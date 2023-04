CEO-ul Terapia Cluj, Dragoș Damian, a vorbit despre importanța fabricilor de medicamente din România, mulțumindu-le pe acesată cale lui Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Alexandru Rafila, pentru că au înțeles necesitatea producerii de medicamente în țară.

„Nu numai ca este o surpriza ca Ministrul Sanatatii a vizitat o fabrica de medicamente din tara – in ultimii zece ani nici un alt ministru nu a vizitat fabricile din tara, in schimb toti s-au inghesuit la conferintele si cocktail-urile importatorilor – insa adauga la surprindere faptul ca sefii celor doua partide politice mari au vizitat fabricile si au realizat ca alaturi de mancare, energie si aparare este nevoie sa avem productie de medicamente in tara.

Cat de iresponsabil a fost ca in ultimii 10 ani sa fi avut ministrii, secretari de stat si directori de departamente in Ministerul Sanatatii care sa nu fi intrat in viata lor intr-o fabrica de medicamente insa sa fi fost angrenati in politici publice in zona medicamentului? Cat de condamnabil este ca grupurile de lucru vizand reforma in zona medicamentului sa cuprinda asa zis “experti” care sa nu stie absolut nimic despre productia industriala? Cat de criminal este ca o cota de piata sa scada in 15 ani de la 40% la 22% pentru medicamentele fabricate in tara sau sa dispara de pe radar un producator de vaccinuri sau ca nimeni sa nu mai pregateasca specialisti in fabricarea de medicamente?

In orice caz, efectele politicilor publice in zona medicamentului se vad, la fel cum se vad efectele politicilor publice in zona sanatatii, in general. Sa nu facem insa o greseala. Vina pentru ceea ce s-a intamplat apartine in cea mai mare masura directorilor fabricilor din tara, antreprenori sau administratori extrem de bine pregatiti in domeniu insa mult prea increzuti pentru a se pune impreuna la masa dialogului si a articula un plan strategic pentru industria nationala pe care sa-l prezinte autoritatilor.

Pe scurt, fara vaicareli, in figura 1 de mai jos se constata ce beneficii economice aduce industria farmaceutica tarilor care o iau in serios si, in figura 2, se propune un plan de actiune strategica pentru Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca si ministrul sanatatii de la rotatie (care obligatoriu trebuie sa fi vizitat o fabrica din tara).”, a transmis Dragoș Damian.

Figura 1. Balanta comerciala provenita din fabricarea si comercializarea medicamentelor

Tara Milioane Euro Milioane Euro Austria 966 Lithuania -309 Belgium 7,631 Luxembourg -147 Bulgaria -401 Malta 82 Croatia 96 Netherlands 8,209 Cyprus 33 Norway -1,392 Czech Republic -1,791 Poland -2,087 Denmark 8,667 Portugal -1,361 Estonia -277 Romania -2,213 Finland -1,166 Russia -7,702 France 3,959 Slovakia -1,379 Germany 27,446 Slovenia 1,469 Greece -1,902 Spain -2,450 Hungary 1,044 Sweden 3,706 Ireland 25,911 Switzerland 39,694 Italy 465 Turkey -3,163 Latvia -160 United Kingdom -74 TOTAL 101,404

SURSA

Eurostat (COMEXT database-May 2019);

Norway, Turkey: OECD, Harmonized System Chapter 30;

Switzerland: Swiss Federal Customs Administration

Figura 2. Strategia industriala farmaceutica pana in 2030

