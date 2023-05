Florica Moldovan, o tânără mamă de etnie romă, cu un copil sugar în brațe și cu altul de mână, a fost bătută în mijlocul autogării din Zalău de șoferul unui microbuz, fost polițist, care nu a vrut să o transporte, chiar dacă erau locuri libere. Judecătoria Zalău i-a condamnat pe amândoi: șoferul a primit o condamnare de un an și 10 luni cu suspendare, iar femeia bătută a fost pusă să plătească o amendă de 1800 lei pentru deranjarea ordinii publice. Recent, Curtea de Apel Cluj a redus 600 de lei din amenda primită de Florica Moldovan.

Imaginile cu șoferul Filip Marius, fost angajat la firma Cento Trans, filmat în timp ce bătea cu coada de lemn a unui mop o femeie care avea un copil sugar în brațe și un altul de câțiva ani de mână au fost vizionate de o țară întreagă. Conflictul a ajuns în instanță sub forma unui dosar penal care are ca obiect ”tulburarea ordinii publice”, aceasta fiind acuzația cu care procurorii au ”încălțat-o” pe Florica Moldovan, tânăra mamă bătută. La rândul lui, ex polițistul Filip Marius a fost acuzat de comportament abuziv. La Judecătoria Zalău dosarul a fost atribuit unei judecătoare tinere, Celia Dudaș, care a absolvit Dreptul la UBB în 2016. Potrivit unui interviu apărut în presa locală ea susține că ”în primul rând, Dumnezeu a fost cel care m-a întărit”, iar citatul ei preferat este din cartea Eclesiastul. Cu această mentalitate, tânăra judecătoare a decis să îl condamne pe șoferul bătăuș, care între timp s-a pensionat, la o pedeapsă de un an și 10 luni sub supraveghere și la 60 de zile muncă în folosul comunității. Pe tânăra mamă a atins-o acolo unde îi doare cel mai tare pe cei săraci: la portofel. Pe Florica Moldova a condamnat-o la 180 de zile de amendă, punând-o să plătească 1.800 de lei. Legea prevede că, în caz de neplată amenda se transformă în zile de pușcărie.

Sentința dată de judecătoarea care memorează citate din Ecleziast a fost contestată și procesul a ajuns la Curtea de Apel Cluj.

Aici, judecătoarele FIRICEL Luminiţa-Maria și Judecător ŞORTAN Monica au redus din pedeapsa primită de tânăra mamă 600 de lei.

”Curtea constată că aceasta (pedeapsa dată de Judecătoria Zalău, n.red.) este legală, specia de pedeapsă este temeinic aleasă, însă numărul de zile-amendă nu a fost stabilit în mod justificat. Aceasta nu ține cont de gravitatea concretă a faptelor comise de către inculpată, prin raportare la circumstanţele factuale ale speţei, respectiv de aspectul conform căruia reacţia impulsivă a inculpatei Florica Moldovan concretizată în conduita abordată de către aceasta a fost generată de refuzul nejustificat al inculpatului Filip Marius de a o primi în interiorul microbuzului, aceasta fiind contrariată de inechitatea a cărei victimă a fost. Ca atare, pentru a atinge scopul pedepsei, Curtea constată că se impune diminuarea numărului de zile-amendă stabilite de către instanţa Judecătoriei Zalău în privinţa inculpatei Florica Moldovan. Astfel, Curtea va stabili în sarcina inculpatei suma de 1200 de lei constând în amendă penală, reprezentând echivalentul a 120 de zile-amendă, situat la minimul special al limitelor de pedeapsă, stabilind cuantumul unei zile-amendă la 10 lei pentru comiterea infracțiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice”, arată motivarea Curții de Apel Cluj.

În urmă cu trei ani, Moldovan Florica se afla în autogara Cento din Municipiul Zalău și vroia să ia un microbuz până la în localitatea Hereclean, unde locuia. Fusese în Zalău pentru un consult la secţia de contagioase alături de copiii săi minori. Medicul i-a prescris medicamentele pentru unul dintre copii. Nu a avut bani să le cumpere, însă a avut noroc cu o farmacistă care i-a dat gratis medicamentele. După ce a ajuns la autogară s-a dus la microbuzul care mergea la Hereclean și l-a întrebat pe șofer la ce oră este plecarea și dacă mai sunt locuri libere.

Filip Marius, fost polițist, i-a spus că nu mai sunt locuri libere. Însă mulți dintre cei care erau deja în microbuz, călători care au depus mărturie în proces, au spus că mai erau locuri libere și că, de fapt, șoferul nu a vrut să o lase să urce din cauza faptului că femeia este de etnie romă.

