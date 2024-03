Multă vreme, zarurile au fost folosite mai ales ca mecanism de rulare și mișcare în jocurile de societate. Vremurile s-au schimbat și designerii de jocuri au găsit tot felul de modalități inovatoare de a le folosi, așa cum nu au mai fost folosite până acum. Este un exercițiu grozav de design de joc să se ia o componentă sau o mecanică și să se încerce să se găsească mai multe utilizări diferite pentru aceasta. Așa se poate ajunge la o grămadă de idei de jocuri inovatoare.

Învârte și mută este o mecanică utilizată în multe jocuri, inclusiv în clasicele Monopoly și Trouble. Însă problema cu acești pași este faptul că jucătorii au puțin sau deloc de ales în funcție de rezultatul aruncării. Pur și simplu, mută numărul de spații indicat de suma zarurilor. Ocazional, pot exista diferite alte căi pe care le poate alege un jucător, dar în cele din urmă sunt foarte puține decizii de ticluit. Cu toate acestea, deciziile interesante sunt la baza multor jocuri de societate moderne.

O modalitate foarte simplă de a folosi un zar este pe post de contor. Astfel el poate ajuta la urmărirea vieții rămase, a puterii sau a diverse resurse din jocul tău. Lucrul bun este că zarurile vin în tot felul de denumiri diferite. Zarurile cu patru fețe, șase fețe, opt fețe, zece fețe, 12 fețe și 20 de fețe sunt toate zarurile destul de comune în zilele noastre.

Zarul apare și joacă un rol semnificativ și în Dice&Roll, un joc din colecția de păcănele care se găsește online. Aici acesta este un simbol wild special, care va apărea pe toate rolele și va înlocui toate pictogramele, în afară de steaua care împrăștie lumină. Când apare pe role, fiecare simbol al rolei adiacente din fiecare direcție va fi transformat într-un wild, pentru a spori semnificativ oportunitățile de combinații câștigătoare și pentru a menține premiile.

Unele jocuri, precum Dice Hospital și Grand Austria Hotel, folosesc o mecanică de plasare a zarurilor. În loc să plaseze alt fel de elemente pentru a colecta resurse și pentru a îndeplini sarcini, jucătorii plasează zaruri. Valorile acestor zaruri pot determina, de asemenea, cât de mult dintr-o resursă primește un jucător sau pot fi folosite într-un alt mod, cum ar fi declanșarea unui efect.

În unele jocuri, ceea ce obții după ce arunci zarurile va determina ce resurse obții sau, în unele cazuri, ce vor câștiga alți jucători. În Machi Koro, arunci un zar și toți jucătorii pot aduna puncte în funcție de valoarea pe care o obții. Apoi folosești aceste puncte sub formă de valută, pentru a cumpăra mai multe proprietăți, fiecare cu un număr inscripționat în partea de sus. În funcție de tipul de carte, vei câștiga valută atunci când obții acel număr la aruncarea zarului sau când alți jucători aruncă acel număr la rândul lor.

Wingspan folosește zaruri personalizate cu diferite tipuri de alimente, pe care păsările trebuie să le mănânce. În funcție de zarul selectat, obții un jeton care se potrivește cu valoarea zarului.

În unele jocuri cu zaruri, trebuie să le arunci cât de repede poți pentru a atinge obiective specifice. În jocul Fuse, jucătorii trebuie să arunce frenetic zarurile și să le plaseze pe cărți bazate pe culori și numere, pentru a îndeplini anumite condiții. În Escape: Curse of the Temple, jucătorii trebuie să lucreze în echipă , rulând astfel combinația potrivită de simboluri pentru a avansa dintr-o încăpere în alta și pentru a colecta pietre prețioase. În funcție de aruncarea făcută, poți ajunge să îți blochezi zarurile și alți jucători va trebui să îți vină în ajutor. Toate acestea se fac sub numărătoarea unui cronometru strict.

Un alt mod inovator de a folosi zarurile într-un joc este pentru a calma apele. Mai exact, le pui în mișcare atunci când trebuie să câștigi ceva timp sau să te folosești de o resursă pentru a face o acțiune disponibilă din nou. Un joc în care se face uz de acest lucru foarte bine este Steam Punk Rally. Aici colectezi și arunci zaruri pentru a activa diferite componente ale vehiculului pe care îl ai, ceea ce te va ajuta să obții mai multe zaruri, să îți blindezi proprietatea sau să avansezi.

Cu siguranță, există și alte moduri în care pot fi folosite zarurile, inclusiv unele care nu au fost încă inventate. Dacă ești fan al jocurilor cu zaruri, vei căuta în mod constant să îți extinzi cunoștințele în acest sens sau poate chiar să inventezi.