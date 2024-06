Cand nu pricepi rezolva baietii sa pricepi! Autorul moral al ascensiunii si al decaderii chestorului Mihai Rus nu este altcineva decat unchiul lui ,potentul om de afaceri si nu numai Ioan Rus zis si Ucu Rus. Mihai Rus a terminat facultatea de educatie fizica si sport si a fost angajat initial in Jandarmerie dupa care a fost promovat in Politie unde a facut o cariera fulminanta ajungand la 43 de ani chestor, cariera in care sigur ca nu a fost ajutat de catre celebrul sau unchi Ucu Rus. Pofta vine mancand, asa incat nu s a multumit Ucu ca nepotelul sa conduca politia clujeana ci l a vrut inscaunat sef al Politiei Romane. I s a explicat lui Ucu Rus de mai multe ori ca nu se poate, ca nu mai suntem pe vremea gloriosului cuplu Kovesi -Coldea.,el nu si nu. Atunci baietii l au executat pe berbecul lui Ioan Rus. Sa nu uitam ca faptele imputate lui Mihai Rus si colegilor sai sunt din aprilie iar dosarul a fost detonat in milocul lunii iunie ! Daca n a inteles unchiul a fost facut sa inteleaga !