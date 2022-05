Procesul soților Ramona și Adrian Cătinean din Gherla, acuzați de cămătărie, a luat sfârșit. Adrian Cătinean a primit o condamnare cu executare, iar soția lui a scăpat de pușcărie.

„Condamnă pe inculpatul CĂTINEAN ADRIAN OVIDIU, la următoarele pedepse: a) 1 an și 9 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de camătă; b) 2 ani închisoare, pentru săvârșrea infracțiunii de șantaj. Contopește pedepsele de 1 an și 9 luni închisoare și 2 ani închisoare prin aplicarea pedepsei celei mai grele de 2 ani închisoare, la care se adaugă sporul obligatoriu de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, respectiv 7 luni închisoare, pedeapsa rezultantă fiind de 2 ani și 7 luni închisoare, pedeapsă ce va fi executată în regim de detenție. (…) Condamnă pe inculpata Cătinean Ramona, la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la camătă. Dispune suspendarea executării pedepsei închisorii de 9 luni sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni. Obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. d) C. pen. impune condamnatei să execute următoarea obligaţie: Să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanței. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Iclod, sau în cadrul Parohiei Ortodoxe a “ Tuturor Sfinților“ , pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare”, se arată în soluția pe scurt.

Șapte ani de cămătărie, ”nevăzuți” de polițiștii de la Gherla

Procurorii de la Gherla susțin că Adrian Ovidiu Cătinean și-a pus pe picioare ”afacerea” în urmă cu șapte ani. Toată operațiunea infracțională era cunoscută de către soția lui, Ramona Cătinean, care îl ajuta la încasări, retrageri de la Western Union și chiar acordare de ”linii de finanțare”. Cumva normal, la bine și la greu, soția l-a ajutat pe Cătinean, fiind și ea trimisă în judecată în prezentul dosar, arată ziardecluj.ro.

Însă, procurorii subliniază în repetate rânduri că activitatea celor doi era de notorietate în oraș. Cum se face că nimeni nu i-a oprit? Cum se face că timp de șapte ani, Adrian Ovidiu Cătinean lua dobânzi de peste 100% din sumele date cu împrumut, bătea și amenința persoanele care nu respectau termenele. Mai mult, una dintre victime susține că a luat 400 de euro cu o dobândă de 50 de euro, pentru o săptămână. În momentul în care nu putut restitui cei 450 de euro, Cătinean i-ar fi impus penalități de 50 de euro pentru fiecare zi de întârziere. Când omul a făcut rost de bani și i-a înaintat 450 de euro, șmecherașul de Cătinean i-a aruncat pe jos, replicând că suma e prea mică și să îl caute când are banii de penalități. Iată, un țarănuș de Gherla cum făcea pe Don Corleone și își ”spăla” păcatele cu excursii la Muntele Athos.

„Începând cu anul 2019 și până la data depunerii plângerii penale, persoana vătămată a fost abordată în repetate rânduri de către Cătinean Adrian, prin intermediul aplicației Whats App, (…), la care este atașată fotografia inculpaților Cătinean Adrian și Cătinean Ramona, în care îi solicita acestuia să-i restituie sumele de bani împrumutate, conversații din care reiese că numitul Adrian Cătinean i-a dat acestuia bani cu împrumut aproximativ 3.500 de euro, în perioada 2019-2019, pentru care PERSOANA VĂTĂMATĂ a achitat suma de 10.000 de euro dobândă, detaliu ce a fost precizat și în declarația dată de aceasta.

