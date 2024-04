Privitor la articolul publicat la data de 23.04.2024, pe site-ul www.gazetadecluj.ro, cu

titlul ”Procuror clujean este trimis în judecată pentru fals intelectual și distorsionare de probe.”

doresc să formulez prezentul drept la replică.

Articolul sus-menționat, nu corespunde sub nicio formă realității, conținând date și

informații total eronate, având menirea de a induce în eroare cititorii. În realitate, magistratul

procuror menționat în articol, activează momentan în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul

Cluj și nu este implicat în niciun dosar penal în care să aibă calitatea de suspect sau inculpat, cu

atât mai mult sa fie trimis in judecată.

În fapt, persoana de la care a pornit articolul de presă, a formulat o plângere penală

împotriva procurorului, solicitând tragerea acestuia la răspundere penală, pentru comiterea unor

ipotetice infracțiuni( enumerate în cuprinsul articolului).

În realitate, aversiunea persoanei care reclamă aceste aspecte își are etiologia în

modalitatea în care s-au desfășurat cercetările în cadrul dosarului penal cu nr.1027/P/2020 aflat

pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, unde, procurorului amintit în articol,

Tătar Gabriel Ionuț, prin rechizitoriul din data de 09.06.2020 a dispus trimiterea în judecată a

inculpatului Hiba Rareș pentru comiterea infracțiunii de loviri sau alte violențe prev de art. 193

alin 2 C.pen.

Prin Sentința Penală nr. 276/02.03.2022, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca,

definitivă prin Decizia Penală nr.772/02.06.2022, a Curții de Apel Cluj, inculpatul Hiba Rareș a fost

condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare, cu privire la care s-a dispus suspendarea executării.

Fiind nemulțumit în mod evident de soluția instanței, Hiba Rareș, nu s-a rezumat doar la

efectuarea demersurilor prevăzute de lege, respectiv promovarea căilor de atac împotriva

soluției instanței, ci a înțeles să formuleze o plângere penală împotriva magistratului procuror

Tătar Gabriel Ionuț, care a dispus trimiterea sa în judecată, fiind constituit astfel dosarul penal cu

nr.27/P/2023 pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj.

În această speță, prin ordonanța procurorului de caz din data de 24.11.2023 s-a dispus

clasarea cauzei in rem cu privire la aspectele semnalate, fără ca magistratul procuror să

dobândească vreo calitate procesuală.

Împotriva acestei ordonanțe, numitul Hiba Rareș, a formulat plângere la judecătorul de

camera preliminară din cadrul Curții de Apel Cluj, care, la data de 18.04.2014 a admis plângerea

formulate de petent, DAR NU ÎN SENSUL PREZENTAT ÎN ARTICOLUL PUBLICAT, DE A FI TRIMIS ÎN

JUDECATĂ MAGISTRATUL PROCUROR TĂTAR GABRIEL IONUȚ, CI S-A TRIMIS CAUZA

PARCHETULUI PENTRU COMPLETAREA URMĂRIRII PENALE.

Cu alte cuvinte, prin încheierea judecătorului de cameră preliminară, NU i s-a conferit

procurorului vreo calitate procesuală, NU a fost în niciun caz trimis în judecată, ci doar s-a solicitat

parchetului completarea urmăririi penale, aceasta urmând a continua in rem.

În concluzie, opinăm că afirmațiile din cuprinsul articolului de presă sus-menționat creează suspiciuni asupra probității profesionale si morale ale domnului procuror, prezentându- l drept inculpat si trimis în judecată, aspecte de natura a-i leza reputația profesională, imaginea

publică și prestigiul de care se bucură.