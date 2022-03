Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, a anunțat printr-o postare pe pagina sa de Facebook că medicamente fabricate în România au ajuns la Spitalul Clinic de Copii din Cernăuți, acolo unde sunt tratați copiii răniți în război.

„Medicamentele din Romania au ajuns in spitalele din Ucraina. In poza apare aparatul de urgenta din sectia de ATI a Spitalului Clinic de Copii din Cernauti, unde sunt tratati copiii care vin din zonele aflate in conflict in estul Ucrainei.

Medicamentele fabricate la noi în țară de Antibiotice Iași, Zentiva București și Terapia Cluj sunt în prima linie, au ajuns acolo cu ajutorul IGSU și al organizațiilor umanitare, pentru a salva copiii răniți în război.

Avem încă o mărturie a punții de solidaritate medicală care s-a creat în ultimele săptămâni între România și Ucraina. Poza subliniază și importanța strategică a fabricilor de medicamente de la noi în țară, care pot interveni și ajuta și în acest fel, în situații limită.

Mulțumim Asociației Ruscovan pentru poze și pentru ajutorul pe care îl dau vecinilor nostri. Relatările din Ucraina arată că nevoia de medicamente este în creștere, pe lângă cele necesare în reanimare a apărut o penurie enormă de medicamente destinate pacienților cronici, pentru ca farmaciile din Ucraina au rămas fără stocuri și nu se pot aproviziona din cauza blocajelor generate de conflictul militar.

Așadar puntea de medicamente dintre România și Ucraina trebuie să continue, suntem pregătiți cu toții să ajutăm în continuare fie prin IGSU, fie prin asociațiile umanitare.”, a transmis Dragoș Damian.

Citește și: Șeful DNA Cluj a pus batista pe partitura de drujbă și țambal a unor tăieri ilegale de sute de hectare de pădure