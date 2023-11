Multe comune se confruntă cu nereguli catastrofale, iar consecințele se resimt direct în viața celor afectați, care se trezesc brusc fără terenuri sau cu acestea mutate în alte comune. Probleme de acest tip se regăsesc și în comuna Borșa din Cluj, unde, potrivit OCPI, au existat aproape 4000 de contestații privind cadastrarea.

Ziarul nostru a luat legătura cu doamna primar a comunei Borșa, Secară Mariana, pentru a afla exact care este situația în momentul de față cu contestațiile privind cadastrarea.

Edilul a precizat pentru Gazeta de Cluj că o mare parte dintre aceste contestații au fost rezolvate, dar există, evident, în continuare cereri pentru soluționarea problemelor.

„Au fost probleme, dar o parte dintre ele s-au remediat, pentru altele sunt în continuare cererile fără să fie soluționate pentru că OCPI, ca să le soluționeze, cere persoanelor documentații cadastrale. Aici este o problemă mare. În general nu există succesiuni și acum suntem în discuții și cu doamna prefect și cu reprezentanții de la OCPI să remediem toate nemulțumire oamenilor. Cei de la OCPI se leagă de faptul că a fost o perioadă de 60 de zile în care oamenii trebuiau să depună contestație. Pentru cei care au depus în acea perioadă s-au remediat erorile”, a precizat doamne Secară Mariana.

De asemenea, întrebată dacă a existat o campanie de informare a cetățenilor cu privire la marele proiect de cadastrare, edilul a precizat că primăria pe care o conduce a vorbit cu cetățenii, au existat întâlniri în care s-au precizat cu lux de amănunt pașii care trebuie urmați. Cu toate acestea, unii dintre ei nu au înțeles despre ce este vorba.

„(…) Unii dintre ei au ținut seamă, alții nu au înțeles despre ce este vorba. Unii au ridicat extrasele de carte funciară și nu au reușit să-și identifice corect parcela de teren. La noi a fost o problemă generală care se referă la faptul că o parte din parcelele trecute pe titlurile de proprietate erau trecute greșit. Omul și-a utilizat terenul imediat ce a fost făcută punerea în posesie unde a știut el că e terenul, că-l avea, dar de fapt pe titlul de proprietate era trecută altă parcelă, iar când s-a făcut integrarea s-a făcut după titlul de proprietate. O parte dintre probleme sunt și de genul acesta. Sperăm totuși că vom reuși să rezolvăm această problemă”, a spus primarul comunei Borșa.

OCPI, pe loc repaus când vine vorba de rezolvarea problemelor

Cu toate acestea, edilul s-a arătat dezamăgită de modul în care reprezentanții OCPI au luat act de aceste probleme cu care locuitorii din Borșa s-au confruntat. Secară Mariana a așteptat un sprijin mai mare din partea lor, dar acesta nu a venit.

„Din păcate, din partea OCPI nu pot spune că a existat un sprijin susținut. Am așteptat să fie alături de noi, în condițiile în care și ei au fost parte în acest proiect de integrare și mai mult decât atât, am simțit cu toții o tergiversare din partea lor. Părerea mea este că alta trebuia să fie abordarea lor, să pună „osul” să soluționeze problemele respective. Discutam cu ei despre niște probleme, am depus documentele respective și ne trezeam peste 6 luni că nu alea sunt documentele care sunt necesare și o dădeau înainte cu ce aveau. Vă amintesc, este foarte greu să facem documentație cadastrale acolo unde nu sunt succesiuni. Noi nu putem să constrângem oamenii să-și facă succesiuni. Ideea este că acolo unde lucrurile erau clare am așteptat cu toții din partea OCPI-ului deschidere ca să putem să rezolvăm problemele oamenilor. Ne-am bucurat foarte mult de această lucrare că au venit în sprijinul locuitorilor care nu au resurse suficiente să-și facă intabularea proprietăților”, a mai spus edilul comunei Borșa.

Secară Mariana: Sunt încrezătoare că o să rezolvăm toate problemele

Totodată, doamna primar a concluzionat că are speranță că lucrurile se vor remedia, într-un final, în condițiile în care o mare parte dintre contestații au fost soluționate.

„Sunt încrezătoare că o să le rezolvăm. Probabil că vor fi modificări a legislației în acest sens. În momentul de față au prioritate extrasele de carte funciară. Până la urmă vom ajunge să rezolvăm toate problemele”, a conchis Secară Mariana.

Reamintim faptul că ziarul nostru a început un amplu „maraton” investigativ pentru a aduce la suprafață problemele cadastrale cu care se confruntă mai multe comune din județul Cluj. Pe lângă Borșa, o altă comună despre care am vorbit săptămânile trecute este Chinteni, unde aproape 5000 de contestații la cadastru au fost înregistrate până în acest moment.

Primarul comunei, Suciu Magdalena Lucia, a precizat că că este inadmisibil ca instituțiile statului să fure averile oamenilor.

„Este o nedreptate gravă și o încălcare a drepturilor noastre fundamentale. Averile oamenilor nu pot fi luate cu asemenea ușurință, iar noi, autoritățile locale, suntem aici să ne asigurăm că cetățenii noștri sunt protejați și că justiția este restabilită”, a adăugat primarul.

Criza cadastrală. Probleme fără soluții?

Printre problemele semnalate se află erori în documentație, terenuri atribuite greșit sau mutate în alte comune, adesea fără notificarea prealabilă a proprietarilor. Cetățenii se plâng de birocrație excesivă, lipsa de transparență și dificultățile întâmpinate în contestarea deciziilor luate de autorități.

Campania de investigație desfășurată de Gazeta de Cluj reprezintă o încercare de a sensibiliza opinia publică cu privire la această problemă gravă, solicitând în același timp autorităților competente să ia măsuri urgente pentru corectarea neregulilor și protejarea drepturilor cetățenilor.

În momentul de față, la nivelul județului Cluj există peste 20.000 de contestații depuse cu privire la problema cadastrarii terenurilor. Numărul alarmant de contestații reflecta un sistem defectuos și o lipsă crasă de eficiență în procesul de cadastrare. Oamenii se confruntă cu birocrație excesivă și neclarități în procesul de contestare, ceea ce duce la o situație de haos și incertitudine în rândul comunităților afectate.