Judecătorii CÂMPEAN Anamaria și BOBOŞ Sergiu Cătălin, de la Curtea de Apel Cluj, au decis să reducă la aproape jumătate suma pe care ar fi trebuit să o primească Dorel Vidican. el a fost inculpat în dosarul Gazeta, dar în final a fost achitat, acuzațiile făcute împotriva lui fiind făcute degeaba.

”Admite in parte apelurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si paratul Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice impotriva sentintei civile nr. 111/03.03.2022, pronuntata in dosar nr. 2414/117/2018 al Tribunalului Cluj, pe care o schimba in sensul ca obliga paratul la plata in favoarea reclamantului a sumei de 119.270 lei cu titlu de daune morale si a sumei de 104.134 lei cu titlu de daune materiale. Mentine restul dispozitiilor sentintei. Cu drept de recurs in 30 de zile de la comunicare. Calea de atac se va depune la Curtea de Apel Cluj. Pronuntata in sedinta publica azi, 14.02.2023.”, arată soluția pe scurt a curții de Apel Cluj.

Inițial, judecătorul GHIŞOIU Oana Raluca de la Tribunalul Cluj, stabilise că Vidican ar fi trebuit să primească ”564.681 lei cu titlu de daune morale pentru suferinţele morale cauzate prin privarea de libertate, restrângerea dreptului la liberă circulaţie şi durata excesivă a procesului penal. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 137.166 lei cu titlu de daune materiale constând din onorarii de avocat, transport, cazare, venit nerealizat, asigurări sociale. Obligă pârâtul la plata către reclamant a dobânzii legale aferente sumelor mai sus menţionate, începând de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la plata efectivă. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial”, arată soluția instanței din martie anul trecut.

Este a doua persoană din dosarul Gazeta care, după ce a fost acuzată degeaba de șantaj, instanțele au redus substanțial suma despăgubirilor acordată inițial.

