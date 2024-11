Dezbaterea anunțată de USR Cluj a generat valuri de reacții critice din partea comunității clujene, inclusiv membri ai societății civile și simpatizanți care solicită mai multe acțiuni concrete. Actorul Bob Rădulescu și activista Anca Georgescu au exprimat public dezamăgirea față de abordarea USR, considerând că dezbaterile sunt organizate mai degrabă formal, fără un impact real. Anca Georgescu, fondatoarea unei asociații pentru protecția animalelor, a adresat o serie de întrebări USR Cluj, vizând implicarea redusă în problemele orașului, cum ar fi situația de la Pata Rât și abuzurile în adăposturile de câini. Ea a subliniat faptul că implicarea politică apare de obicei doar în perioada electorală, când subiectele importante sunt aduse în discuție mai mult pentru imagine decât pentru a aduce soluții concrete.

Zilele trecute, Anca Georgescu a fost invitată la o dezbatere al USR Cluj despre „Mediu și Animale”, una dintre multiplele dezbateri organizate anume acum, în campania electorală, nu în ultimii patru ani. Despre o implicare propriu-zisă al partidului în problemele alegătorilor săi, cu greu putem vorbi. Experiența lui Anca Georgescu vorbește de la sine.

„Prolog

Nu le cunosc pe Ionela Timis și Elena Muscă și, din principiu, cred de bine despre orice necunoscut. Emanuel Ungureanu ne-a căutat odată, ne-am întâlnit, am vorbit, a fost o întâlnire bună. Din păcate, nu s-a mai întâmplat nimic după ea, din partea colegilor de partid.

M-a invitat cineva la dezbaterea din imagine, i-am mulțumit frumos și i-am spus că fac tot posibilul să ajung. Asta era ieri, eram la Pata Rât cu câinii, cu copiii, cu dezastrul umanitar de-acolo și nu mă refer la cele două incendii recente, ci la starea de fapt dintotdeauna. Între timp, am dormit (prost) o noapte, iar dimineața am calculat așa: cam patru ore să ajung și să mă-ntorc, cam 50 de lei drumul (locuiesc în afara municipiului). Salariul meu net e 5000 de lei (brut e 8548 lei), deci o oră de lucru a mea ne costă (pe TAC.social) minimum 32 de lei x 4 ore = 128 de lei. Cu transportul, aș cheltui 178 de lei din banii donatorilor noștri și i-aș da lui USR Cluj și USR Cluj-Napoca, cărora le-am dat deja foarte mulți bani prin aceste nenorocite subvenții publice de campanie electorală, plus salariile oricărui USR-ist din orice funcție publică. Enorm, nene, enorm deja.

Ca atare, m-am hotărât să particip la dezbaterea asta scriind ceea ce citiți. Avantajul pentru animale (!) e că poate citi oricine și, mai ales, că se poate reciti oricând, de către orice USR-ist cinstit și bine intenționat, ca și de către colegii lui din orice partid. Și nici n-o să scriu cine știe ce filozofii, o să adresez niște întrebări simple, aproape vulgare. La care aștept răspuns neapărat, ca să știu că dezbatem cinstit, asumat, smerit, inteligent, cu intenții bune și înalte, de bine politic, de bine public. Nu aștept răspunsurile imediat, fiindcă va fi nevoie ca Ionela și Elena să se documenteze, probabil, ca să înțeleagă deplin ce întreb.

Nu sunt nici întrebări retorice, deși ar putea părea, inclusiv ranchiunoase. Răspunsurile chiar m-ar ajuta, pe mine și pe echipa mea, să înțelegem ce ni s-a întâmplat în ultimii patru-cinci ani, de ce ni s-a întâmplat așa și ce ne așteaptă în viitorul de după alegeri, la Cluj.

Întrebarea 1: Câți USR-iști și care anume au fost în comisia de evaluare a cererilor de finanțare nerambursabilă depuse de ONG-uri la primăria Cluj în anul 2022? Noi, TAC.social, am depus atunci o cerere de finanțare pentru programul #LindaPataRat și am primit „punctaj insuficient” și nici o explicație pentru asta, deși am cerut-o foarte politicos. „Suficient” și mulți bani au primit alte ONG-uri, unele meritorii. Altele, multe, de care n-a auzit nimeni, gen Fluierașu vesel, Copăcelul amețit etc. Ca atare, noi, TAC.social, am lucrat timp de cinci la rezolvarea unei probleme mari a comunității clujene, cu 0 lei bani publici, dar cu cantități incomensurabile de batjocură, dispreț și nepăsare din partea administrației publice în ansamblu, de-a lungul celor cinci ani.

