DNA Cluj are una dintre cele mai mici rate de achitări, de 7%. La polul opus se află DNA Pitești, cu o rată de achitări de 293%.

Raportul referitor la DNA Cluj arată că ”Au fost emise 13 acte de sesizare a instantei privind 27 inculpati, dintre acestea 11 fiind rechizitorii care au privind 25 inculpati, din care 5 arestati preventiv in cursul urmaririi penale (3 dintre acestia trimisi in judecata in stare de arest preventiv), iar diferenta reprezentand 2 acorduri de recunoastere a vinovatiei incheiate cu 2 inculpati cercetati in stare de libertate. Totodata, 4 inculpati au fost trimisi in judecata sub control judiciar. Comparativ, in anul 2022, au fost emise 10 rechizitorii privind 20 inculpati, din care 2 inculpati arestati preventiv si au fost incheiate 2 acorduri de recunoastere a vinovatiei privind 2 inculpati (din care un acord a fost incheiat intr-o cauza in care s-a emis si rechizitoriu). In cursul anului 2023 au fost 5 inculpati arestati preventiv, din care 3 trimisi in judecata in stare de arest preventiv, comparativ cu 2 inculpati arestati preventiv in anul 2022.

(…)

Relativ la calitatea actelor de urmarire penala, precizam ca in anul 2023 a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca prin care 2 inculpati au fost achitati definitiv. Ponderea celor 2 inculpati achitati definitiv reprezinta 7% din numarul total al celor 27 inculpati trimisi in judecata.”

Cifrele despre activitatea DNA Pitesti se regasesc in raportul de activitate al parchetului anticoruptie pe anul 2023, raport publicat pe site-ul DNA.

DNA Bacau a inregistrat in 2023 o rata de achitari de 111%: 10 inculpati achitati in 2023 si noua inculpati trimisi in judecata.

Achitarile vin din dosare facute pe vremea fostei sefe DNA Bacau, Cornelia Hrincescu (foto 2), procuroare din echipa Laurei Kovesi, schimbata anul trecut cu procurorul Gheorghe Daniel Stefan adus de la Parchetul Curtii de Apel Bacau, care in prezent trebuie sa refaca din temelii serviciul teritorial.

De altfel, situatia este similara la nivelul intregului DNA, dosarele soldate cu achitari in 2023 fiind fabricate sub mandatele fostilor sefi ai parchetului anticoruptie, Crin Nicu Bologa si Laura Kovesi.

Surpriza DNA Ploiesti

In schimb, raportul de activitate al DNA pe anul trecut aduce si o supriza. Ceva de neconceput si de necrezut in urma cu cativa ani s-a intamplat. Mai precis, DNA Ploiesti nu a inregistrat in 2023 nicio achitare.

Aceeasi a fost situatia si la DNA Craiova.

De asemenea, rate de achitari reduse sunt la DNA Suceava (2,6%), DNA Timisoara (3,44%), DNA Iasi (3,6%) si DNA Cluj (7%).

Iata clasamentul serviciilor teritoriale ale DNA in functie de rata de achitari:

DNA Pitesti – 293% (17,64% in 2022)

DNA Bacau – 111% (10% in 2022)

DNA Targu Mures – 92,8% (40% in 2022)

DNA Brasov – 36% (76,92% in 2022)

DNA Alba Iulia – 35% (17,64% in 2022)

DNA Galati – 33,33% (100% in 2022)

DNA Constanta – 22,5% (2,63% in 2022)

DNA Oradea – 22% (8,92 in 2022)

DNA Cluj – 7% (20% in 2022)

DNA Iasi – 3,6% (2,63% in 2022)

DNA Timisoara – 3,44% (44,44% in 2022)

DNA Suceava – 2,6% (34,72% in 2022)

DNA Craiova – 0,% (0% in 2022)

DNA Ploiesti – 0% (43,75%)