Potrivit calendarului oficial, șantierul pentru proiectul metroului din Cluj-Napoca ar fi trebuit să înceapă în 1 martie 2024. Doar că acest lucru nu s-a întâmplat. După o lună de întârzieri, Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, spune că urmează să vină la începutul toamnei pentru a vedea primele rezultate concrete la aceste lucrări. Tot mai multe voci spun că administrația locală nu va fi capabilă să ducă la bun sfârșit acest proiect care ar trebui finalizat până în 2026.

Șantierul pentru metroul clujenilor mai are mult de așteptat. Chiar dacă programul agreat de PNRR specifica faptul că lucrările de șantier trebuiau să înceapă din 1 martie 2024, la o lună după această dată nu s-a întâmplat nimic. În momentul de față, proiectul este tot la faza de exproprieri. Oamenii care au terenuri pe traseul proiectului abia au început să primească notificările.

Oficialii locali, reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca, nu au transmis niciun punct de vedere referitor la aceste întârzieri.

Însă, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a declarat că este chestionat constant despre evoluția lucrărilor la metrou, dar că nu prea știe ce să transmită.

„Toată lumea mă întreabă de metroul de la Cluj, aş vrea să îl întrebe şi pe domnul primar. Eu pot să vă spun că prin septembrie – acum e o situaţie cu politica şi să nu se înţeleagă altfel – o să merg şi eu la Cluj să văd dacă avem şantierul, dacă s-au început lucrările. Ele trebuiau să înceapă. PNRR nu ne aşteaptă, anul 2026 este după uşă, vreau să vedem lucruri excepţionale la Cluj, îmi exprim încrederea că o să le vedem”, a declarat Adrian Câciu.

În replică, primarul Emil Boc nu a declarat nimic, dar ”osă” (!).

Anul trecut, primarul Emil Boc declara următoarele: „constructorii au la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru depunerea garanției de bună execuție, fiind vorba despre o sumă de 150 de milioane de euro, urmează apoi să fie dat ordinul de începere a proiectării pentru care teremenul este de 6 luni, apoi obținerea autorizației de construire, condiționată de foarte multe avize și etapa de execuție a proiectului și începerea efectivă a lucrărilor. Nu mai sunt obstacole la acest proiect. Avem două jaloane mari și late: 31 iulie 2026 – pentru finalizare a 9 stații, de la Sopor la strada Câmpului, nu trebuie să fie funcțional metroul ci stațiile și tunelul și 2031 de a avea funcțional întregul metrou. O să venim cu detalii la momentul potrivit. Se începe dintr-o parte, din Sopor, că acolo ai spațiu, teren viran, spațiu deschis pe unde să intre „șoarecele” ăla. Într-un an de zile trebuie făcute toate stațiile. De la Florești nu au de unde. Altfel, omor Floreștiul. Încep de unde fac cel mai mic deranj. Nu pot altfel”, declara Emil Boc anul trecut.

Ulterior s-a răzgândit și a decis să ”omoare” Floreștiul.

„Lucrările vor începe din Florești, cu acel tronson”, a declarat Emil Boc în ședința de consiliu local din 15 decembrie 2023.

Edilul a motivat că schimbarea de plan vine ca urmare a solicitărilor venite din partea proiectantului și constructorilor Spitalului Regional de Urgență din Florești, din dorința de a conecta și mai bine unitatea medicală cu municipiul.

În prima etapă, proiectul nici nu urma să ajungă la locuitorii din Florești. El era stabilit să lege Mănășturul de Sopor. Traseul săpăturilor era de la est spre vest.

Metroul N-OSĂ

„Azi, momentul adevărului pentru „metrou”, faza pe bani. Uitându-ne la Anexa 9 din bugetul care se va dezbate azi la CL, avem anvergura dezumflării tromboanelor.

1. Bani din PNRR, canci (coloana H). Nu erau acte care să justifice lucrări eligibile.

2. Exproprierile papă cam toată suma alocată, și aia mai mult în semestrul II (celula 26I)

3. Proiectul Tehnic și alte „deverse” (sic!) studii, tot cam prin semestrui II (26I)

Dar fără PT și studii nu prea poți să te dezlănțui pe „faza pe lopată” – apud primar. Rezultă că de săpat #nosă se sape cam nimic nici în acest an, în ciuda tuturor #osă”, semnalează activiștii pe grupul de Facebook Clujul Civic.