După o discuție scurtă în contradictoriu, Moldovan Florica a început să îl înjure pe șofer („să-ţi moară mama şi toată familia”, „mânca-mi-ai…”, Futu-ţi morţii mă-tii”, „n-ai avea noroc să n-ai”) şi a aruncat cu punga de medicamente pe care o avea în mână în microbuz. Drept replică, șoferul a coborât de la volan, a luat o coadă de mop din lemn și a început să o lovească pe tânăra mamă. Nu a contat că femeia avea un sugar în brațe, nu l-a interesat că celălalt copil, de aproximativ cinci ani, privea speriat cum un bărbat necunoscut o bate pe mama lui. Timp de aproximativ un minut, bărbatul a lovit-o violent pe femeie peste brațe, picioare, pe spate și în zona superioară a corpului.

În afară de o femeie care se afla în microbuz, absolut nimeni nu a sărit în ajutorul ei, majoritatea celor de față considerând absolut normal ca un bărbat să bată o femeie de etnie romă.

Mai mult, unii dintre pasagerii au susținut că s-au simțit în pericol din cauza unei ”bubuituri puternice”, sursa zgomotului fiind indicată de procurori ca fiind punga cu medicamente cu care Moldovan Florica a izbit în caroseria mașinii.

Mentalitatea unui polițai trasă pe calapodul justiției

Trebuie menționat faptul că, în cadrul procesului care s-a judecat la Judecătoria Zalău, nu s-a văzut nimic discriminator în faptul că șoferul unui mijloc de transport în comun nu a lăsat o femeie de etnie romă să ocupe un loc, în situația în care mai erau scaune libere.

”În primul rând, discriminarea presupune o diferență în tratamentul unei persoane aflate în situații analoage sau sensibil similare, care se bazează pe o caracteristică identificabilă. În ceea ce privește sarcina probei aparține persoanei care reclamă existența discriminării, în prezenta cauză fiind vorba de persoana vătămată care a indicat faptul că nu a fost primită în microbuz din cauza etniei sale, iar mai apoi incumbă persoanei acuzate de acțiunea discriminatorie să dovedească faptul că mobilul faptei sale nu e reprezentat de un criteriu discriminatoriu. Instanța trebuie să fie convinsă de faptul că singura explicație rezonabilă pentru aplicarea tratamentului diferențiat este o caracteristică protejată a victimei”, se arată în dosarul de fond.

Pe de altă parte, ”bubuitura” reclamată de o parte dintre pasageri a fost asurzitoare în urechile justiției.

”Sub aspectul laturii obiective a infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, instanța a reținut că elementul material al acesteia a fost reprezentat de acțiunea inculpatei de a lovi caroseria microbuzului în care erau pasageri, precum și adresarea de cuvinte injurioase și amenințări către inculpatul Filip Marius, incident la care au asistat mai multe persoane cărora le-a fost indusă o stare de indignare.

Raportat la urmarea imediată, martorii au indicat că cele întâmplate au fost percepute ca un eveniment negativ, o situaţie inconfortabilă, aceştia au fost scandalizaţi, iar ecourile faptei au ajuns şi în presă, din înregistrările postate pe internet şi în mass-media. (…) inculpata Moldovan Florica a lovit caroseria microbuzului cu plasa în care avea diferite obiecte şi medicamente, iar zgomotul puternic produs 1-a tulburat şi l-a alarmat pe inculpatul Filip Marius, care s-a speriat crezând că în urma acelei lovituri s-ar fi produs avarierea mijlocului de transport pe care îl avea în gestiune, fapt care i-ar fi putut cauza un prejudiciu prin imputarea pagubei de către angajator. Zgomotul produs a fost confirmat de toţi martorii din microbuz, indicând că a fost o bubuitură puternică”, se arată în opinia magistratului din Zalău.

În urma examinărilor, caroseria microbuzului nu avea nici măcar o zgârietură în locul unde femeia a lovit cu punga cu medicamente. De altfel, medicamentele constau în sticluțe de plastic ambalate în cutii de carton.

Mai mult, instanța consideră că fostul polițist nu a urmărit să îi facă rău femeii atunci când a sărit la ea cu coada de mop. ”(…) inculpatul nu a săvârşit fapta cu intenţie directă şi nu a urmărit sub nicio formă producerea rezultatului. Persoanele care au asistat la eveniment nu puteau să trăiască efectiv sentimente de teama şi de insecuritate, întrucât faptele de agresiune s-au limitat la câteva lovituri cu mopul, nicidecum cu vreo armă sau vreun obiect contondent. Totodată întregul conflict a durat aprox. 2 min., nu a degenerat şi nici nu au fost angrenate alte persoane în afara celor doi inculpaţi”, se mai arată la dosar.