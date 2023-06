Faptul ca un jurnalist si patron de presa a stat nevinovat in arest preventiv timp de 5 luni reprezinta o bagatela pentru Curtea de Apel Cluj. Joi, 11 iunie 2023, judecatoarele Mirela-Roxana Petrariu si Marcela-Mihaela Oncica-Sanislav de la CA Cluj i-au acordat ziaristului Liviu Man (foto) – directorul trustului Gazeta – despagubiri morale de doar 20.000 de euro pentru procesul care a durat 11 ani si care s-a soldat cu achitari definitive pentru toti inculpatii.

CA Cluj a constatat prescrisa obligatia statului de a-l despagubi pe Man pentru arestul preventiv de 5 luni indurat in dosarul soldat cu achitare definitiva, dispunand daunele doar pentru durata procesului

De altfel, instanta a pronuntat aceste daune doar pentru durata excesiva a procesului – nu si pentru arestarea al carei caracter injust a fost dovedit prin insasi decizia definitiva de achitare. Aceasta deoarece CA Cluj a constatat prescrisa obligatia statului roman de a-l despagubi pe Man pentru cele cinci luni in care a fost aruncat in arest preventiv, intre octombrie 2006 si martie 2007.

Amintim ca initial, la 26 mai 2022, magistrata Camelia-Veronica Balint de la Tribunalul Cluj pronuntase despagubiri morale de 35.000 de euro: 20.000 de euro pentru privarea nedreapta de libertate in cele 5 luni de arest preventiv + 15.000 pentru durata excesiva a procesului penal. Chiar si asa, suma de 35.000 de euro era de peste 12 ori si jumatate mai mica decat cea solicitata de catre proprietarul de presa – respectiv 2,2 milioane de lei, respectiv echivalentul a 440.000 de euro (click aici pentru a citi).

Pe de alta parte, Curtea de Apel Cluj a mentinut daunele materiale de 8.140 de euro pronuntate de instanta de fond. Si acestea sunt considerabil reduse fate de cele pe care Man le-a cerut in actiune (240.000 de lei – echivalentul a 48.000 de euro).

Incheiem, mentionand ca gazetarul a fost aparat de avocatul Ciprian Paun.

Redam minuta deciziei CA Cluj nr. 182/2023 din dosarul nr. 2433/117/2018:

„Admite in parte apelurile formulate de procuror Rares Ciausu din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, Statul Roman prin Ministerul Finantelor, cu sediul procesual ales la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj, din Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu nr. 19, judetul Cluj si apelantul reclamant Man Liviu Aurel.

Schimba in parte sentinta civila nr. 310 pronuntata de Tribunalul Cluj la data de 26.05.2022 in dosar nr. 2433/117/2018, dupa cum urmeaza:

Admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune privind petitul de acordare a daunelor pentru privarea de libertate injusta in perioada 30.10.2006 – 23.03.2007. Obliga paratul sa plateasca reclamantului suma de 20.000 euro, in echivalent in lei la cursul BNR din ziua platii, cu titlu de daune morale pentru durata nejustificat de lunga a procesului penal si respectiv suma de 8140 euro echivalent in lei la data platii cu titlu de daune materiale. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei atacate care nu sunt contrare prezentei.

Cu drept de recurs in termen de 30 de zile de la comunicare. Pronuntata azi, 22.06.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin mijlocirea grefei instantei”.

(preluare luju.ro)