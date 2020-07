Munca la birou inseamna sa petreci foarte mult timp pe scaun de-a lungul intregii zile, ceea ce implica o presiune continua asupra coloanei vertebrale. S-a observat faptul ca unii oameni petrec mai mult timp la birou fata de timpul pe care il aloca pentru somn, iar multi din ei prefera sa investeasca mai degraba in mobilierul de birou decat sa cumpere un scaun ergonomic.

In aceasta situatie, scaunul de birou joaca un rol foarte important fiind singura piesa care te poate ajuta sa eviti aparitia sau amplificarea problemelor legate de spate.

Un scaun potrivit pentru nevoile tale ar trebui sa iti asigure o postura corecta si sa iti sprijine corespunzator coloana vertebrala, pentru ca in caz contrar, vei reusi doar sa iti agravezi problemele, fiindu-ti afectata chiar si productivitatea la locul de munca.

Sa nu uitam nici de vizitele la medic, care trebuie efectuate frecvent pentru a te ajuta sa ameliorezi durerile provocate de o pozitie necorepunzatoare la locul de munca, implicand costuri majore din partea ta, fiind afectat in acelasi timp si angajatorul din cauza lipsei tale la job.

Ce ar trebui sa urmaresti atunci cand cauti scaunul de birou potrivit?

Cand esti in cautare scaune birou este recomandat sa ai in vedere mai multe aspecte care sa te ajute sa iei decizia corecta in aceasta privinta.

In primul rand, un scaun care sa se adapteze nevoilor tale ar trebui sa detina sistem de reglare pe inaltime, astfel incat sa il poti muta cat de sus doresti, aceasta functie permitand persoanelor de diferite inaltimi sa regleze scaunul astfel incat sa stea confortabil cu picioarele pe podea, in timp ce genunchii stau indoiti in unghi de 90 de grade.

O alta caracteristica utila ar fi suportul lombar, pentru a sprijini corect partea inferioara a spatelui. Pentru ca fiecare persoana este diferita, ar fi de preferat ca acesta sa fie reglabil pe inaltime, unele scaune avand si ajustare pentru adancime, astfel incat fiecare persoana sa il poata modifica potrivit nevoilor sale.

Asigura-te ca spatarul scaunului de birou are si functie de balans care sa permita inclinarea pe spate pentru a preveni blocarea coloanei intr-o singura pozitie pentru prea mult timp. Pentru persoanele cu dureri de spate este recomandat sa utilizeze functia de balans, astfel incat sa reduca greutatea care pune presiune pe partea inferioara a spatelui.

Pentru o pozitie corecta si pentru a preveni incordarea umerilor, inaltimea bratelor scaunului ar trebui sa fie reglabila si sa fie potrivita cu inaltimea biroului.

Materialul din care este confectionat scaunul e important, pentru ca ai nevoie de siguranta si stabilitate, iar sezutul si spatarul trebuie sa fie din materiale de calitate ca sa eviti transpiratia sau deteriorarea scaunului inca de la primele utilizari.

Este necesar ca un scaun potrivit sa aiba o baza rotativa solida si roti potrivite, pentru a-ti putea desfasura cu usurinta activitatile la birou, iar deplasarea sau rotirea sa se poata efectua fara dificultati.

Gasirea scaunului potrivit pentru birou e utila atat pentru a te bucura de confort pe parcursul jobului, dar si pentru a te mentine intr-o stare buna de sanatate, toate acestea determinand efecte pozitive asupra productivitatii la locul de munca. In aceste conditii, atat angajatii cat si angajatorii vor fi fericiti, iar beneficiile vor fi vizibile cu usurinta.