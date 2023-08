Dosarul în care fostul șef al Serviciului Antidrog Cluj, Liviu Şipoş, este acuzat că ar fi liderul unui grup infracțional organizat a căpătat o turnură neașteptată, odată cu declarațiile oferite de persoanele vătămate Vladimir Sfârlea Torino și Lucian Pisaltu în fața magistraților de la Tribunalul București. Laitmotivul din jurul acestui dosar este pistolul cu care interlopul Adrian Groșan i-ar fi amenințat pe traficantul de droguri Torino și pe partenerul lui de afaceri Pisaltu, cerându-le suma de 200.000 de euro. Însă, declarațiile celor doi se combat pe alocuri când vine vorba despre armă, care ba apare, ba dispare.

Lucian Pisaltu, una dintre persoanele vătămate din dosarul lui Liviu Șipoș, a fost audiat la data de 5 mai 2023 de magistrații de la Tribunalul București. Acesta a relatat cum, în seara zilei de 5 decembrie 2019, în timp ce aștepta un colet în autogara Fany din Cluj-Napoca, a fost abordat de către un bărbat care i-a spus că este de la Antidrog. Pisaltu a declarat că persoana respectivă ar fi interlopul Adrian Groșan, pe care l-a recunoscut după ochi.

„Aceasta persoană cu care am purtat discuţii era Groşan Adrian, fără a putea preciza 100% pentru că singurele detalii pe care le-am văzut şi le recunosc sunt statura şi ochii. Când mi-au fost prezentate pozele inițial nu am recunoscut pe nimeni, apoi mi-am propus să fac recunoaşterea, acoperind o parte din fotografie, rămânând să le observ doar ochii”, a afirmat Pisaltu.

Potrivit declarației oferite de Pisaltu, Adrian Groșan s-a urcat în mașina acestuia și i-a cerut să se îndrepte către o hală din comuna Florești în care Vladimir Sfărlea Torino desfășura activități economice alături de concubina sa, Dumitrița Carat.

„Când ne-am apropiat de hală mi-a spus să opresc maşina înainte de locul unde se afla un reflector şi mi-a spus să-l chem pe Torino. (…) Ultima discuție pe care am avut-o cu persoana din maşina, înainte să vină Torino mi s-a adresat o întrebare «Îl cunoști pe domnul Șipoș», iar eu am spus că nu și cerând detalii mi s-a spus că o să văd eu cine este. Am coborât din maşină, telefonul a rămas în maşină, mi s-a atras atenţia să rămân în faţa maşinii, Torino a urcat în maşină, iar eu m-am dus în fața halei, cam la 10 m de maşina. Atunci am observat că Dacia Sandero era în spatele maşinii mele parcată cam la 40-50 m de alatul, perpendicular pe stradă. După cam 5-10 minute, Torino a coborât din autoturism şi mi-a zis că totul este o înscenare, pentru că eu nu am făcut nimic să nu îmi fac probleme. În momentul acela, persoana a coborât din autoturism, ne-a privit şi ne-a spus că «o să vedeţi voi ce va urma» și a plecat spre Dania Sandero.”

Lucian Pisaltu și-a amintit că Adrian Groșan l-a amenințat cu pistolul abia după ce procurorii au adus acest lucru în discuție.

Reprezentantul Ministerului Public: V-ați simțit constrâns de această persoană înarmată din autoturism?

Pisaltu: Clar, era înarmată aceea persoană. Bineîntes, m-am simțit constrâns. Dacă nu voia să mă simt constrâns nu îmi arătat că este înarmat.

Avocat Groşan Adrian: Cât era de mascată persoana respectivă?

Pisaltu: Avea o eşarfă pe faţă şi un fes pe cap.

Avocat Groşan Adrian: Detaliaţi cum v-a arătat persoana respectivă că era înarmată?

Pisaltu: Am văzut pistol în partea dreaptă.

