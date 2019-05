Victor Ponta a declarat, la audierea de la Secția de anchetare a magistraților, că fosta șefă DNA îl iubea pe Ghiță și că ea considera că se vede prea des cu Udrea. Sebastian Ghiță a negat însă acest lucru.

„Îl știm toți pe Ponta. Noi eram tineri acum 10 ani și am trăit niște vremuri în care Kovesi se vedea sabia justiției. (…) Declarațiile lui Ponta (de la audierea din Secția de anchetare a magistraților, n.r.), chiar dacă punctual vizează o conversație la care am participat și eu cu doamna Kovesi, ea cam așa a zis. Nu arătau (spusele lui Kovesi, n.r.) decât aroganța, superioritatea, felul în care ne trata atunci – pe dânsul ca premier, pe mine ca membru al Parlamentului. Kovesi spunea în fața: Dacă mă mai enervezi, te arestez. (…) Nu am avut o relație sentimentală nici de alt tip nici cu Codruța Kovesi, nici cu Elena Udrea. (…) Codruța nu e nici proastă, nici sentimentală. Suspectăm alt personaj de astfel de sentimentalisme. Vorbim de Băsescu. Dânsul a introdus sentimentalismul în politică și în treburile țării. Atât în ceea ce o privește pe Codruța – altfel nu se jusitifică de ce a numit-o de atâtea ori, cât și în ce o privește pe Elena”, a declarat Sebastian Ghiță, la Antena3.

La rândul său, fostul premier Victor Ponta a confirmat cele spuse în fața procurorilor, menționând că discuția în cadrul căreia Kovesi i-ar fi spus că îl iubește pe Ghiță și că se vede prea mult cu Udrea a avut loc în 2014, la o zi de naștere. Ponta a făcut aceste declarații în fața procurorilor Secției de anchetare a magistraților, când a fost chemat în calitate de martor în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa, în care Kovesi este inculpat.

„Eram împreună cu domnul Dragnea, care știu că nu a fost audiat, probabil și cu domnul Oprea, care înțeleg că a fost audiat ca martor. Am spus numai și numai adevărul. Nu am spus nimic neadevărat, pentru că sunt jurist și cunosc semnificația și responsabilitatea juridică. Tot ceea ce am spus în fața procurorilor este adevărat”, a declarat Victor Ponta, la România TV.

De asemenea, fostul ministru Elena Udrea a precizat că multe dintre arestările din România ar fi avut loc din alte motive decât cele în cadrul legal.

„Eu cred că oamenii care ocupă astfel de funcții, magistrații, judecătorii, trebuie să facă un control psihologic. Nu poți să stai la mâna unei frustrate plină de gelozii, care e în stare să trimită oameni în pușcărie doar pentru că îl iubea ea pe Ghiță și se vedea el prea des cu mine”, a spus Udrea, la Antena3.