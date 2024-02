Daniel David a fost reales pentru al doilea mandat în funcția de rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, conform anunțului făcut de UBB după încheierea procesului de votare. El a fost singurul candidat înscris la această rundă electorală. Potrivit datelor furnizate de UBB, Daniel David a primit 90,88% din voturile exprimate, reprezentând 1197 de voturi din totalul celor participanți, aproape 80% din angajații cu drept de vot au participat la scrutin.

Profesorul David a deținut funcția de rector începând din 2020. Având în vedere că primul său mandat a fost de patru ani conform legii precedente, următorul mandat, conform noii Legi a învățământului superior, va fi de cinci ani.

Conform noii legislații, este permis ca el să candideze și pentru un al treilea mandat în viitor, însă încă din vara anului trecut, înainte ca legea să intre în vigoare, a afirmat că sprijină limitarea numărului de mandate la două. Cu două zile înainte de alegeri, a organizat o dezbatere privind programul său pentru următorul mandat.

Înainte de a fi numit rector, Daniel David a îndeplinit funcția de prorector responsabil cu cercetarea, competiția-excelență și publicațiile științifice la UBB din 2016. Din 2007, a fost profesor universitar la Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie din cadrul aceleiași universități, conform propriului său CV.

A fost membru al Comisiei prezidențiale pentru educație condusă de Mircea Miclea, care a elaborat analiza care a stat la baza legii educației 1/2011. De asemenea, a fost consilier al lui Miclea în perioada 2004-2005, când acesta a fost ministru al Educației.

Este președintele Asociației Psihologilor din România și profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York, fiind și director de cercetare la Albert Ellis Institute din New York. În trecut, a fost director al Școlii Doctorale Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific a UBB și director al Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie UBB. Până în 2016, a fost director al Institutului Internațional de Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mentală Aplicată.