În replică, în ședința de consiliu local din 13 februarie 2024, Boc a explicat că în bugetul pe anul acesta au fost prinși suplimentar bani, peste 58 de milioane de euro pentru partea care ține de exproprieri, astfel că va mai dura o lună, două până când banii vor fi consemnați în contul proprietarilor afectați. „Sunt bani suplimentar alocați, în afară de cei 300 de milioane de euro, din PNRR”, a arătat primarul.

În altă ordine de idei, planul de trafic pentru lucrările la metrou vor aduce cu sine un sistemul nou de circulația cu benzi dedicate (și pentru mijloacele de transport în comun), mai ales că, potrivit proiectului metroului, 300 de mașini de mare tonaj vor tranzita șantierul.

„Anul următor se începe cu sapa la metrou. Pe perioada construcției, ca să se poată realiza metroul, vom avem un plan de trafic. Acest plan de trafic îl vor integra cu sistemul de linii dedicate. Pe acestea vor circula cele 300 de camioane care vor deservi șantierul metroului, număr care apare în documentație, care este publică și puteți să o citiți. Așteptăm soluțiile pe care ni le vor da specialiștii, dar nu cred că vor putea circula prin altă parte decât pe benzile dedicate”, a spus primarul Emil Boc într-o conferință de presă din 28 decembrie.

Despre acest termen avansat de primarul Emil Boc, ministrul Câciu a arătat că este realist.

„Atunci trebuie să înceapă. Noi am avut la metroul din două din din Cluj și o modificare a indicatorilor, agreată cu comisia – a trebuit să modificăm PNRR-ul pe acest obiectiv, în sensul în care de unde încep lucrările.S-au schimbat un pic parametrii execuțiilor lucrărilor, astfel încât Clujul să nu fie afectat de această lucrare mare de infrastructură. Era gândit într-un fel, iar acum începerea lucrărilor va fi din Florești și a durat și această negociere cu Comisia, ca dânșii să înțeleagă de ce facem această schimbare de indicatori. Dar pe 1 martie, să vedem târnăcoapele și excavatoarele la lucru. Eu sunt optimist, pentru că sunt toate premizele să se întâmple lucrurile acestea. Avem banii respectivi, Primăria Cluj are autoritatea locală, are partea ei de cofinanțare, există dorința respectivă. Nu acest termen contează, ci contează termenul august 2026. Atunci se pierde PNRR-ul. Atunci investițiile pe care ți le-ai asumat prin PNRR nu mai primesc finanțare. Se face un status al fiecărei investiții, ce s-a făcut, se face calculul, s-a decontat, nu s-a decontat, mai trebuie decontat, dar nu mai primești bani în continuare de la Comisia Europeană. Îl vei ține pe bugetul de stat, dacă vrei să le continui. Cu siguranță că unele dintre ele e posibil să le ducem în bugetul de stat, dar eu sper să fie cât mai puține.PNRR nu se mai modifică. Deci, în momentul acesta nu mai avem o nouă modificare, nu mai putem să înlocuim nimic cu nimic. Banii nu se pierd. Ce să cheltuim, cheltuim. Și facem o analiză la august 2026, cât am cheltuit pentru această investiție, care e progresul. Deci avem un progres financiar și un progres tehnic. Se poate intra într-o zonă de risc pe care eu refuz să o văd la acest moment, cunoscându-l pe pe primar și cred că e și ambiția tuturor clujurilor să vadă această investiție realizată.”

Aproape 500 de imobile expropriate

Magistrala de metrou M1, cu finantare PNRR, va avea 21 de statii, costa 9 miliarde lei, din care 1,5 miliarde lei fonduri din PNRR, iar termenul de realizare este de 8 ani. Constructor va fi Asocierea Gulermak (Turcia) – Alstom – Arcada.

Etapa de proiectare a primei magistrale de Metrou din Cluj-Napoca a inceput la 1 septembrie 2023. Exproprierea terenurilor pentru construirea metroului de la Cluj Napoca va costa 283 milioane lei, potrivit unui Proiect de Hotarare de Guvern pe care Ministerul Transporturilor il va trimite Executivului spre aprobare.

Pentru prima linie de metrou din Cluj-Napoca vor fi expropriate 486 de imobile (case si terenuri) cu o suprafata totala de peste 400 000 mp. din care aproape 60 000 mp. construiti. Printre expropriati, producatorul de bere Ursus, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Compania Kaufland, Avicola Gilau.