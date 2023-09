La un salariu brut lunar de 5000 de lei ramai in mana cu nici 3000 de lei, greu de trait decent cu banii astia dupa greedflatia din 2021 si 2022 – daca mai exista dubii la analisti sau daca ei se sfiesc sa se pronunte cu privire la cresterea economica din anii precedenti, sa reamintim ca aceasta nu este rezultatul unor politici macro remarcabile ci consecinta insumarii greedflatiei si economiei subterane, suprapuse pe un efect de baza, spune Dragoș Damian.

Dar, sa privim altfel un salariu brut lunar de 5000 de lei.

La un salariu brut lunar de 5000 de lei 500 de lei sunt contributia la CASS, asta insemnand o contributie la sanatate de 6000 de lei anual. Conform datelor publicate de CNAS, costul mediu decontat pentru un pacient de cancer este de circa 18000 de lei pe an. Contributia la sanatate a unui salariu brut lunar de 5000 de lei pe an reprezinta astfel inca 4 luni de speranta de viata pentru un pacient cu cancer. Trei salarii brute lunare de 5000 de lei, cu contributia platita la timp si integral, retin in societate pentru inca un an un pacient cu cancer.

La un salariu brut lunar de 5000 de lei, 1250 de lei sunt contributia la CAS, asta insemnand 15000 de lei anual. La o pensie medie lunara de 2100 de lei fiecare contributie la CAS platita la timp si integral ajuta un varstnic sa-si continue viata decent inca 7 luni. Doua salarii brute lunare de 5000 de lei, cu contributia platita la timp si integral, tin alaturi de noi mai bine de un an de zile un bunic.

La un salariu brut lunar de 5000 de lei, 325 de lei sunt impozitul pe venit, asta insemnand 3900 de lei anual. Suma reprezinta mai mult de jumatate decat costul standard pe elev care este stabilit la circa 6800 de lei anual. Doua salarii brute de 5000 de lei, platite la timp si integral, tin la scoala un copil pentru inca un an de zile.

Asta este puterea unui singur salariu lunar brut de 5000 de lei, tine in viata pacienti cu cancer, tine in societate pe bunicii nostri si da o sansa unui copil sa ramana la scoala. Multi vor spune: “aiureli lacrimogene populiste!”, pentru ca stim noi ca taxele, impozitele si contributiile in Romania sunt supradimensionate si, oricum, banii sunt furati si risipiti. Asa ca mai bine sa ne luam dreptatea in maini si nu mai platim taxe, impozite si contributii.

Fiecare salariu de 5000 de lei care este dat la negru, fara plata taxelor, impozitelor si contributiilor, oricat va parea asta ca o aiureala lacrimogena populista, este o declaratie ca nu ne intereseaza soarta unui pacient cu cancer, a unui bunic care sta singur acasa si a unui copil care va abandona scoala.

Si atunci sa nu mai avem pretentii sa fim o tara ca afara, sa nu cerem un sistem sanitar sau de invatamant ca in state civilizate si sa nu ne asteptam sa ramana aici copiii nostri. Deasupra la orice, sa nu ne asteptam ca restul se ne trateze altfel decat ca pe o tara corupta si periferica.

Un singur salariu de 5000 de lei, cu toate taxele platite la timp si integral, are o putere mult mai mare decat orice fonduri europene sau finantari din PNRR vom primi vreodata de la Uniunea Europeana.