La data de 7 august 2020, când a fost audiat de procurorii DIICOT, Pisaltu a declarat că Groșan i s-a adresat pe un ton poruncitor, arogant, superior și a ținut mâna pe pistol, creându-i o stare de temere și punând-o astfel în imposibilitatea de a coborî din autovehicul sau de a avea libertatea de mișcare.

Pisaltu le-a spus procurorilor că la câteva zile după ce ar fi fost amenințat de către Groșan, a mers la cabinetul avocatului Eugen Iordăchescu pentru a se consulta cu acesta în legătură cu faptele petrecute. Eugen Iordăchescu, audiat ca martor în dosar, a declarat că Lucian Pisaltu i-a relatat că a fost a fost blocat în trafic de o mașină din care a coborât o persoană care s-a urcat în autoturismul lui, pe scaunul din dreapta, „moment în care ar fi amenințat-o pe persoana vătămată cu o armă pe care nu a văzut-o dar a presupus că o are”.

Arma a dispărut ca prin magie din declarația lui Torino

Vladimir Sfârlea Torino a fost și el audiat, la data de 5 mai 2023 de către magistrații de la Tribunalul București. Acesta a declarat că a fost chemat în afara halei în decembrie 2019 și a văzut că Pisaltu era în mașina lui, alături de Adrian Groșan.

„M-am urcat în maşina şi m-am aşezat lângă Groşan, iar acesta s-a prezentat ca lucrător în poliție, ofițer de poliţie și mi-a spus că dosarul meu de trafic de droguri se afla el și ne putem înțelege dacă îi plătesc 200.000 euro, dacă îi plătesc pe loc. Am încercat să-i explic că nu ştiu despre ce este vorba și când am văzut că nu mă înțelege i-am spus să mă aresteze. Acesta a dat un telefon în care a spus că nu colaborez, s-a dat jos din maşina şi mi-a zis să rămân că se va întoarce într-o jumătate de oră.

Am telefonat la domnul Şipoş mi l-am întrebat ce se întâmplă şi mi-a spus să ne întâlnim a doua zi în Iulius Mall în Cluj. A doua zi m-am dus în Mall la o cafenea și acolo nu era Sipoș și era domnul Neagu, care mi-a spus că nu poate veni şi voi discuta cu el. I-am explicat lui Neagu ce s-a întâmplat, a scos telefonul şi mi-a arătat o poză în care era Groşan şi m-a întrebat dacă acesta este persoana pe care am văzut-o în maşină. În continuare, mi-a spus să nu reclam nimic că au ei grijă de Groşan, dându-mi de înțeles că vor rezolva ei. După acesta am plecat. După câteva zile m-am întâlnit cu domnul Şipoş și domnul Neagu şi mi-au dat de înţeles că ei nu au nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat.”, a declarat Vladimir Sfârlea Torino în fața Magistraților. La fel ca amicul său Pisaltu, treaficantul Torino nu a scos niciun cuvânt despre arma cu care, spune el, a fost amenințat. Abia când a fost întrebat de către reprezentantul Ministerului Public dacă individul care s-a urcat în maşină era înarmat a răspuns: „Nu pot spune că era înarmat, am presupus prin faptul că declinat calitatea de ofiţer de poliţie”. Mai mult, Torino a afirmat că

Reprezentantul Ministerului Public: Ați discutat cu celelalte persoane vătămate pentru a lua legătura cu un avocat pentru a face plângere penală?

Torino: Nu am luat legătura pentru că nu aveam niciun interes să fiu implicat in povestea acesta. Am luat-o drept o glumă.

Reprezentantul Ministerului Public: V-aţi simțit ameninţat de aceste întâlniri ulterioare, cu Şipoş, Neagu?

Torino: Nu, chiar ne-am întâlnit de două ori şi am avut discuții amicale. Șipoș m-a amenințat că tot mă va prinde, că nu încetează urmărirea mea cu ce bănuia și anume, cu trafic de droguri.

