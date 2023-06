CEO-ul Terapia Cluj, Dragos Damian, a afirmat că Marcel Ciolacu și PSD lansează „o strategie națională de tranziție spre o economie bazată pe producția industrială – fabrici și uzine – asta însemnând o schimbare de 180 de grade față de direcția greșită și nesustenabilă în care ne aflăm în prezent, de economie bazată pe consum din import”.

„Este vorba de a reconstrui întreaga cultură a muncii în producția industrială”

Dragoș Damian susține că principalele puteri economice mondiale își datorează statutul de mari puteri economice tocmai datorită prezenței fabricilor și uzinelor care le permit să exporte produse în întreaga lume.

„Productia industriala in formele ei – industria extractiva, manufactura sub contract (in lohn), industria de asamblare, industria de prelucrare, etc. – este o sursa sigura pentru progres si crestere economica. Marile puteri economice ale lumii sunt mari puteri economice tocmai pentru ca au fabrici si uzine din care pot sa exporte in toata lumea.

Insa trecerea de la economie de consum la economie de productie nu este asa usoara. Nu banii lipsesc, nu este vorba doar de a da ajutor de stat, facilitati financiare sau de a promova o politica de tip “cumpara romaneste”, cum isi propun Marcel Ciolacu si PSD. Aici este vorba de a reconstrui o intreaga cultura a muncii in productia industriala, care a disparut odata cu inchiderea nedreapta a mii de fabrici si cu disparitia invatamantului de resort.

Sa luam doar un exemplu. Industria chimica, la sfarsitul lui 1990: 72 de combinate (nu mai ineficiente decat cele din alte tari din Europa de Est, care s-au salvat si internationalizat in marea majoritate), un sistem performant de invatamant (12 scoli profesionale, 23 licee, 17 facultati si 10 institute de cercetare), iar sectorul aducea circa 35 miliarde Euro, aproape 20% din productia industriala de atunci. Industria chimica, la sfarsitul lui 2022: daca a mai ramas un sfert din capacitatile de productie si din cele din invatamant, iar domeniul aduce la buget venituri de doar 3 miliarde Euro si aproape jumatate din deficitul balantei comerciale a Romaniei. Am dat jos supercombinatele de la Pitesti, Rm Valcea, Fagaras, Copsa Mica, Tarnaveni, Savinesti, Lugoj si multe, multe altele, fara a construi nimic in loc.”, a afirmat Dragoș Damian.

„Fabricile și uzinele din România își fură inginerii pentru că sistemul de învățământ produce prea puțini absolvenți specializați în producția industrială”

CEO-ul Terapia Cluj susțne că România Educată de după 2024 trebuie să se concentreze pe construirea unei economii bazate pe producția industrială și pe formarea și reținerea în țară a inginerilor și operatorilor specializați în acest domeniu, iar președintele și premierul trebuie să aibă responsabilitatea de a atrage investiții de la marile corporații industriale în România.

„Marile corporatii internationale stau pe munti de cash, nu au nevoie de bani pentru a decide unde sa investeasca. Au nevoie ca tara pe care o aleg pentru o fabrica noua sa garanteze ca mediul de afaceri este predictibil si, mai ales in criza de resursa umana din Europa de Est, ca sistemul de invatamant sa produca ingineri si operatori pentru activitati industriale. Astfel incat Marcel Ciolacu si PSD trebuie sa investeasca in scoli profesionale, invatamant dual, facultati de inginerie, parteneriate intre producatorii industriali si facultati, totul pentru a crea o noua generatie de ingineri specialisti in echipamente industriale si operatori specializati in masinile de productie care sunt din ce in mai tehnologizate. Astazi fabricile si uzinele din Romania, cate au ramas sau cate se mai construiesc, isi fura inginerii si operatorii pentru ca sistemul de invatamant produce prea putini sau deloc absolventi specializati in productia industriala. O fabrica nou deschisa poate duce la inchiderea uneia existente din cauza lipsei de angajati calificati in productia industriala.

Romania Educata de dupa 2024 trebuie sa fie aliniata la obiectivul de guvernare de a construi o economie bazata pe productia industriala si de a forma si retine in tara ingineri si operatori specializati in productia industriala.

Am mai spus-o, Presedintele si Primul Ministru trebuie sa aiba in fisa postului obligatia de a bate la usa marilor corporatii industriale si a le invita sa investeasca in Romania.”, a conchis Dragoș Damin.

Sursa: zf.ro

Citește și: Locuințele de serviciu din zona centrală, închiriate de Primăria Cluj-Napoca cu mai puțin de 100 de lei pe lună