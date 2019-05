DNA și SRI au colaborat cu scopul de a îl băga în pușcărie pe fostul edil de Iași, Gheorghe Nichita, potrivit declarațiilor făcute de procuroarea Claudia Roșu, conform luju.ro

Aceasta recunoaște că a purtat discuții cu ofițeri ai SRI privind dosarul fostului primar al Iașiului: „În cadrul unei ședințe de lucru cu SRI, procurorul de caz a examinat materiale relevante, solicitându-se declasificarea acestora”, conform luju.ro

Interceptarea lui Gheorghe Nichita a fost aprobată de judecătoarea TMB Elena Burlan-Puscas, inculpată ulterior de DNA, iar beneficiare au fost desemnate 3 unități SRI, mai scriu jurnaliștii de la luju.ro, citati de evz.ro.

„Este vorba despre procuroarea ex-DNA Claudia Rosu. Aceasta a recunoscut existența unei „sedinte de lucru” cu ofiteri SRI, în care s-au discutat probele din dosarul fostului primar din Iași Gheorghe Nichita. Informatia apare in referatul prin care pe 13 iulie 2015 Rosu a solicitat aprobarea filarii si a interceptarii nu doar a lui Nichita, ci si a mai multor functionari din Primaria Iasi:

„Cu privire la faptul ca in perioada 29.01.2014 – 04.02.2014, Nichita Gheorghe ar fi avut mai multe intalniri cu numitul Mardarasevici Claudiu Daniel, actionar al societatii SC Focality SRL, in scopul de a-i solicita acestuia furnizarea, in interes personal, a unor echipamente electronice la pret redus, cunoscand faptul ca omul de afaceri are posibilitatea de a obtine o reducere de pret de la firma Samsung, pe baza unor comenzi anterioare, la data de 26.06.2015, in cadrul unei sedinte de lucru cu SRI, procurorul de caz a examinat materiale relevante pentru dovedirea celor de mai sus,solicitandu-se declasificarea acestora”, potrivit luju.ro.