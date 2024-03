Dosarul în care membrii familiei Țap din Dej (Cristofor, Alexandru, Cristina, Lucreția, Cristiana) sunt acuzați de evaziune fiscală a ieșit din procedura de cameră preliminară. Judecătorul a decis că rechizitoriul a fost făcut legal și a dispus începerea procesului.

Anul trecut, Țap Cristofor Florin, patronul sălii de evenimente Nick Ballroom a primit o condamnare de 4 ani și 8 luni tot pentru evaziune fiscală și s-a dispus asupra bunurilor pe care le are un sechestrul de un milion de lei.

Potrivit procurorilor clujeni, „în sarcina inculpatului Ţ.C.F. s-a reţinut că în perioada martie 2013 – iulie 2014, în calitate de administrator al FORTPLASS EXIM S.R.L. Cluj-Napoca, în scopul diminuării obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului, aferente unor operaţiuni comerciale desfăşurate în mod real, a contabilizat în şaptesprezece declaraţii fiscale operaţiuni comerciale fictive.

Operaţiunile fictive au privit achiziţii desfăşurate în perioada martie 2013 – iulie 2014, în valoare totală de 5.553.882,41 lei, de la zece societăţi comerciale care nu au confirmat livrările sau le-au confirmat parţial. Totodată, ŢCF a introdus în contabilitatea societăţii cheltuieli fără nicio bază, în scopul obţinerii de avantaje fiscale prin deducerea de TVA aferentă.

Cercetările au arătat că ŢCF a avut o activitate infracţională de sustragere de la plata taxelor şi impozitelor folosindu-se de FORTPLASS EXIM S.R.L. până în anul 2014.

În cursul anului 2020, ŢCF a fost arestat preventiv într-o altă cauză aflată pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj în care acesta este cercetat pentru alte infractiuni de evaziune fiscala savarsite in perioada 2014-2020 in calitate de administrator a alte patru societati comerciale. In aceasta cauza s-au desfăşurat percheziţii de amploare la 12 locaţii din judeţele Cluj şi Arad”, arată Parchetul Tribunalul Cluj.