Doi soți magistrați, ea procuroare și el judecător, au deschis un proces împotriva școlii de muzică unde fiul lor învață. Elevul a primit nota pentru că nu a știut să pună notele în portativ.

Părinții au cerut medierea cu conducerea școlii: directoarea a chemat alți doi profesori de Muzică și aceștia au deliberat, spunând că nota 1 este cea corectă.

Părinții magistrați au mers mai departe: au reclamat cazul la Inspectoratul Școlar, potrivit reporteris.ro

Ea, fostă prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătorie, actual procuror militar, el – judecător la Tribunalul Iași, au dat Colegiul în judecată, susținând că nota 1 se dă la școală doar pentru fraudă (copiat).

Conducerea școlii s-a ținut tare: regulamentul permite notarea cu 1 și dacă nu scrii nimic în lucrare.

S-a ajuns până la strămutarea dosarului civil în alt județ, pentru o dreaptă judecată. Soții Palaghia vor călători oricât prin țară pentru schimbarea notei copilului.

Scandal cât casa la Colegiul Național din Iași, una dintre cele mai bine cotate unități de învățământ din țară. Începând cu luna octombrie 2023, părinții unui elev din clasa a VI-a se luptă să anuleze o notă de 1 primită de fiul lor la Educație Muzicală.

În conflict a fost implicat și Inspectoratul Școlar, speța mutându-se, apoi, pe rolul instanțelor, inițial la Bacău, acum, la Iași. Un teritoriu familiar celor doi părinți: unul este procuror militar și fost prim-procuror, iar celălalt – judecător.

Având teama că această calitate ar putea influența obiectivitatea completului de judecată, mai ales că un judecător s-a abținut, deja, să judece speța, ce doi magistrați-părinți au depus o cerere de strămutare a dosarului la altă instanță din țară.

Portativul a stârnit zâzania

La începutul acestui an, Claudia Monica și Marius Cătălin Palaghia, în calitate de reprezentanţi legali ai minorului A.T. au depus la Tribunalul Bacău o acțiune în care au chemat la bară Colegiul Național din Iași. Unitatea de învățământ pârâtă este cea în care fiul reclamanților este elev în clasa a VI-a.

În cererea de chemare în judecată, părinții au solicitat anularea evaluării făcută la data de 16 octombrie 2023 la disciplina Educaţie muzicală, obiect la care fiul lor a fost notat cu nota 1 după o testare scrisă. Cerinţele testării erau următoarele:

„Transcrieţi pe portativ următoarele note muzicale: do bemol, si bemol, mi bemol, sol b bemol, re bemol;

Identificaţi enarmonicul sunetelor do bemol, si bemol, mi bemol, sol b bemol, re bemol şi transcrieţi pe portativ”.

Șirul contestațiilor

După aproape o săptămână, pe 22 octombrie, părinții s-au adresat conducerii Colegiului Naţional solicitând analizarea situaţiei, iar în urma sesizării a avut loc o întâlnire cu reprezentanţii unității de învățământ şi profesorul evaluator, în urma căreia nota a fost menţinută.

Reprezentanții minorului au formulat o cerere de reevaluare de către o comisie alcătuită din alte două cadre didactice.

Colegiul Național Iași

Pe 14 noiembrie, Colegiul le-a transmis părinților că, în urma reevaluării, nota rămâne 1.

Saga nu s-a terminat aici: pe 27 noiembrie, părinții au depus contestaţie la Inspectoratul Şcolar Județean, solicitând „remedierea situaţiei şi analizarea aspectului dacă cerinţele de la testarea scrisă din 16 octombrie 2023 şi baremul de notare corespund programei şcolare la disciplina Educaţie Muzicală, raportat la cadrul legal în vigoare”. Pe 13 decembrie, Inspectoratul Şcolar le-a comunicat un răspuns care, de asemenea, nu i-a mulțumit pe petenți.

Au studiat toată legislația

Unul dintre argumentele-cheie ale părinților, care au studiat în amănunt legislația din domeniul educației, se leagă de faptul că evaluarea a fost nelegală deoarece articolul 106 alineat 4 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, articol prevede: „Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor/concursurilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient”.

De asemenea, reclamanții mai susțin că nu s-a respectat programa şcolară la disciplina Educaţie muzicală pentru clasa a VI-a și că nu a existat motivarea răspunsului la contestație.

„(…) rezultatul evaluării nu poate fi folosit ca mijloc de corecţie, reflectând strict rezultatele învăţării, (…) testele de evaluare şi subiectele se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, iar nota 1 se acordă pentru frauda constatată la evaluări scrise”, au conchis reprezentanții legali.

Colegiul nu se lasă

În replică, Colegiul Național a întocmit întâmpinare în care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, indicându-se că băiatul a fost evaluat la disciplina Educaţie Muzicală, primind nota 1, nota fiind menținută după reevaluarea lucrării de către doi profesori. „(…) nu există nicio dispoziţie legală care să prevadă că răspunsul la reevaluare trebuie motivat (…) nota 1 nu este prevăzută doar pentru fraudă”.

Sediul Tribunalului și al Curții de Apel Iași

Completul de judecată din Bacău nu a mai analizat susținerile părților, declinând competența către Tribunalul Iași, unde magistratul desemnat prin repartizare aleatorie a depus cerere de abținere pentru că este colegă de instanță cu tatăl copilului. Solicitarea a fost aprobată, iar părinții au solicitat Curții de Apel să strămute cauza la altă instanță din țară. Această cerere va fi judecată pe 8 aprilie.

Mama este locotenent-colonel

Cel mai probabil, reclamanții au invocat pentru temeiul strămutării calitatea lor de magistrați cu vechime în sistemul judiciar ieșean. Tatăl, Marius Cătălin, este judecător la Secția Civilă a Tribunalului Iași, adică instanța unde a ajuns dosarul. Anterior, el a fost avocat în Baroul Iași.

Soția sa, Monica Claudia, este procuror din anul 2008, inițial în Neamț, ulterior devenind prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, de unde, în 2022, s-a transferat la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași. Recent, în această ultimă calitate, ea a câștigat în instanță gradul de locotenent-colonel în Armata Română.

Cele mai recente declarații de avere ale soților Palaghia arată că, în anul fiscal 2022, au avut venituri totale de circa 370.000 de lei. În același an au vândut un apartament cu 90.000 de euro și o mașină cu 11.500 de euro.

NOTA EDITORULUI:

Judecătorul Marius Cătălin Palaghia are repartizat un dosar în care REPORTER DE IAȘI a fost dat în judecată de familia Asimionesei, patronii BZI. Luni, 1 aprilie, chiar am fost audiați în acest proces.

Subiectul articolului de mai sus a fost descoperit de REPORTER abia miercuri, 3 aprilie. Nici nu știam cum îl cheamă pe judecătorul care are în soluționare dosarul REPORTER vs Familia Asimionesei. Avocata care ne reprezintă în proces ne-a confirmat, ieri, după redactarea articolului, că este vorba chiar de Marius Cătălin Palaghia.

Am fost stupefiați de această coincidență, dar am decis să publicăm articolul, făcând abstracție de eventualele speculații. Cele două ipostaze ale relației presă-justiție trebuie complet separate: într-un caz suntem naratorul, în celălalt personaj al poveștii.

Considerăm subiectul articolului dincolo de sfera obișnuitului și de un interes crescut pentru public deoarece descrie raporturile dintre doi oameni ai legii, instituții și societate în general. Cazul e captivant, inedit și revelator.