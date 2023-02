Tribunalul Cluj a dat o sentință definitivă în dosarul penal al șefului DRDP Cluj, Eugen Cecan, acuzat de delapidare în formă continuată.

”În baza art. 347 alin. (3) rap la art. 346 alin. (4) şi alin. (4 ind. 1) din C.p.p., Constată că prin răspunsul din data de 16.01.2023 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 15613/211/2019/a1* s-a comunicat judecătorilor de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Cluj menţinerea dispoziţiei de trimitere în judecată şi au fost remediate neregularităţile actului de sesizare. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul C.E., trimis în judecată prin rechizitoriul din data de 25.06.2019 (remediat la data de 13.01.2023), emis în dosarul nr. 1848/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen., cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. (6 acte materiale). Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă.”, arată soluția din dosarul de cameră preliminară.

În urma acestei sentințe, procesul va intra pe rol și șeful DRDP Cluj va fi judecat penal.

Însă, la viteza cu care s-a mișcat această anchetă sunt mari șansele ca dosarul șefului DRDP Cluj să fie soluționat cu prescripția faptelor.

Dosarul penal se referă la exploatarea unor angajați ai DRDP Cluj, din județele Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș și Sălaj, care au fost aduși la muncă la ferma inculpatului Cecan de la Vultureni. În plus, mai susțin procurorii este vorba și despre folosirea utilajelor Companiei Naționale de Drumuri, în folos propriu.

Rechizitoriul dosarului de delapidare care îl vizează pe Cecan Eugen, are 99 de pagini și se referă la perioada

”Inculpatul Cecan Eugen având funcția de director general al DRDP Cluj, a folosit, în interes personal ori al membrilor familiei, resursele materiale și umane ale unității pe care o conducea, cele mai multe dintre acțiunile de folosire a acestor resurse vizând realizarea de lucrări de curățare a unor terenuri utilizate de Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine Așchileu – Vultureni”.

Procurorii clujeni susțin că angajații DRDP Cluj munceau în folosul personal al lui Cecan.

”Numiții Pop Anghel Octavian, Bucur Ioan, Chiș Vasile sau Avram Ioan, angajați pe postul de șoferi la DRDP Cluj erau folosiți constant de către inculpatul Cecan Eugen în vederea efectuării de activități în interes personal. Ori în interesul fermei controlate de fiul său, …, activitățile prestate la/de la fermă, pentru a transporta bunuri sau persoane, participarea la curățarea pășunilor ori deplasarea în localități limitrofe municipiului Cluj Napoca pentru a aduce hrană pentru animalele de la fermă ori adunarea recoltei de porumb”.

De altfel, martorul Pop Anghel Octavian a declarat la anchetă că ”am început să lucrăm la ferma din Vultureni înainte de vara anului 2014, când au fost acolo muncitori de la districtele Zimbor sau alte districte”.

”Mamă nu am ce să fac”

Pentru a vedea întreaga activitate infracțională a inculpatului Cegcan Eugen, directorul DRDP Cluj – CNAIR, procurorii DNA i-au interceptat pe toți cei implicați.

O astfel de interceptare surprinde discuția dintre Avram Ioan, angajat la DRDP Cluj pus la muncă la fermă, și mama acestuia, Kiss Teresia. Angajatul DRDP Cluj îi spune mamei acestuia că nu are ce să facă și trebuie să se lase exploatat, deoarece inculpatul Eugen Cecan, i-a angajat copilul, Eduard Avram, angajat la Compartimentul IT din cadrul DRDP Cluj.

Kiss Teresia: Ești undeva unde nu îi semnal.

Avram Ioan: Da, da, îmi cade semnalu, da.

Kiss Teresia: Da, da, no aseară târziu ai ajuns?

Avram Ioan: Pe la opt jumate.

Kiss Teresia: No poftim, vai de capul meu.

Avram Ioan: Pe la opt jumate.

Kiss Teresia: De la fermă, nu?

Avram Ioan: Cum?

Kiss Teresia: De la fermă?

Avram Ioan: Da, da, am dus oamenii acuma mă duc după ei și mă duc în Maramureș cu ei, îi duc acasă la Târgu Lăpuș.

Kiss Teresia: Extraordinar și asta cât ține? Încă trei săptămâni?

Avram Ioan: Încă vreo trei săptămâni. Ce știu eu, cât ține.

Kiss Teresia: Nu primești ceva primă pentru asta?

Avram Ioan: Ba da, da nici măcar nu mă plătește orele astea în plus.

Kiss Teresia: Destul de rău.

Avram Ioan: No, vezi mamă.

Kiss Teresia: Destul de rău.

Avram Ioan: Ce să fac mamă, asta e, nu am ce face.

Kiss Teresia: Da sigur că nu că așa este patronii că știi că folosesc oamenii pentru favoarea lor, nu se uită că ăla e bolnav, că are familie sau nu știu ce.

Avram Ioan: Servici contra servici, dacă mi-o angajat copil, nu?

Kiss Teresia: Asta-i că servici contra servici și no.

Avram Ioan: De aia nici nu comentez nimic mamă că altfel …

Kiss Teresia: Nici nu poți.

Avram Ioan: Nici nu aș fi reușit nicăieri.