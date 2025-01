Un grup de lucru ar fi fost constituit în Cluj-Napoca pentru a discuta cu reprezentanții firmelor de food delivery, a arătat primarul Emil Boc. El a precizat că din acest grup ar face parte reprezentanți ai Primăriei dar și ai Instituției Prefectului. Grupul de lucru trebuie să se asigure că toate firmele care livrează mâncare în Cluj-Napoca echipează corespunzător vehiculele utilizate de angajații care livrează mâncare pentru a preveni producerea de accidente, a mai spus Emil Boc la ședința din 17 ianuarie.

Firmele de food delivery au termen până pe 15 februarie să implementeze măsurile cerute. După această dată, autoritățile vor începe să aplice amenzi celor care nu respectă noile reguli.

Emil Boc a subliniat că această inițiativă vine pe fondul numărului tot mai mare de accidente în care sunt implicați angajații care livrează mâncare. Cel mai recent incident a avut loc luni, în Florești, când un tânăr de 22 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de un șofer.

„Este o problemă pe care nu o mai putem ignora” a adăugat primarul.

Firmele de livrare vor fi obligate să echipeze bicicletele și motocicletele livratorilor cu elemente de siguranță obligatorii, precum lumini, veste reflectorizante și alte dotări conforme normelor de siguranță rutieră. În caz contrar, autoritățile vor aplica amenzi.

„Foarte mulți dintre livratori sunt imigranți și asta nu este o problemă, dar aș vrea să vă întreb, în momentul de față, noi ca administrație publică le-am venit în ajutor cu ceva? Știu că obligația ar trebui să fie a operatorului care i-a angajat, dar cred că aceasta este o problemă majoră a orașului, pe care trebuie să începem să o planificăm. Poate pregătim un ghid pentru cine vine aici, ca să înțeleagă care sunt regulile, poate digital, în limba engleză, poate și în format fizic. Știu sigur, din discuțiile pe care le am cu aceștia, că angajatorul nu o face”, a subliniat consiliera USR, Adriana Cristian, la aceeași ședință.

Poate vom duce acest proiect și la nivel național și vă solicit tuturor să lucrăm împreună și să facem propunerea aceasta mai departe, dar ca de fiecare dată, cred că Clujul poate să fie primul care merge în direcția aceasta”, a mai arătat consiliera USR.

Primarul Emil Boc a ținut să spună că deja Clujul este primul oraș din România care abordează astfel de probleme.

„Aveți dreptate, dar vreau să știți că suntem primii din România care facem acest lucru. Atunci când a apărut problema. La fel am făcut și când a apărut problema refugiaților din Ucraina, am fost primii care am creat un centru pentru primirea, instruirea și pregătirea refugiaților și suntem singurul oraș din România care a asigurat un asemenea centru. Avem și un centru pe strada Avram Iancu unde periodic desfășoară și am făcut inclusiv pentru cei din Vietnam, din Bangladesh, din Pakistan, discutând cu liderii lor forme de comunicare și am solicitat de asemenea autorităților statului să facă și alte activități instituționale”, a afirmat primarul Emil Boc.

„Vă spun tuturor, e doar începutul. Dacă nu avem grijă, ca oraș, să integrăm, indiferent de naționalitatea celor care sunt în România sau în Cluj, putem avea probleme pe termen mediu și lung, așa cum din nefericire vedeți în altă țări europene, unde acest proces a fost, la un moment dat, scăpat de sub control. Dacă nu vor fi integrați în cultura, în specificul și în problemele locale, riscăm să creăm comunități separate, după aceea greu de refăcut. E suficient să mergeți în câteva țări fanion ale Uniunii Europene să vedeți cartiere întregi unde poliția națională nu poate intra, pentru că procesul de integrare nu a fost pregătit și nu a fost o preocupare. De aceea, acest fenomen general de lipsă a forței de muncă, de îmbătrânire a populației, de insuficiență a personalului pe diverse sectoare, până o să apară roboții, care vor fi sprijinul alternativ”, a replicat Boc.

Citește și: Premierul Slovaciei distruge clasa politică de la putere din România