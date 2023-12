Inainte de toate, sa va spun ca textul meu de ieri l-a suparat foarte pe domnul Marius Vizer, presedintele Federatiei Internationale de Judo, caruia i-a scapat printre dinti amenintarea ca imi va rupe picioarele. Trist, daca dumnealui, o elita a globului pamantesc, mai are interlopisme pe codul vechi. Pe codul nou, poate ca sesizez si eu institutiile statului, nu de alta, dar consider ca am fost ponderat in tonul articolului si nu mai am chef sa trec cu vederea astfel de amenintari, de la oricine ar veni, chiar si de la o persoana pe care am admirat-o nespus, scrie Liviu Alexa, potrivit strictsecret.substack.com.

Trecand la chestiuni cu adevarat grave, este mandira mea de jurnalist de investogatii sa va prezint IN PREMIERA dovada implicarii Ambasadei SUA de la Bucuresti in treburile guvernului Romaniei.

S-a vehiculat de nenumarate ori ideea in ultimele decenii ca Licuriciul Mare isi baga coada abrupt in viata politica romaneasca, cat si in afacerile Statului Roman, dar noi credeam ca totul se rezuma la intalniri in interiorul ambasadei unde stiam ca merg de-alde Dragnea sau Ciuca sau Ciolacu sa “ia lumina”.

Ei bine, acum avem confirmarea ca lucrurile sunt si mai apasate. In documentul de mai jos, un oficial al ambasadei SUA la Bucuresti ii scrie unui ministru al Sanatatii ca nu ar fi bine sa emita un ordin guvernamental prin care s-ar elimina niste medicamente americane de pe piata romaneasca caci ar afecta interesele unor companii din industria farma.

Intr-un ton politicos si diplomatic, semnatarul misivei este constient ca este un “subiect sensibil”, dar reaminteste sugestiv de amenintator ca avem un parteneriat strategic cu SUA si ca trebuie gasite “solutii”.

Departe de mine intentia de a avea un ton revoltat la vederea acestei hartii.

Mi-as dori ca si Romania sa aiba asemenea tupeu in afara si sa protejeze interesele companiilor romanesti.

Pana la urma, business-ul este cel care misca lumea inainte.