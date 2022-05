În joc nu sunt bani. În joc este accesul la gaze. Guvernul s-a pus de acord, după negocieri cu OMV, să recalculeze sistemul de redevenţe şi, cel mai important, să renunţe la condiţia ca 50% din gazul care va fi exploatat de viitoarea platformă (poate că ar trebui să se numească Lebăda doi această viitoare platformă, pentru a onora istoria exploatării petrolului în România) să fie consumat în România. Proiectul a trecut de Senat şi intră în Camera Deputaţilor.Dacă sunt responsabili cu adevărat parlamentarii României cu privire la siguranţa energetică a României, trebuie să readucă pragul de 50% minim livrare pe piaţa românească a gazului în lege, scrie Sorin Pâslaru, redactor-şef la Ziarul Financiar într-un editorial.

Istoria îi va judeca pe cei care au scos acest prag.Este inacceptabil ca odată ce va fi construită şi conducta între Tuzla şi Podişor, cea de la Podişor spre Ungaria fiind deja în funcţiune, prin această ţeavă să meargă gazul către Ungaria şi Austria şi românii să nu beneficieze de gazul din propria ţară. România este întârziată în dezvoltare pentru că nu are infrastructură: nu are şosele, nu are spitale, nu are şcoli. Iar la infrastructură intră şi ţevile de gaz şi consumul de gaz metan. Ungaria, cu o suprafaţă la mai puţin de jumătate faţă de România (90.000 km pătraţi, faţă 240.000 km pătraţi), are o reţea de 100.000 km de gaz metan, pe când România are o reţea de doar 50.000 km de gaz metan. Ca să ajungem Ungaria ca densitate a reţelei de gaz metan, ar trebui să avem o reţea de 200.000 km, de patru ori mai mare decât cea din prezent.Gazul metan nu înseamnă doar încălzire pentru locuinţe (90% din locuinţele din Ungaria sunt conectate la gaz metan, faţă de 30% în România), ci înseamnă industrializare şi dezvoltare economică. Germania, la o suprafaţă de 350.000 km pătraţi, de doar 1,5 ori mai mare decât suprafaţa României, are o reţea de 500.000 de km de gaz.Nici măcar o gogoaşă, un croissant nu poţi face fără gaz metan. De asta România exportă cereale şi importă pâine congelată şi croissante, pentru că nu are o infrastructură de gaze bine pusă la punct.În noul context global, se vede că banii nu mai contează. La o inflaţie de 10, 20 sau 30%, cel mai important va fi accesul la marfă, nu la bani. Miza redevenţelor este depăşită. Adevărata miză este accesul la resursă şi anume la gaz. Rezervele din Marea Neagră, în volume evaluate azi la 200 mld. metri cubi, vor suplini importul de gaz din Rusia pentru 100 de ani dacă va rămâne nevoia de import la 20% din consumul de gaz anual de 10 mld. metri cubi.Parlamentari români, când votaţi, gândiţi-vă că veţi vota pentru copiii voştri şi pentru copiii copiilor voştri! Decideţi ca minim 50% din gazul din Marea Neagră să fie folosit în România! Avem nevoie de acest gaz pentru dezvoltarea ţării!, mai spune ZF.