Întrebarea 2: De curând, au fost puse în dezbatere publică de către primăria Cluj două programe (erau proiecte, au devenit deja programe, sunt aprobate și contractate) de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor din municipiu. Noi am trimis contribuția noastră la această dezbatere, conținea câteva propuneri de modificare în bine a programelor. Am trimis documentul la două adrese de e-mail – din care una dedicată exact dezbaterii publice – iar la alta am cerut și număr de înregistrare, ca să fim siguri că s-a primit, se citește și vom primi răspuns, adică vom dialoga. Ei, aș! Programele au fost aprobate așa cum au fost propuse de „specialiștii” în câini ai primăriei, cu toate erorile și defectele conținute, iar noi n-am primit vreun semn, cum n-au primit nici alți participanți la dezbaterea publică. Întrebarea multiplă e: câți USR-iști din primăria Cluj au participat la dezbaterea asta publică și în ce fel? Vreun USR-ist din primărie și sau consiliul local a citit contribuția noastră la dezbaterea publică înainte să voteze aprobarea programului? Dacă nu, de ce? Dacă da, ce a făcut apoi? Dacă da, cum a votat la aprobarea programelor?

Întrebarea 3: Ce a făcut USR-ul clujean în ultimii patru ani (era să zic „cinci”, pentru cunoscători) pentru oamenii (copii, adulți, animale, mediu) de la Pata Rât? Și nu mă refer la vizita domnului Dragoș Pîslaru, pe atunci USR, momentan REPER, ci la fapte, orice fapte.

Întrebarea 4: USR CLuj știe că zeci de primării mici în toată Transilvania au contracte din bani publici cu firma deghizată în ONG numită „Adăpostul meu”, care ucide câinii pe bandă rulantă, după ce îi capturează cu metode hingherești, îi „adăpostește” în condiții mizerabile și încalcă legislația din domeniu în mod cronic, dar nu pățește nimic niciodată fiindcă e protejată politic? Dacă nu, de ce nu știe? Dacă da, ce a făcut USR Cluj pe tema asta în ultimii patru ani?

Întrebarea 5, tot mai multă: Când a făcut USR Cluj ultima dezbatere publică pe teme de mediu și sau animale înainte de actuala campanie electorală? Când (și dacă) a strâns USR Cluj ONG-urile de animale din municipiu sau județ la un loc să le-ntrebe de sănătate?

Întrebarea 6, generică, dar serioasă, pe bune, neretorică: Când o să înțelegeți, măi USR, măi PNL, măi PSD, măi XYZ, că preocuparea dumneavoastră exclusiv în campaniile electorale pentru subiectele care pe noi, oamenii țării, ne dor în fiecare zi, e o formă de batjocură și prosteală care vă face mai mult rău electoral decât bine? Ce lipsește în relația dintre noi ca să ne băgați în seamă și după ce vă instalați în posturile călduroase și bănoase care par singura țintă a acestor inițiative electorale? Ce vă spune despre calitatea muncii dumneavoastră faptul că la o dezbatere cu tema MEDIU în ditamai Clujul aveți 3 going și 4 interested, din care… doi sunt organizatorii, una eu, iar restul – patru fraieri cărora le-am dat eu invite?

Ce păcat, ce trist că se fac foarte multe lucruri de formă, nu de fond… Vezi, Oana Murariu de ce sunt supărat pe chestii?”, a transmis Anca Georgescu, pe o rețea de socializare.

Și actorul Bob Rădulescu critică acțiunile de fațadă ale USR

Actorul și activistul Bob Rădulescu s-a alăturat și el criticilor, distribuind cele zise de Anca Georgescu. Într-o postare online adresată deputatei USR Oana Murariu, președinta filialei din Cluj: „Ce păcat, ce trist că se fac foarte multe lucruri de formă, nu de fond… Vezi, Oana Murariu de ce sunt supărat pe chestii?”.

