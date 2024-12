Poporul român este epuizat de atâta minciună, demagogie și manipulare. Și e chemat din nou la urne, cu cinism. Decizia de azi a Curții Constituționale, de anulare a turului I de la prezidențiale, doar la câteva câteva zile de cea din 2 decembrie, care valida alegerile din primul tur de scrutin pentru funcția de președinte, aruncă în aer democrația românească. Pentru românii care au votat, peste 9 milioane, este o lovitură de stat. Se votează până iese la vot candidatul pe care îl vrea sistemul? Am devenit țara în care Caragiale pare mai viu ca niciodată. Anularea alegerilor prezidențiale arată foarte clar că în România democrația a murit. Se votează până iese candidatul dorit de puterea protectoare și de sistemul controlat de rețeaua șoroșistă și de Washington sau Bruxelles? Așa pare situația în coordonatele de acum. Ce s-a întâmplat în câteva zile pentru ca judecătorii Curții Constituționale să voteze în unanimitate anularea alegerilor prezidențiale și reluarea procesului electoral de la început. Este un caz unic în Europa ca alegerile să fie anulate la funcția de președinte și reluate până când poporul înțelege să voteze cu candidatul impus de establishment.S-a anulat procesul electoral în timpul jocului în timp ce se votează în Diaspora. E curat neconstituțional.

Dacă au fost ingerințe în votul românilor în primul tur din 24 noiembrie de ce președintele Klaus Iohannis nu a demis vreun general din fruntea SRI, SIE și STS care au permis tehnic această viciere gravă a votului românilor? Nu am auzit ca un general ”trădător” sau incompetent să fi fost demis. Dacă nu s-a demis înseamnă că votul a fost ori corect ori participăm la o mascaradă manipulatoare pentru anularea votului românilor. Când voi vedea generali SIE, SRI și SIE demiși că au permis vicierea votului din partea unei mari puteri atunci poate părea credibilă imixtiunea externă. Până atunci asistăm se pare la o lovitură de stat în care s-a anulat votul liber exprimat al românilor pentru interesele puterii protectoare și a Bruxelles. Acum se confirmă că România este o colonie cu acte, în care dreptul la vot liber exprimat al românului nu contează, ci doar candidații impuși de sistemul subordonat Washington-ului și UE.

Pe bună dreptate, Elena Lasconi are dreptate să să se revolte de anularea alegerilor prezidențiale, pentru că i s-au anulat din pix toți electorii, care au votat-o masiv în turul I, iar în turul II putea să iasă președintele legitim al României. Pa de altă parte, Călin Georgescu este actorul principal care a dus sistemul la anularea alegerilor. Abia acum avem dovada că era un competitor necontrolat de sistem. Evident în câteva zile s-ar putea să fie arestat pentru ca să nu mai creeze emoții sistemului care vrea să-și impună președintele/marota lui, ca să ducă în continuare corupția, slugărnicia, vânzarea activelor și resurselor satului, încă 35 de ani de acum încolo. Ciolacu care a spus că o votează cu două mâni pe Lasconi în turul II, ce va face acum. Își va retrage susținerea și se va auto-prezenta ca și candidatul perfect. Dar Ciucă cu cei 9 la sută? România se află în prezent la o cumpănă, în pragul unor revolte populare, pentru că s-a anulat votul liber consimțit și democratic și arată cetățenilor simpli că votul lor nu contează în fața intereselor sistemului și ale puterilor protectoare. Pe de altă parte CCR a oferit lumii întregi cum se compromite o democrație care repetă alegerile până iese cine trebuie, ca pe vremea lui Stalin sau în Coreea de nord. Dar să nu uităm că acest atac contra democrației și împotriva votului românilor a fost făcut ritualic într-o zi de sărbătoare pe 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, așa cum tot sistemul l-a ucis pe Ceaușescu în ziua de Crăciun pe 25 decembrie. Este cadoul otrăvit oferit de sistem românilor. Decizia CCR atentează grav la democrația, demnitatea și suveranitatea românilor și a României. Ca istoric închei cu certitudinea că cei care au pus la cale această lovitură de stat contra democrației românești vor ajunge nu peste mult timp să răspundă aspru în fața legii.Azi am intrat într-o dictatura. Toți care am votat în turul I trebuie să devenim de astăzi un corp unit în Apărătorii Constituției și ai democrației românești. Votul liber este arma noastră. Să ne apărăm până la capăt votul exprimat și anulat de un act administrativ impus. Să luptăm pentru votul nostru democratic până la capăt. Trăiască România liberă, suverană și democrată!

Ionuț Țene