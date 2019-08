Suntem convinsi ca multi dintre voi va intrebati care este diferenta dintre un semineu si o soba pe lemne. De aceea, venim in ajutorul dumneavoastra si in randurile de mai jos vom incerca sa raspundem cat mai precis acestei intrebari, oferindu-va cateva detalii care sa va faca sa alegeti corect si in functie de nevoile reale si preferintele fiecaruia dintre voi.

Acestea fiind spuse, incepem cu cea mai evidenta caracteristica – in primul rand, un semineu este mai voluminos, fiind o constructie ce beneficiaza de un design specific, alcatuit din mai multe componente in concordanta cu solicitarile clientului, in timp ce o soba ocupa un spatiu mai mic, reusind sa indeplineasca doar intr-o mica masura din functiile pe care le poate rezolva un semineu clasic, fara sa mai punem la socoteala partea de design care este mult mai simplista.

Asadar, din punct de vedere estetic, indiferent daca vorbim despre o solutie clasica, moderna, rustica sau eleganta, un semineu confera un aspect unic si personalitate oricarui spatiu unde urmeaza sa fie instalat. O soba este potrivita intr-o poveste minimalista, unde accentul se pune pe functionalitate si mai putin pe design, cu toate ca si acestea pot fi gasite in stocul celor de la Seminee Cluj Napoca intr-o gama variata de modele, imprimate in functie de preferintele vizuale ale fiecarui client in parte.

La capitolul randament si eficienta, evident ca un semineu este mult mai indicat pentru incalzirea ideala a intregii locuinte sau al oricarui spatiu cu dimensiuni mai mari, existand inclusiv varianta optimizarii unui semineu centrala capabil sa ofere randamentul unei centrale clasice pe gaz. Gratie elementelor de distribuire uniforma al aerului cald prin grilele speciale de aerisire, va permite caldurii sa ajunga inclusiv in spatiile adiacente locului unde este montat propriu-zis semineul, pe cand eficienta unei sobe se limiteaza la proximitatea camerei sau spatiului unde a fost efectuata instalarea. Singura solutie de distribuire a caldurii in cazul unei sobe este folosirea unor calorifere, fara sa ne asteptam ca randamentul sa depaseasca in eficienta un focar de semineu, nici macar de capacitate asemanatoare.

Din punct de vedere al bugetului, construirea unui semineu necesita o investitie initiala mai mare, dar pe termen lung este mai profitabila decat amplasarea unei centrale pe gaz sau a unei sobe, datorita consumului si costurilor mai mici cu lemnele. De asemenea, garantiile pentru seminee se intind pe o durata semnificativ mai mare: producatorii garanteaza pentru cosul de fum 30 de ani, iar focarul are o garantie intre 5 si 10 ani. In plus, semineele construite cu placi izolatoare sunt garantia unui semineu trainic si durabil, care nu va afecteaza sanatatea. Acestea sunt construite sa reziste la temperaturi de pana la 1100 de grade Celsius, spre deosebire de placile din rigips care rezista pana la temperaturi de 70 de grade celsius.

La final, nu incheiem inainte sa va spunem ca profesionistii de la Seminee Cluj Napoca sunt pregatiti sa raspunda intrebarilor dumneavoastra si sa va ofere consultanta gratuita in vederea construirii semineului. De asemenea, magazinul online va pune la dispozitie o gama larga de produse: focare, seminee centrale, sobe, cosuri de fum si alte accesorii pentru semineul tau.