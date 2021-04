Unul dintre cele mai utilizate produse la nivel global in toate depozitele din lume folia stretch, aceasta poate fii de mai multe tipuri, fie manuala, pentru paletizarea diferitelor tipuri de paleti de toate dimensiunile sau din cea pentru aparate automate, ce are o dimensiune considerabil mai mare si se utilizeaza la scara industiriala de catre marii producatori pentru ambalarea bunurilor ce sunt transportate exclusiv pe paleti.

Pentru a economisi cat mai mult este indicat sa alegeti folie stretch pret mic si avantajos aceasta este precum toate celelalte, de cele mai multe ori modelul transparent are pretul mult mai mic, ca si caracteristici este foarte elastica, iar pe partea interioara prezinta o aderenta mai mare pentru a se prinde de celalalt strat formand o pelicula ce protejeaza marfurile si le tine impreunate pe intreg procesul de manipulare la care este supus, aceasta fiind optima pentru paletizat.

Pentru o confidentialitate mai mare al continutului pachetelor puteti opta pentru o folie stretch neagra sau alba, aceasta este exclusiv opaca, iar marfurile vor fi ferite de ochii curiosilor, mai ales atunci cand trebuiesc transportate pe o distanta mai lunga. Pretul pentru aceasta variaza in functie de cantitatea care se afla pe un tub de carton, astfel poate varia foarte mult de la 20 la 40 lei fiind influentat si de alti factori.

In cazul in care doriti sa aflati cateva caracteristici referitoare la folie stretch, fie ea ieftina sau mai scumpa puteti urmarii urmatorul ghide de intrebari ce va deslusii cateva din curiozitatile pe care le puteti avea inainte de a achizitiona ceea ce aveti nevoie pentru firma dumneavoastra sau depozitul pe care trebuie sa il gestionati.

Astfel o rola de folie poate avea in jur de 100 – 120 metrii liniari, astfel incat este suficient de multa pentru a putea acoperii cel putin astfel iti poti calcula usor cantitatea pe care o poti folosi daca aceasta este proritizata exclusiv catre paletizare avand o catime de 50 cm, puteti calcula fiecare latura a paletului, iar de aici veti afla cata folie este nevoie pentru a acoperii cerintele pe care le aveti inmultind evident cu inaltimea pe care trebuie sa o inveleasca.

Din ce este fabricata folia pentru ambalare ? Aceasta este confectionata din LLDPE, pentru a putea fii mai expliciti, prescurtarea prezentata este Polietilena liniara de joasa densitate, acest tip de material se poate gasi intr-o varietate mare de productii in diferite ramuri ale economiei, are marele avantaj ca, elementele chimice de baza se pot modifica ceea ce implica si un consum mai mic de energie in prelucrarea acesteia. Cu toate ca se foloseste si in industria alimentara, folia stretch nu este recomandata sa se utilizeze in aceste scopuri avand si proprietati de adezivitate, adica lipire intre straturile proprii si pe diferitele suprafete de utilizare, precum cartonul, fierul sau plasticul, chiar daca nu are prorpiu zis un adeziv pe nici una dintre parti.

Chiar daca transportati sau doar depozitati anumite articole, o folie stretch manuala este solutia ideala pentru protejarea continutului bunurilor pe care le aveti, are proprietatea de a fii foarte elastica si rezista la o intindere de pana la 1000 kg atunci cand este stransa, mai mult de atat intemperiile, fie ploi, ninsori, inghet sau razele soarelui puternic nu va afecta proprietatile pe care aceasta le are intrucat nu isi va pierde din ele indiferent de trecerea timpului. Deci nu va exista un termen de valabilitate al acesteia si se poate folosi pe o perioada nedeterminata, chiar daca va faceti un stoc mare de folie daca ati gasit o oferta mai ieftina nu va trebuii sa grabeasca procesul dvs. normal de utilizare.

Imagineaza-ti ca esti nevoit sa tii marfa intr-un depozit, iar praful este o problema in acest sens, doar cutiile de carton, folia transparenta de tip stretch si banda adeziva pe vor ajuta in aceasta problema, practic doar cu aceste trei obiecte iti poti asigura integritatea obiectelor pe care le ai, indiferent de conditiile care se vor ivi.

Pe de alta parte o alta solutie economica de strans marfurile este banda adeziva, aceasta este fabricata tot din folie polipropilena si prezinta pe partea interioara adeziv acrilic sau solvent in functie de puterea de prindere pe care o doriti si materialele la care va trebuii sa adere.

Este recomandat sa curatati de praf, impuritati, lichide sau uleiuri aria pe care doriti sa o abordati cu folie stretch sau banda adeziva.

Daca aveti de gestionat un magazin online si trebuie sa expediati zeci sau poate sute de colete pe zi este util sa fiti aprovizionat cu tot ce inseamna materiale de ambalare si marcare pentru ca totul sa mearga foarte bine in ceea ce faceti, nu este indeajuns folosirea doar de folie stretch, ci trebuie sa aveti un stoc de materiale mult mai amplu, la care se adauga cea cu bule de aer, plicuri antisoc pentru protectia expeditiilor de mici dimensiuni, hartie de ambalaj, fie ea alta normala sau cea natur denumita si kraft.

Toate acestea vor fi combinate cu markere permanente ce permit scrierea pe plastic, metal sau sticla, de exemplu cand trebuie sa semnalizati ca anumite colete sunt fragile sau indicatii cu privire la manipularea acestora, iar pentru metal sunt recomandate exclusiv cele cu vopsea, deoarece aveti siguranta ca nu se vor sterge in timp sau in momentaul in care suprafata intalneste diferite lichide ce pot determina acest proces.

Alegeti mereu produsele ce va simplifica munca pe care o depuneti si va ajuta sa aduceti plus valoare marfurilor pe care le comercializati, transportati sau trimiteti in diferite colturi ale tarii, chiar daca pare o cheltuiala in plus achizitionarea de materiale suplimentare pentru ambalarea coletelor, este mult mai bine sa va asigurati ca acestea se afla intr-o stare perfecta atunci cand pleaca la drum.

Atunci cand ploua sau ninge spre exemplu va recomandam sa ambalati suplimentar cutiile ce sunt trimise prin curier cu folie stretch, deoarece aceasta va proteja cutia propriu zisa de umezeaza sau alte lucruri ce se pot strange pe intreg parcursul de manipulare, in acest mod va asigurati dvs ca, produsele vor ajunge intr-o stare impecabila catre destinatar, pana la urma ceea ce primeste acesta va reprezinta si reflecta imaginea pe care o creati in fata clientilor.