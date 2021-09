Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, îi invită pe membrii Guvernului României să facă un team-building pe teren, pentru a vedea adevăratele probleme ale țării, în loc să se certe în coaliție.

„Solutie pentru aplanarea crizei din Guvern si Coalitia Guvernamentala: Team-building in teren pe teme economice, pentru a intelege problemele reale ale Romaniei.

E o practica obisnuita ca atunci cand o organizatie da in clocot un lider aplecat pentru rezolvarea problemelor pune la cale un team-building, un eveniment in care membrii organizatiei stau impreuna in afara biroului, discuta problemele, fac simulari in grupuri mai mici, analize de caz, prezinta solutii la flipchart, trag concluzii, stabilesc un plan de actiune. Aceast tip de antrenament are darul de a propria membrii echipei si a-i face sa lucreze mai bine impreuna.

Astfel incat, propunerea catre Guvern este sa organizeze un team building tematic, pe subiecte de interes in economie si finalmente, romani. Iata cateva propuneri de locatii pentru team-building.

1. O vizita la o hidrocentrala care sta inactiva sau intr-o mina de carbune care va fi inchisa – cele mai ieftine surse de energie conventionala – pentru ca s-a negociat Green Deal in afara posibilitatilor si interesului Romaniei. In continuare, un schimb de experienta cu polonezii si nemtii, care nici nu au vrut sa auda de inchiderea minelor, desi din punct de vedere al surselor de energie neconventionala stau mult mai bine decat noi.

2. O excursie cu microbuzul (dureaza maxim 1-2 ore) pe portiunea DN1 in sensul intre Aiud si Alba, pentru a se bucura la fel ca restul soferilor de mersul incet, ardelenesc, in care cei 30 de km se fac in asa cum mentionam mai sus, in maxim 1-2 ore. Obligatoriu privirea va fi catre santierul viitoarei autostrazi, unde se poate observa ca nu se lucreaza practic deloc dar despre care se spune ca se va inaugura in acest an. Drumul poate continua si pe autostrada A1 intre Sebes-Sibiu, care este in reparatii capitale, distrusa fiind in maxim 5 ani de la darea in folosinta.

3. O vizita la Arad si Timisoara, unde s-au inchis o fabrica de incaltaminte respectiv una de imbracaminte, in special pentru ca acolo (dar si in restul tarii) exista un deficit infernal de forta de munca – am continuat sa pierdem si in 2020 aproape 150 mii de romani – si pentru ca, probabil, cele doua fabrici nu au facut fata muncii la negru, omniprezenta. Analiza de caz si solutiile se pot trage la Clujana, care sta sa se inchida.

4. O zi de lucru de practica alaturi de operatorii de echipamente industriale din fabricile de medicamente din Targu Mures pentru a clarifica de ce au scutiri de impozit doar specialistii din IT-isti si nu si specialisti care prin obiectul muncii salveaza zilnic mii de vieti. In acelasi domeniu tematic, in plina pandemie, se poate vizita pentru activare fabrica de medicamente din Sibiu, singura care ar putea fabrica oncologice si vaccinuri, dar pe care nimeni nu o ia in seama.

5. Un team-building gen aventura, in ruinele fostelor fabrici chimice din Tarnaveni, Fagaras si Codlea, care sunt inchise si din care au fost pusi pe liber peste 10 mii de angajati. Se pot gasi explicatii pentru care industria chimica aduce zeci de miliarde de euro deficit de balanta comerciala si evident, crea un plan de actiune.

6. O vizita scurta la Simleul-Silvaniei, intr-un schimb de experienta la fabrica de mobila din localitate care exporta cu succes mobila in foarte multe tari din fosta Uniune Sovietica. Se poate organiza un blitz-workshop despre cum putem inceta sa ne ostilizam cu Rusia si incepe sa avem relatii economice normale, ca doar de acolo vin gazul si petrolul care s-au scumpit cu 50%.

7. Intr-o nota mai relaxanta, membrii Guvernului pot face si o zi de practica la raionul de legume-fructe dintr-un super / hypermarket, care este plin de produse practic toate din import in vreme ce marfa fermierilor romani se strica in camp. Se pot astfel convinge care este diferenta dintre realitate si PR-ul din reclamele de la televizor.

Exista variate alte locatii in care se pot organiza vizite si antrenamente de gen team-building. Avantajul muncii in teren in zonele complicate, in economia reala, nu la taiat panglici la inaugurari, este ca iti deschide ochii asupra problemelor de zi cu zi ale romanilor, care sunt altele decat cele care se vad din Piata Victoriei”, le propune Dragoș Damian membrilor Guvernului.

Sursa: stiridecluj.ro

