Mâine, într-un bar din Cluj-Napoca se vor ține cursuri de prim ajutor. Participarea este gratuită iar cursurile au certificarea internațională ERC.

”Duminică, 02 iunie mai adăugăm încă ceva la meniu – un curs de prim-ajutor estențial absolut gratuit și pe deasupra și certificat ERC.

Cine poate participa? Oricine dorește, singura condiție fiind anunțarea prealabilă și înscrierea în curs, fie cu un mesaj privat către mine fie direct la bar la Sancho. Așa că dacă nu aveți alte planuri pe duminică după prânz, ne vedem in Sancho!

Ce facem propriu zis la cursul ăsta? Învățăm teoretic și PRACTIC sa oprim o hemoragie, sa aplicam corect un bandaj, sa acordăm prim-ajutor in caz de arsuri, electrocutare, plăgi și multe altele. În partea a doua a cursului vom învăța să recunoaștem rapid un stop cardiorespirator și vom învăța și exersa sa aplicam corect manevrele de resuscitare! De asemenea ne jucam si cu curentul, fără să îl furăm, adică vom învăța să utilizăm un Defibrilator automat, identic cu cele ce sunt instalate deja în oraș! Daca încă nu v-am convins, va mai spun că acest curs va fi unul atipic, in sensul că putem bea și o bere, două, înainte, in timpul sau după curs! Jaggermeister-ul pentru trainer se bea musai după curs!

Deci, ne vedem duminică la 14.00 trecute fix, pe Memorandumului 26 in Sancho Panza”, spune pe contul de Facebook Andrei Mureșan, organizatorul evenimentului.