idee bună să îţi pregăteşti garderoba pentru venirea primăverii. Asta nu înseamnă că trebuie să achiziţionezi piese noi, ci doar să îţi organizezi dulapul. Încearcă să faci un inventar al pieselor de primăvară, stabileşte ce nu mai porţi şi donează sau aruncă. Piesele ce încă sunt potrivite, aşează-le cât mai la îndemână, ca să îţi fie uşor să alcătuieşti ţinute diverse odată ce vremea frumoasă se instalează.

Programează o sesiune de curăţenie generală

Curăţenia de primăvară te va ajuta să începi sezonul cu mai multă energie şi cu o casă mai aerisita. De aceea, programează-ţi curăţenia de primăvară din timp, astfel încât să nu îţi încarci inutil programul. Poţi opta pentru o zi de weekend sau poţi împărţi task-urile pe mai multe zile, în funcţie de cum arată deja rutina ta. Include în curăţenia de primăvară şi task-uri precum organizarea dulapurilor, aspirarea canapelelor şi reîmprospătarea pereţilor.

Alege suplimentele alimentare potrivite

Schimbarea vremii vine uneori la pachet cu oboseala, insomnii şi alte simptome neplăcute. De cele mai multe ori, este vorba de astenia de primăvară, mai exact adaptarea organismului la noile temperaturi şi la mai multă lumină naturală. Dacă simţi că oboseala te scoate din ritm, cauta suplimentele alimentare potrivite care să te ajute să treci mai uşor printr-o astfel de schimbare. Nu face asta pe cont propriu, ci cu ajutorul medicului de familie sau al medicului specialist.

Bucură-te de mai multă mişcare

Venirea primăverii este momentul perfect ca să te bucuri de mai multă mişcare. Mişcare aduce o mulţime de beneficii, atât corpului, cât şi psihicului. Astfel, poţi începe cu plimbări lungi în aer liber, sesiuni de sport în parc, clase de aerobic la sală sau chiar antrenamente acasă, în funcţie de preferinţe. Înainte de a te apuca de sport, cere sfatul medicului pentru a te asigura că efortul nu îţi este contraindicat.

Consumă mai multe fructe şi legume proaspete

Primăvara ai o varietate mai mare de fructe şi legume proaspete din care să alegi, aşa că ar fi păcat să nu profiţi de această oportunitate. Consumul zilnic de fructe şi legume proaspete te ajută să obţii toţi micronutrientii de care ai nevoie, de la vitamine şi până la minerale. Încearcă să incluzi în dieta ta cât mai multe astfel de alimente, fie sub formă de salate, fie sub formă de garnituri sau gustări.

Pregăteşte-ţi un TO DO list

Dacă simţi că ai o mulţime de lucruri de făcut primăvara aceasta, ce ar fi să la organizezi pe toate? Foloseşte un TO DO list ca să ştii exact ce obiective ai, ce task-uri vrei să duci la bun sfârşit şi cum să le incluzi uşor în programul tău. În ziua de azi, este uşor să ai un TO DO list bine pus la punct. O mulţime de aplicaţii mobile şi site-uri oferă astfel de servicii, dar poţi alege şi plannere digitale sau chiar agende clasice, din hârtie.

Investeşte în casă

Primăvara aceasta, fă-ţi o bucurie şi investeşte în casa ta. Adăugă pe lista de cumpărături câteva produse pe care ţi le doreai de mult şi care îţi pot face viaţa mai uşoară. Poate fi vorba despre un aspirator robot, o maşină de spălat vase, un aparat de aer condiţionat, o saltea nouă sau un fotoliu.

Nu uita de mentenanţa maşinii

Este o idee bună să faci o verificare a maşinii de câteva ori pe an, iar primăvara este momentul perfect, mai ales atunci când vremea devine mai plăcută. Alege un service auto ce îţi oferă toate verificările de care ai nevoie, de la cauciucuri şi jante şi până la sistemul de frânare.

De asemenea, nu uita să schimbi cauciucurile de iarnă cu cele de vară. Nu te grăbi să faci asta încă din primele zile de primăvară, ci mai degrabă aşteaptă până când primăvara îşi intra deplin în drepturi. Cauciurile de vară să pot achiziţiona uşor, chiar fără să te deplasezi, de pe site-uri online. În prezent, o mulţime de site-uri comercializează cauciucuri pentru toate nevoile şi preferinţele, de la anvelope motocross şi până la modele all-season.

Ca să gestionezi cât mai uşor schimbarea anotimpurilor, începe prin a avea mai multă grijă de tine. Alege suplimentele alimentare potrivite, bucură-te de mişcare în aer liber şi consuma cât mai multe legume şi fructe proaspete. Mai apoi, ai grijă de celelalte lucrurile importante, de la casă şi până la maşină.