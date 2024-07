Cătălin Predoiu, ministrul de Afaceri Interne, susține că Guvernul depune eforturi pentru a realiza intrarea României pe deplin în zona Schengen, și nu cum este situația actuală, în care autovehiculele încă stau la graniță. Consiliul JAI, cel care poate decide acceptarea României în Schengen, se va reîntruni pentru această problemă și va vota asupra sa abia în toamnă, transmite stirileprotv.ro.

„România trebuia să intre demult în spaţiul Schengen. Nu există o dată precisă, din păcate, stipulată în tratate, ci există criterii care au fost stipulate. Criteriile au fost îndeplinite demult” susține Cătălin Predoiu, ministru de externe. El a mai declarat că, la fel ca Ministerul de Afaceri Externe, are discuții săptămânale cu omologii săi.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu este și el convins că anul acesta România va intra complet în spațiul Schengen: „Însă, cu siguranţă, cea mai mare realizare va fi în acest an, când România va adera complet la Spaţiul Schengen. Ştiţi foarte bine calvarul pe care trebuie să-l înduraţi an de an la graniţă, când vreţi să vă întoarceţi acasă de sărbători. Eu consider aceasta o umilinţă, iar românii nu au niciun motiv pentru care să fie umiliţi şi să nu primească ce li se cuvine (…) Anul acesta trebuie să facem dreptate până la capăt şi să intrăm şi cu graniţele terestre”