Avocat Șipoș Liviu: Cum ați stabilit legătura între persoana care se afla în maşina şi domnul Șipoş?

Torino: Am răspuns din exprimarea lui Groşan.

Avocat Șipoș Liviu: A fost acordată suma de bani solicitată în maşină?

Torino: Nu.

Avocat Groşan Adrian: Anterior evenimentului din data de 06.12, îl cunoașteți pe Groşan Adrian?

Torino: Nu l-am cunoscut şi nu l-am văzut niciodată.

Avocat Groşan Adrian: În maşină, persoana cu care aţi comunicat era mascată în vreun fel?

Torino: Da, avea o eşarfă triunghiulară legată în jurul gurii legată la spate.

Avocat Groşan Adrian: Avea și ceva pe cap?

Torino: Avea o şapcă cu cozoroc.

Avocat Groşan Adrian: Cum l-ați recunoscut pe Groşan?

Torino: Nu a fost greu de recunoscut, după poza pe care mi-a arătat-o Neagu. La un moment dat şi-a dat şapca jos şi apoi a aşezat-o din nou pe cap.

Declarația dată de Vladimir Sfârlea Torino în fața judecătorilor în mai 2023 se combate cu cea dată procurorilor DIICOT la data de 8 august 2020, când a afirmat că după ce a fost contactat telefonic de Lucian Pisaltu, a ieșit din hală și, la indicațiile amicului său, a urcat în mașina acestuia, unde era așteptat de Adrian Groșan. Torino a declarat atunci că Groșan avea gura acoperită cu o eșarfă și avea asupra sa un pistol. Potrivit rechizitoriului, Torino a relatat că pe durata discuției Groșan i-a arătat pistolul cu care era înarmat în mod ostentativ. Așadar, declarațiile lui Torino se bat cap în cap când vine vorba despre pistolul care ba era arătat ostentativ, ba era doar o presupunere mizând pe în ideea că orice polițist are un pistol asupra sa.

Un alt aspect care ridică suspiciuni în privința dosarului fostului șef al Antidrog Cluj, Liviu Șipoș, este faptul că niciuna dintre cele patru părți vătămate nu a anunțat autoritățile și nu a depus plângere imediat după presupusul „șantaj”. Chiar Torino recunoaște în cea mai recentă declarație că a luat evenimentul ca pe o glumă. Singura intenție de a lua măsuri împotriva „șantajiștilor” a avut loc în luna decembrie 2019, când Lucian Pisaltu, asociatul lui Torino, a vizitat cabinetul avocatului Eugen Iordăchescu și a indicat dorința de a depune o plângere împotriva unei persoane mascate, căreia i s-au văzut doar ochii, susținând că aceasta i-ar fi cerut 200.000 de euro lui Torino pentru a nu dezvălui că acesta este implicat din nou în trafic de droguri la nivel internațional. Suma stabilită nu pare a fi una întâmplătoare, ci pare a fi stipulată clar pentru a ridica dosarul la nivelul procurorilor DIICOT.

De asemenea, procurorii DIICOT au efectuat percheziții doar la locuințele lui Șipoș, Neagu și Zahiu. Surprinzător, Adrian Groșan nu a fost un subiect de interes pentru anchetatori, chiar dacă rechizitoriul indică faptul că el i-ar fi amenințat cu arma pe Torino și Pisaltu, cerându-le suma de 200.000 de euro pentru a păstra tăcerea. Procurorii nu s-au interesat dacă ar putea găsi o armă la domiciliul lui Groșan sau alte probe care să ateste colaborarea interlopului cu Șipoș și Neagu. În ciuda acuzațiilor care i-au fost aduse, Groșan nu a fost arestat și a fost plasat sub control judiciar, în timp ce Liviu Șipoș a petrecut 10 luni în arest preventiv între 15 august 2020 și 24 mai 2021. Dacă comparăm modul în care organele de cercetare penală au acționat în cazul lui Liviu Șipoș, respectiv în cazul lui Adrian Groșan, ne putem da seama că cei care i-au fost colegi fostului șef Antidrog Cluj au vrut să-i dea o lecție dură lui Șipoș.

