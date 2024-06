București, iunie 2024 – Conferința de securitate cibernetică DefCamp, desfășurată în premieră la Cluj-Napoca între 16-17 mai, a adunat peste 400 de participanți, care au asistat la sesiunile susținute de 30 de speakeri români și internaționali. Lideri și experți din industrie au oferit perspective valoroase și sfaturi practice referitoare la rolul AI în cybersecurity, deepfake, zero-days, criptografie, detecție malware, ransomware, precum și numeroase exemple și studii de caz.

Hasain Alshakarti, expert internațional recunoscut în securitatea cibernetică, cu o experiență de 25 de ani în domeniu, a împărtășit cu audiența resurse valoroase referitoare la atacurile informatice, strategiile de atenuare, detecție și analiză, în cadrul sesiunilor sale, “A hacker just logged in” și “Tales from incident response: Unmasking the Treat Actor’s Inner Sanctum”. Extrem de apreciat a fost și discursul susținut de Jayson E. Street, expert de talie internațională și hacker care încalcă securitatea pentru a educa despre securitatea cibernetică, pe tema impactului AI asupra securității cibernetice. Lista completă a celor care au urcat pe scena DefCamp Cluj-Napoca se regăsește AICI.

Temele referitoare la tehnologiile bazate pe inteligența artificială și automatizare, impactul lor în industrie, precum și evoluția amenințărilor cibernetice au fost printre principalele puncte de atracție. „AI nu este inamicul, ci principalul tool care ne va ajuta în activitatea noastră”, „educația este cheia, atât la nivel personal, cât și profesional”, „este momentul să ne deschidem mintea și să adoptăm la scară largă această revoluție tehnologică”, au fost doar câteva dintre reacțiile împărtășite de participanții DefCamp Cluj-Napoca pe platforma LinkedIn.

“Evenimentul a fost un real succes, fiind apreciat de comunitatea locală pentru calitatea interacțiunilor și a prezentărilor. Agenda diversificată, care a inclus sesiuni ce au vizat concepte de inteligență artificială „Secure by Design”, „Threat Hunting”, “Malware analysis” și „Cloud Security”, a oferit oportunități valoroase pentru discuții despre provocările actuale din domeniul securității cibernetice. Ne bucurăm că am putut facilita crearea de conexiuni noi și relevante, contribuind astfel la întărirea ecosistemului de securitate cibernetică”, a declarat Andrei Avădănei, fondatorul DefCamp.

„DefCamp a reușit să pună Cluj-Napoca pe harta securității cibernetice europene. Prezența celor peste 400 de participanți demonstrează nevoia pieței din Cluj-Napoca de a avea astfel de evenimente dedicate industriei de securitate cibernetică. Ne bucurăm că alături de specialiști de renume din domeniu am reușit să dezbatem la DefCamp Cluj subiecte relevante și actuale din domeniu. Dinamica acestui eveniment ne oferă încredere să ducem și mai departe proiectele noastre și suntem încrezători că prin acestea contribuim la dezvoltarea unei comunități puternice de cybersecurity într-unul dintre cele mai efervescente orașe din țară”, a declarat Tudor Damian, coordonator DefCamp Cluj-Napoca.

Pe parcursul celor două zile, la DefCamp Cluj-Napoca s-au derulat concursuri și activități practice în cadrul Hacking Village, care au generat un interes foarte mare, fiind pentru prima dată când au loc astfel de evenimente de hacking la Cluj. Media a fost de 30 de participanți per concurs, iar aceștia au avut ocazia de a-și aplica cunoștințele în scenarii reale și de a-și extinde experiența de învățare. La final, au fost desemnați 18 câștigători pentru cele 6 activități din Hacking Village:

– Bitstream Breakout, unde participanții și-au testat cunoștințele despre FPGA (Field Programmable Gate Array), un circuit integrat digital configurabil;

– Untangle the Spectrum, unde participanții și-au testat cunoștințele despre WiFi, Bluetooth Low Energy (BLE) și User Datagram Protocol (UDP);

– Memory Leak, unde participanții au încercat să intercepteze citiri de memorie prin I2C și să obțină acces la un protocol UART evaziv;

– DevOps Ninja, o competiție ce a testat abilitățile de evaluare a securității codului, plecând de la sarcini de automatizare de bază până la orchestrații și optimizări complexe și limbaje de programare;

– Invisible Threats, unde participanții au analizat pachete de rețea pentru a înțelege metode de criptare utilizate de protocolul 802.11.

– Reverse Engineering Kindergarten, o competiție concepută pentru a îmbunătăți abilitățile de inginerie inversă a codului binar, o abilitate esențială pentru responsabilii de securitatea software sau de analiză a malware-ului.

Evenimentul DefCamp Cluj-Napoca 2024 a fost organizat de Asociația Centrul de Cercetare în Securitate Informatică din România (CCSIR), powered by Orange România. Pe lista susținătorilor acestei ediții s-au regăsit și Bit Sentinel, D3 Cyber și Cyberlifehacks, în calitate de parteneri Platinum.

Despre DefCamp

Din 2011 până în prezent, DefCamp a reuşit să atragă la București peste 12.000 de participanţi din peste 60 de ţări şi 150 de oraşe, securitate cibernetică, pasionați de ethical hacking, vulnerabilităţi cibernetice și interesați să-și dezvolte abilitățile tehnice. DefCamp oferă totodată și mediul propice pentru consolidarea ecosistemului de securitate cibernetică, prin facilitarea colaborării și schimbului de informații între experții din domeniu. Audiența conferinței cuprinde: specialiști în securitate cibernetică, dezvoltare de proiecte și cercetare (58%) și reprezentanți din zona de top management și factori de decizie în companii (20%), dar și din zona de vânzări și consultanță (22%).