Dragoș Damian, directorul general al Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente din România, îl îndeamnă pe Nicolae Ciucă să formeze o echipă de miniștri din directorii celor mai mari firme din fiecare domeniu. Dragoș Damian a transmis că o asemeena decizie ar avea mai multe avantaje și ar fi una dintre ultimele speranțe pentru o guvernare competentă.

”Domnule General Nicolae Ciuca, ce ziceti de un astfel de line-up la Guvern: La Economie, directorul general din top 3 cei mai mari angajatori, La Finante, directorul financiar, la Munca, directorul de resurse umane.

La Agricultura, seful din top 3 cele mai mari ferme agricole sau zootehnice. La Sanatate, seful din top 3 cele mai mari spitale publice sau retele private. Si asa mai departe, pentru portofoliile care vor avea de luptat cu crizele din economie si sanatate. Lasati la o parte politicienii cu ego-uri supradimensionate si candidatii pe care acestia vi-i propun. Ganditi-va va rog o clipa la o astfel de solutie – veti rezolva dintr-un mutare o sumedenie de probleme.

Prima desigur, specialistii care s-ar califica pentru line-up-ul de mai sus sunt supracalificati, ar stii ce sa faca chiar de la inceput.

O alta veste buna este ca nu se vor duce sa guverneze pentru capatuiala, sunt deja oameni realizati, si nu isi vor angaja rudele si pilele, pentru ca au invatat ca daca vrei sa faci perfomanta ai nevoie in echipa de cei mai buni oameni.

Si nu in ultimul rand, daca vad ca nu sunt lasati sa livreze cele asumate in planul de guvernare nu vor ezita sa isi dea demisiile, in loc sa arda gazul de pomana, sa ia salariu de bugetar sau sa se dezvinovateasca la televizor ca nu e din vina lor ce s-a intamplat…. Alta cultura, alta educatie.

O astfel de mutare nu urmareste “privatizarea” guvernarii, ci aducerea in Guvern a unor specialisti care creaza in organizatiile pe care le conduc valoare adaugata, care lipseste in leadership-ul Romaniei. Dupa ineficienta sau esecul lamentabil a sute de ministri numiti politic in ministere cheie probabil ar trebui consfiintit prin Constitutie ca doar specialisti care au condus minim 5 ani o organizatie de cel putin 500 de oameni se poata fi numiti pe post de ministru, secretar de stat sau director in Guvern. Pentru ministru stacheta probabil trebuie ridicata mai sus, organizatii de 1000-2000 de oameni, diverse si complexe. Este un cliseu, din pacate neinteles de clasa politica care vrea sa conduca Romania, ca un lider, indiferent ca este militar sau civil, nu poate conduce daca nu cunoaste nevoile oamenilor din subordine; pur si simplu pierde legatura cu lumea reala.

Domnule General, sunt foarte multi romani, fara culoare si interese politice, care s-au saturat sa fie vazuti ultimii nu numai din UE, ci si din clasamentele internationale. Sunt din nou din ce in ce mai multi romani care se pregatesc sa isi trimita copii in strainatate pentru ca nu mai au incredere in cei care rateaza program dupa program de guvernare. Suntem obositi sa facem stiri pe CNN, Deutsche Welle si Al Jazzera, si lumea sa se uite in jos la noi. Sunt din ce in ce mai multi romani care isi spun ca un pic de militarizare a Romaniei poate fi de folos – pentru ca s-a dovedit de folos in pandemie, in administrarea vaccinarii si in scoaterea unor spitale din crizele de management. “Armata este ultima carte pe care o joaca o Natiune” este un adevar rostit odata in razboi, chiar daca de un general controversat. Dar daca nu aduceti langa Primul Ministru un line-up in zona economica care sa profesionalizeze guvernarea, ma tem ca sperantele noastre se vor prapadi impreuna cu guvernul pe care il veti conduce”., a transmis Dragoș Damian.