Șipoș arestat, Groșan pus sub control judiciar

În timp ce Adrian Groșan a scăpat ca prin minune de perchezițiile domiciliare și arest, chiar dacă se presupune că el este cel care i-a amenințat cu arma pe Torino și Pisaltu, Liviu Şipoş a fost ținta unor acțiuni revoltătoare. Acesta a suferit leziuni traumatice grave după ce a fost lovit cu pumnul și încătușat într-un mod nefiresc de subofițerii de la SIAS, în timpul percheziției domiciliare din anul 2020, fiindu-i rupte patru tendoane de la nivelul umărului drept. După 9 ore de percheziții, fostul comisar de la Serviciul Antidrog Cluj a fost reținut și dus la DIICOT București pentru audieri, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, violarea sediului profesional, acces ilegal la un sistem informatic, transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic și fals informatic.

Abuzurile au continuat și după arestarea sa. Șipoș a afirmat că a fost nevoit să suporte dureri inimaginabile timp de două luni pe motiv că cei de la Arestul Central nu i-ar fi permis să fie supus unui examen RMN, motivând că este decizia procurorului de caz. Abia după două luni de la arestarea sa, Șipoș a reușit să fie examinat și mai apoi operat la Spitalul Militar din București. A doua zi după operație, a fost transferat înapoi la Penitenciarul Rahova. Metodele de intimidare îndreptate împotriva fostului șef de la Antidrog Cluj au continuat din momentul în care a fost încarcerat în Arestul Central, fiind intercept ambiental și monitorizat telefonic. Cu toate că nu se recuperase complet după operația suferită, angajații Arestului Central i-au alocat un loc în partea superioară a unui pat supraetajat pentru a-l pune în dificultate.

Cine sunt cele patru persoane vătămate din dosarul lui Șipoș

Vladimir Sfârlea Torino, Lucian Mihai Pisaltu, Petrică Marius Foghiș și Dumitrița Carat sunt cele patru persoane vătămate în dosarul fostului șef al Serviciului Antidrog din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Cluj, Liviu Şipoş. Fostul comisar de la Serviciul Antidrog Cluj a fost trimis în judecată, după ce a început să-l urmărească pe traficantul de droguri Torino Vladimir Sfârlea, condamnat pentru traficarea a peste cinci tone de heroină în urma unui dosar penal la care chiar Șipoș a lucrat în perioada 2000-2003, dar și pe alte persoane care gravitau în jurul acestuia, pentru că avea indicii clare că se pun bazele unei noi rețele de trafic de droguri.

În urma cercetărilor pe care le-a efectuat, Liviu Șipoș a constatat că Torino închiriase două grajduri, în comuna Florești, în care derula o afacere cu mobilier. Fostul comisar și-a dat seama că în halele respective nu era nici urmă de mobilă. Cu toate acestea, Torino, alături de Foghiș, Pisaltu și Carat se deplasau frecvent în acea locație după lăsarea serii cu mai multe mașini, iar după câteva ore de staționare în interiorul grajdurilor, autoturismele plecau spre București, Oradea, Sighet sau Ucraina.

În înscrisurile oficiale, cele două hale figurau ca sediu social pentru mai multe societăți deținute de cele cele patru persoane care au îmbrăcat haina unor persoane vătămate în dosarul lui Liviu Șipoș.

Este foarte interesant că imediat după arestarea lui Liviu Șipoș din august 2020, afacerile cu mobilă derulate Torino Vladimir Sfârlea, Lucian Mihai Pisaltu, Petrică Marius Foghiș și Dumitrița Carat au fost lăsate de izbeliște.