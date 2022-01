CEO-ul companiei clujene Terapia, Dragoş Damian, a vorbit, în cadrul unei intervenții la Digi 24, despre dezastrul creat ]n economie de strategiile guvernamentale și criza prețurilor la energie.

„Producătorii industriali, pentru că vorbim de producţia de bunuri, se vor afla în inferioritate faţă de omologii lor din Uniunea Europeană, pentru că vor trebui să plătească curentul şi gazul foarte scump. Şi am să vă dau un exemplu şi câteva explicaţii. În aprilie, când am început negocierile cu furnizorul de electricitate aveam electricitatea activă, deci fără taxe, fără vouchere, undeva la 250 de lei pe megawat, adică 0,2 lei pe kilowat, dar am să vorbesc în megavaţi.

Astăzi avem de aproape 5 ori mai mult 1.200 de lei pe megavat şi nu există, atenţie, (asta vine de la furnizor, sigur, ai îşi vând produsul), dar nu există o şansă ca această valoare să scadă în viitorul apropiat din cauza stării jocurilor geopolitice”, a declarat Dragoş Damian.

„Noi am avut noroc pentru că la gaz preţul pe care l-am negociat la contractul pe care îl avem este preţul pe care îl avem până în iunie. Aşa se fac negocierille de obicei, electricitatea iarna, gazul vara, pentru sunt alte cote de utilizare. Însă am văzut unele combinate chimice care nu vor putea susţine costul la gaz. (…) E o furtună perfectă şi am să mai zic ceva, nu ştiu dacă nu o să îmi ridic în cap multă lume. În luna aprile, când noi am negociat cu furnizorul de electricitate şi au venit cu o sumă mai mare, cred că venise cu 400 de la 250, ne-a spus, „luaţi pentru un an de zile, că o să fie foarte rău”. Ştiţi ce am făcut noi? Am ascultat ce au spus guvernanţii care au zis că „este o perioadă vremelnică, trecătoare, mergeţi în piaţa liberă, nereglementată, luaţi de acolo că în curând preţurile vor scădea”. Uitaţi-vă ce s-a întâmplat!

Deci cumva, eu am o altă perspectivă, pentru că acuma se dă vina de pe unul, pe altul. Partenerul nostru, furnizorul de electricitate de 10 ani partenerul nostru, ne-a zis deci „luaţi că e mai bine”. Ne-am luat însă după autorităţi şi am ajuns la un preţ de 5 ori mai mare„, a adăugat Damian.

În ultimele zile s-a vehiculat ideea de TVA redus sau anulat. Dragoş Damian a fost întrebat de jurnalistul Digi24 cu privire la acest lucru, dacă el consideră că ar funcţiona sau dacă ar aduce un plus economiei această măsură.

„Medicamentele au un TVA de 9%. În momentul în care a scăzut TVA-ul la medicamente de la 19, la 9% reducerea de TVA a fost introdusă de furnizor în preţul de livrare. Ce vreau să spun e că dacă nu e şi o reducere reală a preţului, înseamnă că ei de fapt au pus preţul serviciului adunând şi reducerea de TVA. Trebuie să vedem dacă această reducere de la 19 la 5 rezultă într-o scădere proporţională a costului serviciului, altfel unii îşi vor umfla preţurie din nou”, a răspuns directorul Terapia Cluj.

„Noi avem mai multe fabrici. Eu controlez şi fabricile din Rusia, din Ungaria. Este foarte clar că în acest moment avem de 5, 6, 10 ori mai mare costul la electricitate în România, nu numai în compania mea, probabil în toate companiile producătoare, decât în ţările din jurul nostru. Asta înseamnă evident o limitare a posibilităţii de a creşte exporturile şi, aşa cum am spus şi la început, o poziţie inferioară faţă de producătorii industriali din Estul ţării. Adică vom importa şi mai mult, pentru că preţul importurilor, având preţurile de producţie rămase îngheţate din cauza compensărilor, preţurile importurilor, deci vor fi mai mici decât preţurile produselor fabricate în România”, a mai declarat Damian.

„Autoritățile să susțină producția internă, nu să o saboteze”

Întrebat cu privire la faptul dacă ar vedea o măsură rapidă de la guvern, pentru redresarea crizei preţurilor la energie, Damian spune că autorităţile ar trebui să sprijine producţia internă, mai degrabă, decât să o saboteze în favoarea importurilor.

„Noi trebuie să avem o strategie naţională de producţie industrială. Şi să zicem că pentru domeniile astea: chimic, metalurgic, alimentar, şi aşa mai departe, facem orice pentru ele pentru ca în următorii 10 ani să crească. Deci dacă noi dăm la toţi compensări, plafonări şi aşa mai departe, evident că nu o să aibă guvernul bani.

Când Guvernul va avea pe hârtie 5 domenii strategice de producţie industrială, nu mă refer la altceva, atunci vom şti ce avem de făcut pentru aceşti ani. Plecaţi de la deficitul de balanţă comercială. Pentru ca el să fie „de loc”, ajutaţi acele domenii în care crează deficit de balanţă comercială. Care sunt acelea? Chimia, alimentaţia, farmaceuricele şi petro-chimia. Daţi-le acestora compensări şi plafonări”, a conchis Dragoş Damian.

Citește și: În orașul de cinci stele, monumentele istorice sunt lăsate în paragină în mijlocul străzii