Un atac al lupilor a cauzat pierderi semnificative la o fermă de vaci din satul Macău, comuna Aghireșu, județul Cluj. În ultimele săptămâni, peste 50 de viței au fost sfâșiați de animalele sălbatice, ceea ce l-a adus pe proprietarul fermei, Kovacs Levente, într-o stare de disperare. Acesta se gândește să închidă afacerea pe care a fondat-o cu cinci ani în urmă.

Kovacs a relatat că problemele cu lupii au început anul trecut, când aceștia au început să atace vițeii pe pășunile unde sunt crescute cele 150 de vaci ale fermei. Lupii atacă în haite și apar aproape zilnic, făcând situația greu de controlat.

Măsurile de protecție implementate de fermier, inclusiv un gard electric, nu au reușit să țină lupii la distanță, aceștia reușind să se strecoare chiar și pe sub gard.

„Paguba este considerabilă. Lupii vin aproape zilnic și nu am nicio soluție pentru a-i opri. Am cerut ajutorul Primăriei Aghireșu pentru a contacta vânătorii, însă, deoarece lupii sunt specie protejată, este necesară aprobarea de la București, iar acest proces durează mult. Am instalat un gard electric, dar chiar și așa, lupii reușesc să treacă și să provoace distrugeri pe pășune”, a declarat Kovacs Levente, conform Cluj24.ro.