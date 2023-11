Un clujean a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru delapidare în formă continuată, după ce a furat suma de 7596 de lei din gestiunea firmei Cassa Mayor SRL din Câmpia Turzii, unde era angajat ca șofer. Bărbatul ar fi recurs la getul care era cât pe ce să-l trimită după gratii din cauză că era cuprins de patima jocurilor de noroc. Astfel, banii furați de la firma la care era angajat au fost jucați și pierduți la păcănele. Sentința nu este definitivă.

Potrivit rechizitoriului, la data de 1 decembrie 2019, bărbatul s-a angajat pe postul de conducător auto la firma Cassa Mayor SRL, care presta servicii de preluare, transport și livrare de colete pentru o altă societate. Dunpă numai câteva zile, bărbatul și-a însuşit din gestiunea proprie suma totală de 7.596,84 lei, sumă pe care societatea a fost obligată să o achite societății cu care colabora.

Iniţial, inculpatul a susţinut că banii i-au fost furaţi din autovehiculul de serviciu, însă la insistenţele administratorului societăţii de a se deplasa la locul unde pretinde că s-a săvârşit furtul şi de a anunţa organele de poliţie cu privire la actul de sustragere, a recunoscut că de fapt a jucat suma încasată la păcănele.

În fața magistraților, bărbatul a declarat că spera să câştige o sumă mai mare din care să restituie suma însuşită din gestiune iar restul să-i rămână lui.

Solutia pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 2 şi alin. 10 Cod procedură penală raportat la art. 336 alin. 1 Cod penal, condamnă pe inculpatul S C, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 308 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 de acte materiale). În baza art. 67 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, alăturat pedepsei principale, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, interzicerea dreptului prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal În baza art. 91Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform dispoziţiilor art. 92 alin. 1 Cod penal, termen care se va calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 93 alin. (1) Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) Cod penal, impune condamnatului obligaţia să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei Câmpia Turzii sau în cadrul Primăriei Turda. În temeiul art. 404 alin. (2) Cod procedură penală raportat la art. 91 alin. (4) Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra conduitei sale viitoare şi asupra consecinţelor la care se expune conform dispoziţiilor art. 96 Cod penal, care prevăd că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse, precum şi săvârşirea unei noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere conduce la revocarea suspendării şi executarea pedepsei închisorii în regim de detenţie. În temeiul art. 397 alin. 1 raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală şi art. 1349, art. 1357 alin. 1 şi art. 1381 alin. 1 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de către partea civilă S.C. C M S.R.L., cu sediul în prin reprezentant legal G S A şi obligă inculpatul S C la plata sumei de 5.484,73 lei către aceasta, cu titlu de despăgubiri materiale. În baza 274 alin. (1) Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 551 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Încuviinţează onorariul apărătorului desemnat din oficiu av. C L în cuantum de 942 de lei, sumă ce va fi suportată din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotârârii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului, a procurorului şi a părţilor civile, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod Procedură Penală, astăzi, 09.11.2023.

