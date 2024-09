Acum o săptămână AUR a prezentat candidații pentru Parlamentul României. Dar imediat după eveniment George Simion și membrii AUR au plecat spre Moldova pentru a-i ajuta pe sinistrații din județul Galați.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a prezentat, în fața a peste 6.000 de membri și simpatizanți, cei peste 600 de candidați pe care îi propune pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc în data de 1 decembrie.

Președintele AUR, George Simion, a spus, în cadrul discursului său, că singura cale prin care AUR va câștiga această campanie este prin contact direct cu românii, deoarece toți ceilalți candidați nu fac asta, fiindu-le frică de români.

„Acest lucru l-am făcut pe tot parcursul activității noastre și cu mai mult sacrificiu de timp și energie în ultima săptămână, când am fost în contact cu românii cei mai încercați de ultimele inundații. Am fi dorit să-i vedem și pe ceilalți competitori alături de noi, între oameni, pentru ca oamenii să ne cunoască direct într-un moment de criză. Însă doar noi, pompierii și militarii am fost în satele greu încercate la scos mâlul din clădiri și curți, la decolmatarea șanțurilor, la refacerea caselor și a infrastructurii.

AUR s-a comportat ca o adevărată instituție, foarte eficientă și empatică în situații de criză. În prezent se construiesc case exclusiv de către echipe AUR și se aprovizionează cu materiale de construcții echipe mixte de voluntari.

În toți cei 5 ani trecuți de la înființarea AUR și în cei 4 de la intrarea în Parlamentul României, am dovedit că ne respectăm și ne urmăm cele 4 valori esențiale – Libertatea, Credința Creștină, Familia și Națiunea – cele care fac diferența majoră dintre mișcarea noastră și celelalte partide, cele care ne-au dat tăria de ne urma o cale corectă.” – a sintetizat deputatul Alin Coleșa, lider al deputaților AUR.