Amintim că, candidatura deputatei Oana Murariu în Biroul Național al USR a fost contestată de unii colegi. În iunie 2024, o parte dintre membrii USR Cluj i-au contestat deputatei Oanei Murariu candidatura în Biroul Național, acuzând-o că și-a favorizat soțul pentru a obține un loc eligibil în Consiliul Județean Cluj. Din postura sa de președinte al USR Cluj, Murariu e indicată ca principală responsabilă pentru proastele rezultate la alegerile locale, fiind acuzată că „patronează o gășcuță” care e preocupată doar de interesele lor de grup.

Pe atunci, Elena Lasconi era avertizată să nu legitimeze „grupări de interese care urmăresc doar funcții și aranjamente”.

„Electoratul se așteaptă din partea USR să păstreze câteva dintre valorile care au consacrat partidul. S–a militat pentru meritocrație, pentru zero compromisuri, pentru zero nepotism. Și ce avem azi pe una din listele de candidați la Biroul Național? Din Cluj o avem pe președinta filialei Oana Murariu care și-a pus soțul numărul 1 pe lista USR pentru Consiliul Județean. Și locul 3 pe aceeași listă este consilierul parlamentar al doamnei deputat-lider de filială Murariu. Îl avem și pe Ciprian Rus, care se implică în activitatea filialei în modul lui caracteristic, hărțuind în mod repetat colegi și colege care nu-i sunt pe plac. Din acest motiv a fost chiar exclus din PLUS de Cioloș în 2020 dar a fost reprimit după o lună.

Alegerile interne în filiala Cluj se desfășoară constant după aceeași metodă „autobuzul” și păstrează la putere același grup de interese, fiind unul dintre motivele pentru care alegătorii s-au îndepărtat de USR. Este opțiunea fiecăruia cu cine votează. Din păcate USR a devenit, la Cluj, altceva decât se spera să fie. E doar o „gășcuță” care se ascunde sub sigla partidului și care își face aranjamentele. Acum să intre câți mai mulți în noul Birou Național!”, se preciza în scrisoarea semnată de Călin Groza și alți membri care au ieșit între timp din partid.

Cum se apără președinta filialei USR Cluj, Oana Murariu: „Știm că nu suntem perfecți”

Electoratul USR din Cluj, recunoscut pentru susținerea ferventă în trecut, așteaptă acum răspunsuri și măsuri mai tangibile. Președinta filialei USR Cluj, Oana Murariu, continuă însă să vorbească mult despre idei și mai puțin despre proiectele făcute concret. O guvernare de dreapta va fi greu de realizat după alegerile parlamentare din decembrie, o zicem nu noi, ci toți analiștii politici. Și atunci, revenim la marea întrebare, care este rolul USR în această mare schemă politică, dacă susținerea partidului nu este resimțită de oamenii care i-au votat nici măcar la Cluj, fieful USR, acolo unde faptele mici ar putea face o diferență mare?

„Așa e, Bogdan Bob Rădulescu, sunt perfect de acord. În ultimii 4 ani am organizat dezbateri pe diferite subiecte, chiar și pe mediu, doar că nu cât ne-am fi dorit (Legile educației, antreprenoriat, combaterea consumului de droguri prin educație, picnic politic în Pădurea Hoia, DNA-ul pădurilor etc). Și îmi asum aici autocritica. Din dezbaterile pe care le-am făcut am reușit să extragem idei de la oameni pe care le-am transformat în amendamente, iar unele au fost adoptate în Parlament. Interzicerea vânzării pouch-urilor cu nicotină pentru minori, sau pe scurt „amendamentul Rodica”e un astfel de exemplu.

Dezbaterea din seara aceasta e în campanie electorală, dar așa cum ziceam mai sus, dialog și dezbateri am avut constant. Suntem singurii sau, în orice caz, printre puținii care îl continuăm și în campanie (nu unilateral) din ceea ce am văzut.

Pe subiectul mediu, colegii consilieri locali din Cluj-Napoca, în special Alexandra Oană (și se poate observa în raportul ei de activitate), au fost singurii care au făcut presiune constant pe aceste teme. Singurii, dar fiind în opoziție, ideile și propunerile lor nu s-au adoptat. Nici măcar nu „s-au furat”… La fel, Elena Muscă, co-organizator al dezbaterii din această seară, se implică pe subiectul mediu constant. Știm că nu suntem perfecți și luăm constructiv orice critică în a încerca să devenim mai buni”, i-a răspuns Oana Murariu actorului Bob Rădulescu.

Sursa: cliujenii.ro