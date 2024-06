La aproximativ o lună după ce Gazeta de Cluj a publicat un articol în care a dezvăluit neregulile flagrante comise de patronii clubului My Way, ne-am interesat din nou de situaţia acestiua, să vedem dacă am produs vreun efect, dacă s-a schimbat ceva în această perioadă. Se pare că de atunci lucrurile au evoluat din rău în mai rău.

Adrian Munteanu ilegal non-stop

Vecinii sunt în continuare terorizaţi de Adrian Munteanu, care sfidează legea la greu, fără niciun fel de repercusiuni. Sursa noastră ne-a povestit cum situaţia a devenit şi mai gravă în prezent. Se pare că patronii clubului au schimbat orele de funcţionare ale clubului, împingându-le mai tarziu: înainte petrecerile începeau de la orele 20:00-21:00, iar acum încep de la 22:00-23:00 şi durează până în zori, la 5:00-6:00 dimineaţa. Mai mult decât atât, Munteanu ar fi deschis şi o terasă ilegală pe acoperişul clădirii, cu intrare printr-o mansardă care ar fi trebuit demolată pentru că ar fi suferit fisuri din cauza incendiului care a cuprins clubul Janis acum câţiva ani. Motivul pentru care primăria a acceptat tacit să nu demoleze mansarda e acela că ar fi fost reabilitată, iar demolarea acesteia ar fi creat un disconfort inclusiv pentru vecini. Deşi au găsit soluţii pentru ca mansarda să rămână în picioare, accesul acolo e interzis, nu e o zonă circulabilă deoarece e considerată în continuare ca fiind nesigură. Cu toate acestea se pare că zeci de petrecăreţi trec weekend de weekend prin mansarda respectivă pentru a ieşi la fumat pe acoperiş. Sursa mai susţine că pentru a schimba destinaţia spaţiului într-una pentru alimentaţia publică are nevoie obligatoriu de un certificat de urbanism, însă niciun expert nu s-ar fi încumetat să semneze aşa ceva, deoarece consilidările respective nu susţin numărul mare de oameni care tranzitează spaţiul.

Sursa ne-a povestit că vecinii sunt dezamăgiţi că nici poliţia, nici primăria nu iau niciun fel de măsuri. Aşa că au întocmit, împreună cu un avocat, un dosar care urmează să fie depus în vederea intentării unor acţiuni în istanţă. Mai mult decât atât, având nervii întinşi la maximum, au ajuns chiar să angajeze un detectiv particular.

Poliţia locală dispune verificări, dar nu ia măsuri împotriva lui Munteanu

Ultimele două sesizări pe care vecinii le-au adresat poliţiei locale au fost în luna aprilie. În răspunsul Poliţiei Locale, din data de 05.04. 2024, se arată că, în urma verificărilor, Politia Locală a dispus verificări pe linie de control judiciar şi pe linie de control urbanism constatând următoarele:

„Pe linie de control judiciar: (…) În spaţiul de la adresa menţionată se desfăsoară activitaţi de alimentaţie publică, încadrate în codul CAEN: 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băturilor. Pentru aceste activităţi Primăria municipiului Cluj Napoca nu a emis acord de funcţionare şi aprobare orar, în conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 (…). Prin urmare societatea comericală ca desfăşurând activităţi neautorizate la această adresă a fost sancţionată contravenţional, în conformitate cu actul normativ mai sus menţionat (amendă şi suspendarea activităţii până la autorizare)”

Iar pe linie de control urbanism s-au constatat că „În apartamentul II D au fost efectuate lucrări fără deţinerea autorizaţiei de construire. În acest sens, se va demara procedura de sesizare a organelor de cercetare penală, în conformitate cu prevederile art.24 din Legea nr.50/1991 republicată”. Totodată, se arată că sesizarea a fost transmisă unor autoritaţi cu atribuţii de control precum: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” Cluj, Direcţia de Sănătate Publică Cluj, Direcţia Sanitară Veterniară şi pentru Siguranţa Animalelor Cluj, Cpmosariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Cluj şi Direcţia Regională Anifraudă Fiscală Oradea.

Un alt răspuns formulat de Poliţia Locală la aproximativ 2 saptămâni distanţă, în data de 08.04.2024, demonstrează că localul My Way a continuat să funcţioneaze nestingherit, chiar dacă i-a fost suspendată activitatea, fără autorizaţiile necesare. În cel de-al doilea răspuns formulat de Poliţia Locală se arată, din nou, că Primăria nu a emis acord de funcţionare şi aprobare orar şi că, de această dată, societatea comercială a fost sancţionată contravenţioal, iar sesizarea a fost trimisă către instituţiile abilitate amintte mai sus, dar se pare că nimeni nu a luat nicio măsură în acest sens.

La mai mult de-o lună distanţă de la dispoziţiile date de poliţişti, clubul continuă să funcţioneze şi, mai mult, a reuşit şi să se extindă ilegal prin acapararea acoperişului, iar poliţiştii nu mai intervin şi oamenii sunt sătui să tot facă plângeri la poliţie şi să nu vadă nicio schimbare în bine.

În final, sursa noastră se intrebă aproape anecdotic: „Cum poate primăria fi mai slabă decât un RAR? Dacă te opreşte în trafic şi îţi găsesc nereguli la maşină, îţi dau jos numerele şi te trimit la plimbare. Primăria chiar nu poate face nimic?”.